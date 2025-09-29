Рубль продолжит слабеть. Сколько будет стоить доллар в октябре — прогнозы

Официальный курс доллара на понедельник составляет 83,5904 рубля Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В октябре рубль продолжит ослабление. Так предполагают эксперты, опрошенные обозревателем 72.RU. По их мнению, стоимость доллара может достигнуть отметки в 85 и даже выше. Что говорят собеседники, читайте в нашем разборе.

— Базовые ожидания на октябрь — продолжение умеренного ослабления рубля с закреплением на уровне 85 рублей за доллар и 12 за юань. Сдержанный шаг ЦБ по ключевой ставке оказал поддержку российской валюте, при этом стоимость фондирования всё же становится ниже, а это значит, что системное давление на рубль будет с течением времени возрастать — кредитование, в том числе под импорт, будет становиться доступнее, а сбережения в нацвалюте — менее привлекательными, — говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Другая фундаментальная причина, отмечает он, — это сокращение сальдо платежного счета. Шепелев добавляет, что импорт идет вверх, а экспортная выручка страдает от низких цен на нефть и санкционных эффектов.

— По мере приближения заседания ЦБ 24 октября внимание инвесторов будет приковано к оперативным данным по инфляции, ВВП, рынку труда и кредитованию, от которых во многом будут зависеть действия регулятора, — рассказал эксперт.

Согласно оценкам «Цифра брокер», в октябре рубль продолжит демонстрировать умеренную тенденцию к ослаблению в направлении 90 за доллар.

— По нашим оценкам, основной фактор для формирования такой тенденции кроется в смягчении денежно-кредитной политики Банка России, которая меняет сложившуюся ранее парадигму «сбережения» в пользу постепенного восстановления потребительского спроса. Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению доходности рублевых активов, что уже отражается в снижении продаж валюты экспортерами, которые в августе продали валюту на 6,2 миллиарда долларов против 9 миллиардов долларов в июле (данные пересмотрели с 8,1 миллиарда долларов), — объясняет Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Вместе с тем, продолжает она, снижение объема продаж со стороны экспортеров объясняется сжатием экспортной выручки на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке нефти в свете повышенных рисков над опережающим ростом предложения над спросом. На этом фоне, уточняет Пырьева, нефтегазовые доходы бюджета России в августе составили 505 миллиардов рублей, снизившись на 25,2% в годовом выражении.

— Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке продолжает сокращаться. Одновременно с этим спрос на валюту восстанавливается, в том числе в силу сезонных факторов — импортеры восполняют запасы в преддверии новогодних праздников. В I полугодии 2025 года показатель торгового баланса снизился на 19,2% по сравнению с 2024 годом на фоне сокращения экспорта на 6% при умеренном росте импорта на 1%. Мы полагаем, что профицит торгового баланса продолжит снижаться, что будет оказывать давление на рубль, — добавила она.