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Система оплаты ЖКУ изменится в следующем году: в чем дело

Квитанции по оплате ЖКУ начнут приходить россиянам позже

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Еще в Госдуме приняли законопроект о переносе последнего дня оплаты коммунальных услуг | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUЕще в Госдуме приняли законопроект о переносе последнего дня оплаты коммунальных услуг | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Еще в Госдуме приняли законопроект о переносе последнего дня оплаты коммунальных услуг

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

В России планируют перенести сроки квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг. Изменение вступит в силу со следующего года. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал Кошелев.

Депутат отметил, что перенос сроков квитанций позволит создать более клиентоориентированную и прозрачную жилищно-коммунальную систему, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан.

О переносе платежных документов депутаты упоминали еще в июне. Тогда же в Госдуме приняли законопроект, который переносит последний день оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, это позволит россиянам успеть получить зарплату и избежать штрафов за неуплату коммуналки.

Наши коллеги из MSK1.RU пообщались с экспертами и выяснили, станет ли людям легче в этом случае. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ ЖКУ Квитанция Законопроект Госдума Депутаты
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