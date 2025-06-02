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Экономика Кризис-2025 Эксперт В июне денег с собственной карты уже не взять? Рассказываем, как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

В июне денег с собственной карты уже не взять? Рассказываем, как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

Россиян запугали страшными новостями, а что на самом деле?

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4 комментария
Деньги есть, но их не взять? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДеньги есть, но их не взять? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Деньги есть, но их не взять?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Центробанк опроверг очередной фейк, который гуляет по анонимным telegram-каналам: якобы уже с 1 июня вступили в силу жесткие ограничения на снятие наличных через банкоматы. Мол, лимит выдачи денег через банкоматы в ₽ 50 тысяч в сутки будет действовать для всех граждан. Как уточнил в своем официальном канале регулятор, изменения действительно произойдут, но лишь с 1 сентября 2025 года и не для всех, а в строго определенных случаях.

Согласно новым поправкам (они были внесены в апреле в закон о банках и банковской деятельности), банки получат право временно ограничивать выдачу наличных. Но лишь если у них возникнут подозрения, что клиент находится под влиянием мошенников. Строго в таких ситуациях кредитные организации действительно смогут установить лимит на выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки. И не более чем на срок до 48 часов.

Ограничения будут касаться всех типов платежных карт, включая кредитные. Если клиенту всё же реально нужны наличные в период действия ограничений, ему нужно обратиться в отделение своего банка. Но только лично и с документом, удостоверяющим личность.

Центробанк объясняет это нововведение защитой клиентов от мошеннических схем. А за время временной «заморозки» у клиента будет возможность отказаться от снятия средств, чтобы к ним не получили доступ мошенники.

— Это особенно важно для пожилых людей и финансово неопытных граждан, которые чаще всего попадают в ловушки мошенников, — объясняет профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — В настоящее время есть все возможности для ограничения действий мошенников. Просто зачастую банкам интереснее предлагать платные услуги по страхованию денежных средств клиентов, нежели изначально гарантировать безопасность средств.

А вот ведущий аналитик финансовой компании Amarkets Игорь Расторгуев говорит MSK1.RU, что есть и другая причина введения ограничений: Центробанк борется не только с мошенниками, но и с теневым оборотом и обналичиванием денежных средств.

— Главная цель — усложнить работу серым схемам, которые используются для ухода от налогов, легализации доходов и обхода валютного и финансового контроля, — говорит Расторгуев. — Для обычных граждан, чьи переводы и снятия не связаны с незаконной деятельностью, серьезных последствий не будет.

— Начавшаяся кампания по постепенному ограничению снятия наличных рано или поздно заставит рядовых россиян привыкать к безналичным платежам и пересматривать обычные модели потребления, уверена владелец кредитно-брокерского агентства «ПроФинансы» Саида Мачавариани.

— Хотя для части населения, особенно пожилых людей и жителей регионов с низкой цифровой инфраструктурой, это может создать определенные неудобства, — уверена Мачавариани. — Как собственник кредитной организации может подтвердить, что банки сегодня активно внедряют удобные цифровые решения, но вопрос в том, насколько быстро и равномерно эти сервисы дойдут до всех слоев населения.

 Ну а действительно, получится ли победить цифровых мошенников, как обещает Центробанк? Или неудобства для россиян перевесят все плюсы?

— Ограничение на снятие наличных действительно снижает пространство для теневой экономики, — говорит Мачавариани. — Но полностью победить мошенников только этой мерой, конечно, не получится. Мошенничество давно вышло за пределы исключительно наличных схем. Сегодня оно активно переместилось в цифровую среду: фишинг, поддельные сайты, телефонные звонки от «службы безопасности банка» — всё это примеры безналичных махинаций.

 А что делать государству?

— Чтобы реально бороться с мошенничеством, нужен комплексный подход: усиление финансовой грамотности населения, ужесточение контроля за финансовыми операциями, внедрение передовых технологий безопасности в банковский сектор и эффективное расследование преступлений. Если ставка делается только на ограничение наличных, эффект будет частичным. Мошенники гибкие и технологичные и всегда ищут обходные пути.

Юрий Ляндау уверен, что банки должны были вводить жесткие ограничения еще в 2022 году, когда начался всплеск мошенничеств.

— В чем проблема открыть банковский счет с полной идентификацией? Если человек не может это сделать, то у него либо какие-то проблемы с законом, либо он собирается осуществлять мошеннические действия. Когда слышишь новость про то, как пенсионеры переводят денежные средства «на безопасный счет», возникает вопрос, неужели банки не понимают, что это обман и мошенничество, и что мешает сразу заблокировать транзакцию и сообщить в правоохранительные органы?

У вас были трудности со снятием наличных или переводов денег?

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Блокирование счета Наличные деньги Кредитная карта Лимиты на переводы Лимит на снятие денег
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Комментарии
4
Гость
9 часов
Дыма без огня не бывает. Начнутся проблемы, перейдём на наличку.
Гость
6 часов
Не верю безналу. Только наличка.
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