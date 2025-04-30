«Нагло залезают в карман»: банки стали уменьшать лимиты по кредиткам — под удар попали те, кто не допускает просрочек

Многие держатели кредитных карт не приносят банкам прибыль Источник: Дарья Пона / 74.RU











Высокая ключевая ставка и ужесточения от Банка России заставили коммерческие банки пересмотреть отношение к заемщикам, в частности к владельцам кредиток. Тех, кто годами обходил необходимость выплачивать проценты с помощью грейс-периода, теперь называют «убыточными клиентами». Одним снижают лимиты на 15–30%, а другим и вовсе блокируют доступ к деньгам. Для чего банки это делают и на какие еще ухищрения могут пойти, разбирался корреспондент NGS.RU.

Банки против хитрых заемщиков

Еще год назад стратегия «взял в долг на 50–120 дней — вернул без переплаты» работала безупречно. Но в последнее время российские банки начали вводить санкции против клиентов, эксплуатирующих грейс-период. По данным двух не связанных между собой источников NGS.RU в банковском секторе, примерно с начала весны банки начали урезать лимиты держателям кредиток: кому-то не очень значительно, а кому-то на 15–30%.

— Были случаи, когда кредитки отдельным клиентам просто блокировали, но это не такая частая практика, как снижение лимита. В основном блокировали карты тем, кто снимал с них деньги, клал на вклад на беспроцентный период и в итоге с этой кредитки еще и зарабатывал. Получается, что у клиента всё хорошо, а банк деньги не получает, — объяснила кредитный менеджер одного из крупных банков.

Подтвердила слова коллеги и сотрудница другого крупного банка. По ее словам, тенденция с урезанием лимита по кредиткам была и раньше, но носила несколько другой характер. Теперь клиентов, которые не допускают просрочек, называют убыточными.

— Раньше урезали лимиты пользователям, у которых были трудности с погашением долга: не платили даже в грейс-период, допускали просрочки по обязательным ежемесячным платежам. При этом вследствие просрочки такие клиенты платили как раз проценты и давали банку прибыль, не считая тех, кто просрочил очень сильно и подавал на банкротство. А сейчас лимиты урезают тем, кто платит исправно и не допускает просрочек. Такой вот парадокс, — отметила собеседница НГС.

Читательница Алена рассказала, что банк ВТБ снизил ей лимит по кредитной карте, но почему-то на 140 рублей. С чем именно это связано, в банке ей не сообщили.

— Лимит кредитки был 30 000 рублей, теперь 29 860 рублей, — удивилась собеседница.

Банк снизил лимит по кредитной карте на забавную сумму, но не объяснил почему Источник: предоставлено Аленой











Статистика говорит о том, что банки в общем и целом очень неохотно выдают новые кредитные карты. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года в России было выдано 1,08 миллиона кредиток, что в 2,2 раза меньше, чем в марте 2024 года — тогда их выдали 2,32 миллиона, о чем мы уже писали.

Что говорят банки

Корреспондент NGS.RU отправил запросы в крупнейшие коммерческие банки России с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководитель управления кредитных карт Т-Банка Андрей Федоров сообщил, что информация об урезании лимитов не соответствует действительности.

— Мы не блокируем кредитные карты и не обнуляем лимиты клиентам, которые используют их только в рамках беспроцентного периода. Мы не видим оснований вводить какие-либо ограничения для таких клиентов, — заверил Андрей Федоров. — Изменения условий могут проходить только в рамках договора с клиентом и исключительно в случае существенного ухудшения его кредитной истории.

В пресс-службе Россельхозбанка тоже заявили, что организация не снижает лимиты и не вводит дополнительные ограничения по кредитным картам. В Совкомбанке отметили, что у банка в принципе нет кредитных карт, а карта рассрочки «Халва» имеет другую механику: в случае просрочки платежа начисляются не проценты, а штрафы.

В пресс-службах Сбербанка и ВТБ на момент публикации ответы на запрос не предоставили.

«Банки, наверное, очень стесняются»

Банки пытаются получить прибыль абсолютно со всех своих продуктов, поэтому в урезании лимитов по кредиткам нет ничего удивительного Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что банкам невыгодно работать в такой модели: получается, что за выданные деньги они платят проценты, а прибыли из-за грейс-периода не получают. По его словам, когда продукты с беспроцентными периодами только начали предлагать, себестоимость средств для банков была незначительной. Сейчас всё изменилось.

— Сейчас ставка на счета «до востребования» довольна высока, нужно постепенно пересматривать условия. Почему банки боятся об этом сказать — не знаю. Наверное, они очень сильно стесняются, — отметил экономист.

Эдуард Коложвари уверен, что сейчас перед банковским сектором стоит конкретная задача: снизить объем кредитования, чтобы снизить инфляцию. А кредитовать без процентов они точно не будут.

Основатель инвестиционной компании «Московские партнеры» и автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган согласился, что в урезании банками лимитов по кредиткам нет ничего удивительного.

— Я не видел официальных сообщений, что банки так делают. Но это именно официально. С точки зрения логики я вполне понимаю ситуацию, — признал Евгений Коган. — Банкиры — это те сиротки, которые привыкли зарабатывать в любой ситуации. Рынки падают, рынки растут, экономика летит вверх, экономика падает вниз — в любой ситуации они свое должны урвать.

По словам специалиста, с точки зрения банков ситуация выглядит следующим образом: есть немало тех, кто пользуется кредитом, исправно его выплачивая так, что банки с этого ничего не имеют. Банкиров это, само собой, не устраивает.

— Желание банка урвать свое вполне понятно, поэтому надо для начала ограничить возможности тех, с их точки зрения, нахалов, которые имеют наглость залезать в карман банка и при этом ничего за это не платить. Банкиры привыкли жить хорошо, поэтому им нужно придумывать варианты, чтобы и дальше жить хорошо, — добавил собеседник.

Евгений Коган добавил, что урезание лимитов по кредитным картам может нанести удар по репутации банков, поэтому в том, что они отрицают факт таких своих действий, тоже нет ничего удивительного.

— Они действительно будут пытаться любыми способами показать, что всё немного не так, как кажется на первый взгляд, что в действительности они не урезают лимиты, а проводят какие-то другие работы. Они это всегда будут маскировать. Им нужно показать лояльность потребителям, — заключил специалист.