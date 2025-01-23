На почту приходят заполненные заявления на налоговый вычет, нужно перейти по ссылке. Это мошенники?

Примерно так ощущается получение налогового вычета Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Россиянам предлагают деньги за нажатие пары кнопок. И речь не про всплывшую рекламу онлайн-казино, а про налоговую. Сообщение о том, что за вас заполнили заявление на налоговый вычет, потому что у вас остаются деньги, приходит на электронную почту . Поначалу это настораживает, потому что если мошенники уже приглашают на флюорографию, то отправить сообщение на рандомную почту — легко. Наши коллеги из 59.RU проверяли информацию через налоговиков.

В последние дни россияне начали получать письма о предзаполненных заявлениях на налоговые вычеты с почты no_reply_lk@service.tax.gov.ru.

«На основании сведений, имеющихся в налоговом органе, для вас сформировано предзаполненное заявление на получение имущественного налогового вычета в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественного налогового вычета в упрощенном порядке за 2024 год, не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов», — говорится в электронном письме от налоговой, которое пришло журналисту 59.RU.

Согласитесь, сообщение вызывает вопросы: что за аттракцион неведомой щедрости? И заявление, заполнение которого обычно хочется кому-то делегировать, почти готово, и налоговики сами напомнили об остатке средств. Также на мысль о том, что это происки мошенников, наталкивает активная ссылка, закрепленная в последнем предложении. Якобы, перейдя по ней, можно будет подписать заявление и отправить в налоговую.

Успокаивает то, что в приложении налоговой отобразилось то же самое сообщение.

Такое письмо пришло на почту Источник: Наталья Пальникова / 59.RU Эта же информация отображается в приложении налоговой Источник: Наталья Пальникова / 59.RU

Мы обратились в пресс-службу УФНС России по Пермскому краю, чтобы удостовериться в том, что письма рассылают не мошенники.

— Сейчас жителям начинают поступать сообщения о возможности получения имущественных налоговых вычетов в части остатков, переходящих с предыдущих налоговых периодов , — подтвердили 59.RU в пресс-службе. — В случае получения такого сообщения, чтобы заявить вычет, необходимо просто подписать сформированное предзаполненное заявление и указать свой номер счета для перевода денежных средств.

Отметим, что под «подписью» подразумевается электронная подпись, которую вы создавали раньше, иными словами, пароль из разных символов. Физически вам придется просто нажать кнопку согласия на отправку заявления. Также отметим, что в случае нашего журналиста счет карты уже был указан.

Источник: Наталья Пальникова / 59.RU Источник: Наталья Пальникова / 59.RU

Сейчас в упрощенном порядке можно получить социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты. Это вычеты из тех денег, которые вы потратили на обучение, медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги, оплату страховки и взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочного сбережения. Все предзаполненные заявления в налоговой обещают разослать не позднее 20 марта 2025 года .