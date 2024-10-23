Когда ждать новых программ, с которыми получится взять ипотеку, ответили в правительстве

Когда появятся новые программы, чтобы взять ипотеку? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока уровень инфляции не станет ниже, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на XXV Международном жилищном конгрессе.

— Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться дополнительными мерами стимулирования со стороны государства пока не будет, — сказал Хуснуллин.

Однако отказываться от программ правительство не собирается. На данный момент государство нацелено на поддержку льготной дальневосточной ипотеки.

Марат Хуснуллин — о льготной ипотеке Источник: сайт Жилищного конгресса

— Но мы от ипотеки не отказываемся <…>, — заверил он. — Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. И, как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Может быть, это будет улучшение ситуации по льготной [ипотеке], — сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что она дала результаты. Основным стало увеличение площади жилья на одного человека. Сейчас в среднем на одного человека приходится 29 квадратных метров жилья. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 33 квадратных метров, а к 2036 году — до 36–37 квадратных метров.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин назвал другие условия, при которых государство вернет такую меру поддержки.

— Если будут условия, сопоставимые с тем, что произошло в 2020 году, в пик пандемии, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента, но в рамках какого-то базового сценария, наверное, это маловероятно, — рассказал Алексей Заботкин.

Более вероятным сценарием он назвал снижение инфляции, за счет чего люди смогут вновь взять квартиры под небольшой процент.

— Необходимо переломить текущую ситуацию с инфляцией. Если инфляция опустится до 4%, то и процентные ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, вернутся на умеренные уровни, которые мы наблюдали в прошлом, — отметил он.