«У меня погибло около 200 ульев»: пасечники сообщили о массовой гибели пчел

Пасечники бьют тревогу — у некоторых умерли сотни семей (ульев) Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Пасечники в некоторых регионах сообщили о массовом море пчел. А как утверждают эксперты, это общероссийская тенденция. По словам председателя Союза пчеловодов, в этом году в стране погибло 50% насекомых. Среди главных причин указываются новые болезни, в том числе завезенные из-за рубежа, а также химикаты, которыми обрабатывают свои поля фермеры и агрохолдинги. При этом пчеловоды твердят в один голос — эта проблема касается не только их, ведь исчезновение пчел может создать дефицит овощей и фруктов, которые опыляют насекомые. Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

«Пчел травят агрохимикатами»

С лета в соцсетях начала появляться информация о массовом море пчел в различных регионах России. Где-то из-за этого взлетели цены на мед, где-то они не изменились. Но среди основных причин называлось отравление химикатами, которыми фермеры обрабатывают поля.

Многие пасечники из Волгоградской области в беседе с корреспондентом V1.RU подтвердили наличие проблемы.

— Проблема в основном в аграриях, — рассказал пчеловод Иван Сухов. — Они не предупреждают о химической обработке. Либо делают ее неправильно. Обрабатывают не тем, что заявили. Вот потравят они пшеницу какими-нибудь пестицидами. У пшеницы цветет какая-нибудь полевая травка. Пчела, посещая эту травку, травится. Сейчас вообще начали обрабатывать какими-то химикатами длительного действия. Получается, если обработали поле, две недели нельзя к этому полю подъезжать, и, собственно говоря, у кого стационарные пасеки, им просто некуда деться.

Многие пасечники уверены, что пчелы гибнут от фермерской отравы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

При этом, как утверждает пасечник, закрывать пчел на время обработки полей не выход.

— Закрывать пчел надолго нельзя. Во-первых, обрабатывать поля должны ночью, а они сейчас обрабатывают и днем, — сообщил фермер. — Уже рассвело, пчела начинает летать, а самолеты тоже всё еще летают. И если действие яда в течение двух недель идет, то две недели пчела не будет закрытая. Пчеле нужно пить, ее по-любому нужно открывать. Если ульи деревянные, пчела и так где-то найдет щель, выйдет.

При этом цены на мед, по словам Ивана Сухова, не изменились.

— Цены от всего этого на мед не поднялись. Сейчас цены на натуральный, настоящий мед диктуют так называемые производители медовой продукции, — добавил пчеловод. — Низкокачественная пародия такая на мед. Кто сейчас свой мед продает в розницу, тот еще держится на плаву. А кто торгует оптом, там цены совсем маленькие, тяжело им заработать. Если количество семей пчел меньше, значит, и меда меньше, значит, вместо натурального меда появится на рынке больше, скажем так, медовой продукции, которая кондитерская. Чем ее больше на рынке, тем тяжелее продать мед дедушке, грубо говоря. Дедушка качал, например, гречишный и цветочный мед. Всё, у него два вида меда. А эти приезжают — у них там и красный, и белый, и зеленый, и всякий разный. Поэтому дедушка конкуренцию с ними никак не выдержит.

«Из 200 ульев погибло 188»

Пасека Рясновых переехала из Волгоградской области. Супруги объясняют это тем, что в регионе неплодородная почва и пчелам нечего собирать — разве что подсолнечник и донник. В то же время им удавалось и удается договариваться с фермерами, чтобы те предупреждали о начале обработки. Но так получается не всегда.

— Ну то есть из-за препаратов, да, из-за обработки погибают пчелы. Из-за обработки агрохолдингами, всякими фермерами, — рассказали на пасеке. — Но мы в основном нормально с фермерами договариваемся. Когда обрабатывают, мы закрываем пчел. Ну опять же, это надо договариваться с фермерами, чтобы такого не было. Ну у многих такая проблема бывает часто. Раньше тоже обрабатывали, просто не так, как сейчас. Сейчас, бывает, не предупреждают даже. У нас большого мора не было. Был отход небольшой. А вот у знакомых в Саратовской области пару лет назад целая пасека из-за этого погибла.

Пчеловод Константин Луков из Волгоградской области сообщил, что у него в прошлом году умерло больше 90% пасеки. Правда, он считает, что дело в неизвестной болезни.

Еще одна причина гибели пчел — болезни Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Из 200 семей из зимы вышло всего восемь. Пчелы считаются семьями. Одна семья — один улей. У меня пасеки стояли в разных местах, — рассказал Константин Луков. — Сомневаюсь, что все они на какую-то отраву нарвались. Думаю, какая-то новая болезнь. На экспертизу я их не отправлял. Основная проблема у нас — варроатоз. Это клещ. Но по нему у меня всё отслеживалось, проблем с ним не было.

После этого Константин перестал профессионально заниматься медом и зарабатывать на нем. Оставшиеся восемь ульев держит для себя.

— Я пчел и возил на зиму на юг, потому что у нас зима суровая и непредсказуемая. Занимался медом в промышленных масштабах, считай, торговал оптом, — сообщил пасечник. — Но в итоге решил отказаться от этого дела. Нерентабельно это. Сырье выросло. В основном бензин. А цены на мед не меняются. А еще нужно лекарства пчелам покупать, обслуживать их, так сказать.

Умерло 50% от всех пчел России

Председатель общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов России» Валерий Капунин также не стесняется говорить о проблеме, называя при этом несколько причин.

— Массовая гибель пчел не только в Волгоградской области происходит, но и во многих других регионах Российской Федерации по различным причинам, — сообщил Валерий Капунин. — Первая причина — это чрезмерное и не всегда оправданное, зачастую варварское применение пестицидов при обработке сельхозугодий. Там, где можно было бы обходиться третьим, четвертым классом опасности, а лучше бы и вовсе заменить ядохимикаты на биологические средства защиты, массово используют опасные пестициды. Причем если пчелы отравились этими пестицидами и не погибли сразу, то в зимовку они ушли всё равно ослабленными. И из зимовки они могут не выйти, как случилось в этом году, когда порядка 50% пчел в России погибло — не вышло из зимовки.

Вторая причина гибели пчел, по словам эксперта, — болезни.

При этом, по словам пчеловодов, ситуация не сказалась на ценах на мед Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— И появилась новая опасная болячка — это клещ тропилелапс, который завезен вместе, по-видимому, с пчелами по импорту из южных стран. И в южных регионах нашей страны, в том числе, по-видимому, и в Волгоградской области, этот клещ начал распространяться по пасекам, — сообщил председатель Всероссийского союза пчеловодов. — Если он на пасеке появляется, то может лечь вся пасека, потому что пока серьезных средств борьбы с ним у нас нету. И нет методик, нет технологий. Традиционный уже, к сожалению, клещ для нашего пчеловодства, — это клещ варроа, который тоже очень здорово обескровливает, если можно так сказать, пчелиные семьи. Болячки появляются новые, в том числе вирусные, распространяемые, а ветеринарные службы для пчеловодов у нас, к сожалению, на сегодняшний день пали до очень низкого уровня. На всю страну пальцев двух рук хватит для того, чтобы пересчитать всех специалистов-ветеринаров, кто может грамотно и квалифицированно рассказать и оказать консультацию пчеловодам в части лечения пчел.

Тропилелапсоз — инвазионная болезнь, которую вызывают клещи четырех видов: Tropilaelaps clareae (по наблюдениям ученых, в нашей стране сейчас регистрируют именно его), T. mercedesae, T. thaii, T. koenigerum. Клещи живут колониями, питаются гемолимфой личинок пчел и являются переносчиками бактериальных и вирусных болезней.

— Еще одна причина — климатические изменения. Хотя в части Волгоградской области, наверное, они не так существенно заметны. Они больше сейчас распространяются на территории гораздо севернее, — рассказал Валерий Капунин. — Зимы крайне неустойчивые. Может быть сегодня плюс 2, а завтра минус 20. И вот такие перепады пчелы довольно плохо переносят. Ну а крайняя причина в том, что у нас сегодня не существует система подготовки, переподготовки, система повышения квалификации пчеловодов. И любой человек может этим заняться в силу своего умения, разумения или неумения, неразумения, и вот неквалифицированное обращение с пчелами тоже порой приводит к гибели.

Фермеры не согласны с предъявляемыми претензиями Источник: Ирина Шарова / 72.RU











При этом председатель Союза пчеловодов России уверяет — массовый мор пчел может сказаться на ситуации с остальными продуктами сельского хозяйства.

— Мы обращались к органам власти различного уровня с этими проблемами, но нам говорят: «Не лезьте с вашими мелкими проблемами, нам надо накормить народ. Фермеры народ кормят, а вы тут с вашими пчелами лезете». Это крайне такая недальновидная точка зрения, потому что главная задача пчел — это не мед, а опыление сельскохозяйственных культур, — отметил эксперт. — Попробуйте, ликвидируйте пчел. И посмотрите потом, что останется на прилавках магазинов из, так сказать, сельскохозяйственных продуктов. Мрут не только пчелы на пасеках, но и дикие пчелы, и другие опылители. И всё из-за болезней и химикатов в основном.

Известно, что насекомые-опылители выполняют огромную работу, и именно благодаря им мы имеем множество продуктов на нашем столе. Правда, с этой точкой зрения не согласились представители другой части сельскохозяйственного сектора.

— Да у нас основная часть культур не цветет, а если и цветет, то очень слабо, — рассказал фермер Владимир Шапоров. — Пыльца там по ветру просто разносится, ей пчелы не нужны. А пасечники очень любят размещать свои ульи не в тех местах. Многие из них к тому же постоянно катаются. Цветет гречиха — они к гречихе. Цветет липа — они к липе. А фермеры вокруг не должны же следить, когда и какой пасечник к ним переехал. Мне кажется, пчеловоды здесь немного лукавят.

Журналисты V1.RU направляли запрос в комитет сельского хозяйства Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.