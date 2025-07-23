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Экология В Черное море всё еще выливается мазут с затонувшего танкера — заявление Росприроднадзора

В Черное море всё еще выливается мазут с затонувшего танкера — заявление Росприроднадзора

Нефтепродукты находят всё дальше от этого места

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1 комментарий
Сильнее всего от разлива мазута страдает Анапа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСильнее всего от разлива мазута страдает Анапа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сильнее всего от разлива мазута страдает Анапа

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Из затонувшего танкера «Волгонефть-212» нефтепродукты всё еще выливаются в море, об этом 23 июля сказали представители Росприроднадзора во время заседания в арбитражном суде Краснодарского края по делу о крушении танкеров в Керченском проливе.

«Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — пояснила представитель ведомства, ее слова передает «Интерфакс».

Ответчиками в деле выступают ООО «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь судна). Также суд привлек страховую компанию «ВСК» к делу о взыскании с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 49,5 млрд рублей экологического ущерба Черному морю.

Крушение в Керченском проливе случилось 15 декабря прошлого года, когда столкнулись танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4–3 тыс. т мазута. Всего на борту судна «Волгонефть-212» находилось более 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть которых попала в воду, а часть вместе с танкером погрузилась на дно моря.

С тех пор там идут работы по очистке воды и берега, особенно сильно пострадало побережье Анапы, в январе правительство выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП, а в конце мая еще 7,5 млрд рублей. Погибли тысячи птиц и морских обитателей. Мазут в море и на берегу обнаруживают очень далеко от места крушения, например его находили в Абхазии. Об этом сообщили специалисты лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга.

Туристический сезон в Анапе всё же открылся, но туристов еще в начале лета обязывали подписывать дополнительный документ — информирование о запрете купания из-за последствий крушения.

Напомним, что ранее Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) направила иски о возмещении вреда окружающей среде к «Волгатранснефти», «Каматрансойлу» и «Кама Шиппингу» на 84,9 млрд рублей. Они не компенсировали ущерб в добровольном порядке.

ПО ТЕМЕ
Елена Наумова
Росприроднадзор Танкеры Крушение Керченский пролив
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Комментарии
1
Гость
34 минуты
а в этом кто-то сомневался?! это же стабильность
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