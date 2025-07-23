В Черное море всё еще выливается мазут с затонувшего танкера — заявление Росприроднадзора

Сильнее всего от разлива мазута страдает Анапа Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Из затонувшего танкера «Волгонефть-212» нефтепродукты всё еще выливаются в море, об этом 23 июля сказали представители Росприроднадзора во время заседания в арбитражном суде Краснодарского края по делу о крушении танкеров в Керченском проливе.

«Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — пояснила представитель ведомства, ее слова передает «Интерфакс».

Ответчиками в деле выступают ООО «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь судна). Также суд привлек страховую компанию «ВСК» к делу о взыскании с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» 49,5 млрд рублей экологического ущерба Черному морю.

Крушение в Керченском проливе случилось 15 декабря прошлого года, когда столкнулись танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4–3 тыс. т мазута. Всего на борту судна «Волгонефть-212» находилось более 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть которых попала в воду, а часть вместе с танкером погрузилась на дно моря.

С тех пор там идут работы по очистке воды и берега, особенно сильно пострадало побережье Анапы, в январе правительство выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП, а в конце мая еще 7,5 млрд рублей. Погибли тысячи птиц и морских обитателей. Мазут в море и на берегу обнаруживают очень далеко от места крушения, например его находили в Абхазии. Об этом сообщили специалисты лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга.

Туристический сезон в Анапе всё же открылся, но туристов еще в начале лета обязывали подписывать дополнительный документ — информирование о запрете купания из-за последствий крушения.