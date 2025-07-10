«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. Участие певицы в заседании вызвало массу споров. Среди противников эпатажной артистки оказалась жена генерала Екатерина Колотовкина, которая раскритиковала появление исполнительницы хита «За деньги — да» в своем Telegram-канале.
Зумеры встали на защиту Инстасамки, одна из них прислала в редакцию 63.RU свое мнение о конфликте. Публикуем его в формате колонки. Далее — от первого лица.
Мне 21 год, я зумер, который рос вместе с такими артистами, как Инстасамка. Дарья родилась в 2000 году, так что у нас с ней не такая уж большая разница в возрасте.
Те, кто сейчас негативно высказывается о Даше, вероятно, запомнили ее по резким высказываниям, искусственным скандалам и провокационному поведению. Многие до сих пор воспринимают ее как «крикливую малолетку-хабалку». Но давайте вспомним время, когда о рэперше узнала общественность.
Это был 2016 год. Даше 16 лет, она еще ребенок, который хочет лучшей жизни. Юношеский максимализм подталкивает ее начать вести блог. Она быстро понимает: чтобы заработать, просто показывать свою жизнь мало, нужен хайп, нужны скандалы. Тогда она берет ник Президентша и начинает комментировать значимые события. Одним из первых вирусных роликов стало видео о трагедии в Кемерове.
С 2016 по 2021 год в Сети появлялись всё новые провокационные материалы от Даши: обливание себя зеленкой, слитый контент 18+, стычки с другими блогерами, треки с матом и псевдоуверенностью. Она занимала место в шоу-бизнесе как могла. Хотелось денег, славы, выбраться из Тобольска, где она родилась. А что еще ждать от подростка, который внезапно получил известность?
Такое поведение вполне характерно для бунтующего подростка. А судить 25-летнего человека за поступки в 16–20 лет несправедливо. Конечно, кто-то скажет: «Я себе такого не позволял, я был воспитанным». Но у всех разные границы морали, и почти каждый в переходном возрасте бунтовал — просто не на публику.
А что сейчас? Даша повзрослела. У нее появились холодный расчет, опыт и сожаление о многих своих поступках. Она провела «работу над ошибками»: стала работать над вокалом, сменила матерные треки на поп-музыку, реже провоцирует скандалы. Взрослый человек — уже не тот импульсивный подросток. Теперь у нее есть осознанная позиция.
Сейчас, в 2025 году, мнение Даши разделило общество на два лагеря. Инстасамка публично заявила, что ей надоело наблюдать за блогерами, которые зарабатывают на своих детях.
В мае она призвала обратить внимание на контент блогера Дениса Кукояки, использующего в своих роликах дочь. Артистка возмутилась: «Сколько еще общество будет спокойно смотреть, как родители делают сомнительный контент с Василисой?»
И я с ней согласна. Мы все видели дочь солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки — Василису — буквально с рождения: ее кривляния, личные моменты. Популярность к девочке пришла, когда пользователи начали смеяться над тем, как она показывает неприличные жесты на камеру. Так пятилетняя Василиса собрала миллионы лайков, а ее родители поняли: вот она, золотая жила.
Сейчас Василисе всего семь лет, она только окончила первый класс. Но вместо игр с друзьями после школы она снимает распаковки покупок, челленджи и рекламные интеграции. Возможно, у нее и есть время на друзей — но только между работой. По сути, детство у ребенка отобрали: с рождения она зарабатывает для семьи, а теперь еще и выступает с отцом на концертах.
Инстасамка хотела обсудить с Общественной палатой законы о защите несовершеннолетних в интернете. Даша пришла туда по приглашению.
Такой закон, на мой зумерский взгляд, действительно нужен. Ребенок в этом возрасте не может осознанно согласиться на публичность. Решение выставлять всю жизнь Василисы в Сеть приняла не она, а ее родители — еще до того, как девочка научилась говорить.
Такая слава с пеленок может привести к буллингу со стороны сверстников. Да и как жить потом, зная, что вся страна видела, как ты в детстве задираешь юбку или закатываешь истерики? Я бы не хотела, чтобы такие мои видео увидел даже один человек. У меня было детство без интернета, и за это огромное спасибо моим родителям.
Вы можете не согласиться с мнением Инстасамки, но отвергать его из-за детского поведения самой артистки несправедливо. Мы все растем, учимся на своих ошибках и становимся другими людьми, не такими, какими были раньше.
Поддерживаете ли вы мнение артистки о запрете использования детей в контенте?