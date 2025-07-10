«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ

Инстасамка (Дарья Еропкина) на одном из концертов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. Участие певицы в заседании вызвало массу споров. Среди противников эпатажной артистки оказалась жена генерала Екатерина Колотовкина, которая раскритиковала появление исполнительницы хита «За деньги — да» в своем Telegram-канале.

Зумеры встали на защиту Инстасамки, одна из них прислала в редакцию 63.RU свое мнение о конфликте. Публикуем его в формате колонки. Далее — от первого лица.

Мне 21 год, я зумер, который рос вместе с такими артистами, как Инстасамка. Дарья родилась в 2000 году, так что у нас с ней не такая уж большая разница в возрасте.

Те, кто сейчас негативно высказывается о Даше, вероятно, запомнили ее по резким высказываниям, искусственным скандалам и провокационному поведению. Многие до сих пор воспринимают ее как «крикливую малолетку-хабалку». Но давайте вспомним время, когда о рэперше узнала общественность.

Артистка всем наврала, что ее облили зеленкой в 2021 году Источник: instasamka / Instagram* (*экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это был 2016 год. Даше 16 лет, она еще ребенок, который хочет лучшей жизни. Юношеский максимализм подталкивает ее начать вести блог. Она быстро понимает: чтобы заработать, просто показывать свою жизнь мало, нужен хайп, нужны скандалы. Тогда она берет ник Президентша и начинает комментировать значимые события. Одним из первых вирусных роликов стало видео о трагедии в Кемерове.

С 2016 по 2021 год в Сети появлялись всё новые провокационные материалы от Даши: обливание себя зеленкой, слитый контент 18+, стычки с другими блогерами, треки с матом и псевдоуверенностью. Она занимала место в шоу-бизнесе как могла. Хотелось денег, славы, выбраться из Тобольска, где она родилась. А что еще ждать от подростка, который внезапно получил известность?

Такое поведение вполне характерно для бунтующего подростка. А судить 25-летнего человека за поступки в 16–20 лет несправедливо. Конечно, кто-то скажет: «Я себе такого не позволял, я был воспитанным». Но у всех разные границы морали, и почти каждый в переходном возрасте бунтовал — просто не на публику.

А что сейчас? Даша повзрослела. У нее появились холодный расчет, опыт и сожаление о многих своих поступках. Она провела «работу над ошибками»: стала работать над вокалом, сменила матерные треки на поп-музыку, реже провоцирует скандалы. Взрослый человек — уже не тот импульсивный подросток. Теперь у нее есть осознанная позиция.

Девочка выросла, а взрослые этого не заметили Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Сейчас, в 2025 году, мнение Даши разделило общество на два лагеря. Инстасамка публично заявила, что ей надоело наблюдать за блогерами, которые зарабатывают на своих детях.

В мае она призвала обратить внимание на контент блогера Дениса Кукояки, использующего в своих роликах дочь. Артистка возмутилась: «Сколько еще общество будет спокойно смотреть, как родители делают сомнительный контент с Василисой?»

Семейное фото Кукояк Источник: Денис Кукояка / YouTube

И я с ней согласна. Мы все видели дочь солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки — Василису — буквально с рождения: ее кривляния, личные моменты. Популярность к девочке пришла, когда пользователи начали смеяться над тем, как она показывает неприличные жесты на камеру. Так пятилетняя Василиса собрала миллионы лайков, а ее родители поняли: вот она, золотая жила.

Фрагмент из видео на канале родителей, где Вася говорит: «Где мой лифчик?» Источник: Денис Кукояка / YouTube

Таких моментов в контенте очень много Источник: Денис Кукояка / TikTok Самые первые видео с Василисой Источник: Денис Кукояка / TikTok

Сейчас Василисе всего семь лет, она только окончила первый класс. Но вместо игр с друзьями после школы она снимает распаковки покупок, челленджи и рекламные интеграции. Возможно, у нее и есть время на друзей — но только между работой. По сути, детство у ребенка отобрали: с рождения она зарабатывает для семьи, а теперь еще и выступает с отцом на концертах.

Инстасамка хотела обсудить с Общественной палатой законы о защите несовершеннолетних в интернете. Даша пришла туда по приглашению.

Такой закон, на мой зумерский взгляд, действительно нужен. Ребенок в этом возрасте не может осознанно согласиться на публичность. Решение выставлять всю жизнь Василисы в Сеть приняла не она, а ее родители — еще до того, как девочка научилась говорить.

Такая слава с пеленок может привести к буллингу со стороны сверстников. Да и как жить потом, зная, что вся страна видела, как ты в детстве задираешь юбку или закатываешь истерики? Я бы не хотела, чтобы такие мои видео увидел даже один человек. У меня было детство без интернета, и за это огромное спасибо моим родителям.

Вы можете не согласиться с мнением Инстасамки, но отвергать его из-за детского поведения самой артистки несправедливо. Мы все растем, учимся на своих ошибках и становимся другими людьми, не такими, какими были раньше.

Анонимный автор