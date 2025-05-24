Сын Надежды Кадышевой лежал в психушке, а Киркоров задолжал фанаткам деньги: звездные новости недели

Григорий Кадышев выступает вместе со звездной мамой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В мире звезд постоянно происходит что-то необычное и интересное, за чем невозможно уследить. Поэтому каждую субботу мы собираем главные события, произошедшие с ними.

Дава и Мари Краймбрери стали родителями

Прошедшая неделя началась с добрых новостей: блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, стал папой. Ребенок у него родился в браке с Мари Краймбрери (Марина Жадан).

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написали артисты в своих социальных сетях.

О пополнении в семье пара не стала скрывать так долго, как это было с беременностью. Дава и Мари рассказали о пополнении лишь в феврале, и вот в конце мая у них родилась дочка.

Татьяна Арно родила ребенка

У телеведущей Татьяны Арно тоже пополнение. Звезда впервые стала мамой в 43 года.

«Теперь официально: снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить то, что мы чувствуем все эти полтора месяца… Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная. Спасибо родным и друзьям за поддержку, теплые слова и деликатность. Мы вас всех очень любим, скучаем и ждем в гости», — написала журналистка.

Об отце ребенка наверняка неизвестно, но в 2024 году появились слухи, что Арно встречается с главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко. Новость о ребенке вновь подогрело разговоры об этом, ведь по отчеству первенец телеведущий может быть его ребенком.

Павел Деревянко сделал предложение своей девушке

Актер Павел Деревянко решил жениться на своей девушке Зое. Артист устроил для возлюбленной по-настоящему красивый и масштабный сюрприз. Заветные слова девушка услышала на «ВТБ-Арене» перед матчем «Динамо» с «Акроном».

«Зоя! Я хочу, чтобы ты стала моей женой!» — произнес Павел. Зоя ответила на предложение согласием.

Источник: МАЛАХОВ / Telegram

С новой избранницей Деревянко впервые появился на публике в начале 2024 года. Тогда же он официально представил ее как свою девушку. Пара вместе уже около двух лет. До этого несколько лет Павел не мог добиться расположения возлюбленной.

Шаман раскрыл правду про отношения с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) редко рассказывает про свою личную жизнь. О том, что он теперь пара с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, публика узнала в начале марта. Долгое время после этого события Дронов не делился, как складываются их отношения.

На этой неделе его позвали в шоу «Пусть говорят» (16+), где он делился своими планами на участие в «Интервидении». Именно его выбрали представлять Россию на песенном конкурсе. Заодно у Шамана узнали, почему он решился публично объявить, что они с Екатериной пара.

«Ее выход на концерте в белом платье — ход, который я придумал и воплотил, посоветовавшись с Катей предварительно, — признался Ярослав Дронов. — Просто приходим в продуктовый магазин, а там снимают нас с тележкой, потом выкладывают в интернет и пишут всякую всячину. Нам что, не выходить? Закрыться в четырех стенах? Я хочу свободно ходить, покупать продукты».

Оказалось, что к счастливой совместной жизни пара шла довольно долго. Они познакомились два года назад, когда Екатерина вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России и услышала его песню «Я русский».

Сейчас пара живет вместе. Но на вопрос о следующем шаге в отношениях, Ярослав ответил коротко: «Не будем забегать вперед».

Анфиса Чехова рассказала о своем возлюбленном

Телеведущая Анфиса Чехова почти год находится в отношениях. Ее избранником стал актер и продюсер Александр Злотопольский.

«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене. Инициатором стал я», — рассказал Александр Злотопольский.

Источник: Starhit.ru / Telegram

До этого пара скрывала отношения. Впервые о том, что у телезвезды появился молодой человек, стало известно в мае, когда Чехова выложила видео из бассейна, в котором купается с избранником. Также она призналась, что сейчас проживает «свои лучшие отношения».

Ваня Дмитриенко бросил девушку ради другой

Но не у всех в отношениях всё идет так хорошо. Оказалось, что певец Ваня Дмитриенко окончательно расстался с Сашей Айс, с которой был вместе несколько лет, из-за другой девушки.

«Как ты нашла в себе силы жить дальше?» — спросили у Саши Айс. «А кто вам сказал, что я их нашла. Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. Просто не привыкла показывать вам свои слабые стороны. До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования, мнимости и голословности», — ответила она.

Кого выбрал певец, долго было неизвестно. Его подозревали в романе с актрисой Анной Пересильд после того, как она снялась в его клипе, а позднее вышла с ним на публику за ручку. 20 мая Анне исполнилось 16 лет, и в свой день рождения она выложила трогательный пост.

«Появился человек, который поменял мою жизнь кардинально. Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что любишь меня как-то по-особенному. Я и вправду не представляю жизни без тебя. Я буду любить тебя всегда, самой сильной любовью», — растрогалась дочь Юлии Пересильд.

Нурлана Сабурова задержали и отправили из страны

Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево. Артист возвращался с концерта в Самаре, а оказался в отделе полиции. Там его предупредили о нарушении сроков миграционного учета.

Звезду шоу «Что было дальше?» (18+) обязали покинуть Россию в установленные законом сроки и оштрафовали на пять тысяч рублей. Запрета на обратный въезд не наложили.

Представители Сабурова и сам Нурлан отказались как-либо комментировать произошедшее.

Фанатки отсудили у Киркорова деньги за отмененный концерт

С проблемами столкнулся и король эстрады Филипп Киркоров. Ему придется заплатить штраф за отмененное выступление во времена пандемии коронавируса.

В суд с иском обратились две фанатки певца: одна из Ростова, другая — из Краснодара. Они остались недовольны, что им не удалось послушать песни Киркорова в 2020 году, когда в России, как и во всем мире, была объявлена пандемия коронавируса.

Несмотря на то, что тогда было требование соблюдать самоизоляцию, суд встал на сторону девушек. SHOT передает, что одной из них удалось отсудить у певца 40 тысяч рублей, а другой — 20 тысяч. В эту сумму входят стоимость билетов, судебные расходы и моральная компенсация.

Киркоров попал в больницу

Сам певец в это время лечится в больнице. Он проходит курс терапии в отделении экстренной хирургии из-за осложнений после ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге месяц назад.

«Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели. Информация о том, что у него „разорвались импланты“, — фейк», — сообщил его друг, пластический хирург Тимур Хайдаров. По его словам, процесс заживления ожога затянулся, возникло осложнение на одной руке из-за сахарного диабета.

В то же время телеграм-канал Mash, ссылаясь на данные из больницы, сообщил, что Филипп Киркоров оказался в больнице с бурситом: якобы после ожога руки на концерте у певца началось воспаление сустава, и теперь ему необходимы ежедневные перевязки. PR-директор певца Екатерины Успенской подтвердила, что певец попал в больницу из-за травмы локтя. Однако о бурсите она ничего не рассказала.

У сына Надежды Кадышевой проблемы с психикой и многомиллионные долги

На этой неделе стало известно и о проблемах в семье народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Вместе с тем, как она вновь поднимается на Олимп славы со своей композицией «Плывет веночек», всплывают всё новые подробности о ее сыне Григории.

Сейчас он активно выступает вместе с мамой на концертах. Судя по всему, Кадышева готовит его к большой сцене, даже на афишах чаще всего пишут «Григорий и Надежда Кадышевы». Их выступления сейчас стоят уже 7 миллионов рублей, а концерты расписаны до конца лета.

Несмотря на это Григорий находится в тяжелом финансовом положении. По крайней мере так говорят его бывшие возлюбленные — Габриелла Мерман и Дарья де Батс: «Он должен всей Москве, театр находится в залоге, там много проблем».

Разобраться в его проблемах решили в студии Андрея Малахова. Оказалось, что у Григория Кадышева были проблемы с психикой, об этом утверждает водитель семьи.

«Два раза Гриша лежал в психиатрической клинике, по ходу, передоз был. В 51-й лежал месяц, а второй раз где-то на Щелчке. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: „Сань, привет“. Потом две минуты проходит: „Привет, как дела, Сань?“ Еще пять минут прошло, снова: „Ну чего, привет. Как дела?“ Кукуха конкретно поехала», — откровенно сказал мужчина в эфире «МАЛАХОВ».

Анастасия Волочкова продала свою квартиру

Проблемы с деньги, вероятно, есть и у балерины Анастасии Волочковой. На этой неделе стало известно, что она продала свою квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Слухи о ее продаже появились еще месяц назад. Тогда за шестикомнатные апартаменты в сердце культурной столицы она просила порядка 200 миллионов, однако покупателей не нашлось. После этого балерина пыталась сдать в аренду, но никто не был готов платить 500 тысяч рублей в месяц за это. В итоге Волочкова снизила цену до 165 миллионов и смогла провести сделку.

«Сделка состоялась еще в конце апреля, — рассказал „СтарХиту“ источник. — Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах. Состоятельных кавалеров у нее давненько не наблюдалось. Анастасия же на свои средства много лет устраивает благотворительные концерты по стране, она не может жить без сцены. Но их организация требует немалых вложений».

Волочкова продала квартиру, которую в нулевые ей подарил ухажер миллиардер Сулейман Керимов. Она расположена в так называемом «золотом треугольнике» Питера: из окон открывается вид на площадь Искусств, неподалеку Михайловский дворец и Русский музей. Возможно, проблемы с продажей и арендой заключались не только в цене, но и интерьере. В нем много вычурности: венецианская штукатурка, позолота, зеркала ручной резьбы, мрамор, лепнина.

«ВИА Гры» больше нет

Основатель и бессменный продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе заявил, что распускает коллектив. Последняя песня группы будет заключительной в их истории.

«Galileo — последняя песня группы „ВИА Гра“. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется во всей этой истории — песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — сообщил 62-летний продюсер.