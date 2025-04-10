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Культура Вышел фильм о Великой Отечественной войне, где снялся ветеран: в 8 лет он попал в немецкий тыл

Вышел фильм о Великой Отечественной войне, где снялся ветеран: в 8 лет он попал в немецкий тыл

Главный герой Виктор Гладышев приехал на премьеру и пообщался со зрителями перед показом

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Картину представили герой, актеры и съемочная группа | Источник: пресс-служба «Норд стар продакшен»Картину представили герой, актеры и съемочная группа | Источник: пресс-служба «Норд стар продакшен»

Картину представили герой, актеры и съемочная группа

Источник:

пресс-служба «Норд стар продакшен»

5 апреля в кинотеатре «КАРО Октябрь» состоялся премьерный показ художественно-документальной картины «Июньская полынь» (12+). Фильм представили режиссер, продюсер картины Юлия Бочарова, продюсер Илья Аксенов, журналист и писатель Наталья Сухинина, актер Николай Аксенов, актриса Варвара Бочарова и вся съемочная группа. В кинотеатрах прокат фильма начался с 10 апреля.

В центре сюжета личная история ветерана Виктора Гладышева, который во время войны был ребенком. Его воспоминания легли в основу фильма. Семья Гладышевых прошла через страшные испытания тех лет: оккупацию, плен и голод. Сам Виктор побывал в немецком тылу. Мальчику чудом удалось выжить, и он дал себе слово, что после войны будет рассказывать людям о войне и Победе. Ветеран сдержал слово и до сих пор знакомит школьников с событиями того времени.

Ветеран рассказывает свою историю восьмилетней девочке | Источник: кадр из фильма «Июньская полынь»Ветеран рассказывает свою историю восьмилетней девочке | Источник: кадр из фильма «Июньская полынь»

Ветеран рассказывает свою историю восьмилетней девочке

Источник:

кадр из фильма «Июньская полынь»

Герой с детской непосредственностью делится с современной девочкой Варей своими воспоминаниями. Основных рассказчиков в фильме трое: сам Виктор Гладышев, восьмилетняя Варя и известный журналист и писатель Наталья Сухинина, автор документальной повести о Викторе Гладышеве «Прощание славянки», которая разошлась огромным тиражом по всей стране. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни, Переславле-Залесском.

Сценарий писали по воспоминаниям Виктора Гладышева | Источник: кадр из фильма «Июньская полынь»Сценарий писали по воспоминаниям Виктора Гладышева | Источник: кадр из фильма «Июньская полынь»

Сценарий писали по воспоминаниям Виктора Гладышева

Источник:

кадр из фильма «Июньская полынь»

— Я благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы увидите тяжелые дни, которые пережила наша Россия, — обратился к зрителям Виктор Георгиевич, который пришел на премьеру фильма «Июньская полынь».

Зрителей поразил пронзительный фильм | Источник: пресс-служба «Норд стар продакшен»Зрителей поразил пронзительный фильм | Источник: пресс-служба «Норд стар продакшен»

Зрителей поразил пронзительный фильм

Источник:

пресс-служба «Норд стар продакшен»

Показ собрал полный зал зрителей. Пронзительная история маленького героя не оставила никого равнодушным, люди не могли сдержать эмоций, настолько глубоко фильм проникает в душу. После просмотра все стоя провожали Виктора Георгиевича долгими овациями.

На показе присутствовали приглашенные звездные гости: Владимир Сычев, Агата Муцениеце, Аристарх Венес, Ираклий Пирцхалава, Борис Дергачев, Алексей Лихницкий, Александр Головин, Кирилл Кошарин. Также присутствовали представители молодого поколения — «Движение Первых», генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников, режиссер, документалист Сергей Мирошниченко, начальник департамента по реализации общественных проектов полпредства президента в ЦФО Сергей Шевчуков и представитель «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

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