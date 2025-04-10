Вышел фильм о Великой Отечественной войне, где снялся ветеран: в 8 лет он попал в немецкий тыл

5 апреля в кинотеатре «КАРО Октябрь» состоялся премьерный показ художественно-документальной картины «Июньская полынь» (12+). Фильм представили режиссер, продюсер картины Юлия Бочарова, продюсер Илья Аксенов, журналист и писатель Наталья Сухинина, актер Николай Аксенов, актриса Варвара Бочарова и вся съемочная группа. В кинотеатрах прокат фильма начался с 10 апреля.
В центре сюжета личная история ветерана Виктора Гладышева, который во время войны был ребенком. Его воспоминания легли в основу фильма. Семья Гладышевых прошла через страшные испытания тех лет: оккупацию, плен и голод. Сам Виктор побывал в немецком тылу. Мальчику чудом удалось выжить, и он дал себе слово, что после войны будет рассказывать людям о войне и Победе. Ветеран сдержал слово и до сих пор знакомит школьников с событиями того времени.
Герой с детской непосредственностью делится с современной девочкой Варей своими воспоминаниями. Основных рассказчиков в фильме трое: сам Виктор Гладышев, восьмилетняя Варя и известный журналист и писатель Наталья Сухинина, автор документальной повести о Викторе Гладышеве «Прощание славянки», которая разошлась огромным тиражом по всей стране. Съемки проходили в Москве, Калининграде, Боровске, Медыни, Переславле-Залесском.
— Я благодарен за то, что вы пришли, за то, что вы увидите тяжелые дни, которые пережила наша Россия, — обратился к зрителям Виктор Георгиевич, который пришел на премьеру фильма «Июньская полынь».
Показ собрал полный зал зрителей. Пронзительная история маленького героя не оставила никого равнодушным, люди не могли сдержать эмоций, настолько глубоко фильм проникает в душу. После просмотра все стоя провожали Виктора Георгиевича долгими овациями.
На показе присутствовали приглашенные звездные гости: Владимир Сычев, Агата Муцениеце, Аристарх Венес, Ираклий Пирцхалава, Борис Дергачев, Алексей Лихницкий, Александр Головин, Кирилл Кошарин. Также присутствовали представители молодого поколения — «Движение Первых», генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников, режиссер, документалист Сергей Мирошниченко, начальник департамента по реализации общественных проектов полпредства президента в ЦФО Сергей Шевчуков и представитель «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.