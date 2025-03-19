«Ее предавали, а она никогда!» Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор — о певице к ее юбилею

Надежда Бабкина всё время в работе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сегодня, 19 марта, народная артистка России, певица, режиссер, педагог, талантливая во всех отношениях женщина отмечает 75-летний юбилей. А накануне праздника ее гражданский супруг и певец Евгений Гор рассказал MSK1.RU, как можно счастливо жить рядом с человеком такой неуемной энергии.

Казачка Надя

Понимать с детства, кем ты будешь, дано только избранным. И юная Надя Бабкина оказалась именно такой. И дело не столько в сильном голосе и верном слухе, которыми одарила ее природа. А в цельности натуры, проявившейся уже в родном селе Черный Яр на брегах Волги. Надя пела и хотела петь. И никто не мог ее остановить, хотя карьера певицы казалась тогда, в 60-е, не очень серьезной.

Уже в 10-м классе она выиграла Всероссийский конкурс молодежи в жанре народной песни, доказав родным, что песня для нее — всерьез и надолго. А дальше были большой труд и тяжелые годы учебы, в которые провинциальная девочка сначала постигала премудрости в музыкальном училище Астрахани, но не остановилась и добралась до Москвы — Российской академии музыки имени Гнесиных. О тех временах Надежда Георгиевна вспоминает с большой теплотой.

Во-первых, опыт самостоятельной жизни показал, что она умеет везде создавать мир, комфортный для нее и людей, которые ей нравятся: «Я успевала хорошо учиться и держать комнату в идеальном порядке — на полу лежала ковровая дорожка, на окнах висели занавесочки. В общем, было уютно, как дома», — вспоминает артистка.

А во-вторых, из студенческих посиделок родилось главное дело ее жизни — ансамбль «Русская песня». Сначала это был коллектив из шести девушек, которым нравилось собираться в общежитии и петь. А после первого выступления на сцене стало ясно, что нужно расширяться. В коллектив позвали парней.

Сейчас, через 40 лет после создания, это не просто ансамбль, а Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня», в котором служат более сотни артистов.

Вот так в 1974 году начиналась «Русская песня» — скромным коллективом из шести певиц Источник: T.me / nadezhda babkina











Как нам рассказали в «театре Бабкиной», так и сами артисты, и зрители называют его чаще всего, здесь уже несколько месяцев втайне от Надежды Георгиевны готовят для нее подарок — концерт под названием «Юбилей, который пошел не так!»

В нём участвуют не только постоянные артисты театра и приглашенные звезды, занятые в спектаклях, но и друзья «казачки Нади», которые придут ее поздравить. Правда сама она не смогла остаться в стороне, проконтролировала, что именно «пойдет не так», но сюрприз, говорят, всё же останется.

Надежда Бабкина вникает во всё — и в создание костюмов тоже. Эта коллекция сценических нарядов для «Русской песни» придумана по мотивам картины «Вихрь» ее любимого художника Филиппа Малявина Источник: T.me / nadezhda babkina











Сюрпризом будет и подарок, который готовит для нее Евгений Гор — любимый мужчина, соратник, опора и советчик вот уже много лет. Свой подарок он решил держать до последнего в тайне, хотя можно предположить, что в нём обязательно будут ароматические свечи. Их Евгений с успехом производит и продает уже много лет, собирая рецепты аромакомпозиций по всему миру.

«Спорить с ней не надо»

С Евгением Гором они вместе более 20 лет. Сначала записали песню дуэтом, а потом стали дуэтом и в жизни Источник: кадр из программы Первого канала «Пока все дома», 2016 год











Познакомились они, как и полагается музыкантам, на конкурсе песни. Только начинающий Евгений выступал, а опытная Надежда оценивала, сидя в жюри.

— Выходит Женя, и я слышу, что он первый запел на английском языке, — вспоминала первые минуты знакомства Надежда Бабкина. — Запел так насыщенно, такой голос тембрально обволакивающий, что я поднимаю глаза и спрашиваю: «Кто такой? Будем с ним разговаривать!»

«Разговор» затянулся на 20 лет, не помешала 30-летняя разница в возрасте. Сначала Надежда и Евгений по ее просьбе записали песню дуэтом, а потом стали дуэтом и в жизни.

Сейчас Евгений Гор занят бизнесом — он производит ароматические свечи, но не забывает и о любимой музыке, участвуя в различных телевизионных шоу Источник: кадр из программы Первого канала «Три аккорда», 2023 год











— Евгений, вы много лет рядом с Надеждой Георгиевной, существуют ли какие-то правила в общении с ней: что ни в коем случае нельзя делать или говорить и, наоборот, на какие поступки она реагирует положительно?

— У Надежды большой опыт организационного менеджера и художественного руководителя. Главная черта таких профессий — это уверенность в своих мыслях и поступках. Да, бывает, что эти действия могут быть неправильными или неэффективными, но их нельзя оспаривать. Можно обсудить, увидеть плюсы и минусы, но спорить бесполезно. Я Овен по гороскопу, и сначала было сложно, так как у нас споры иногда заканчивались эмоционально фатально, но время и ум — прекрасные педагоги, поэтому сейчас я знаю, что спорить просто не надо. Если же мягко указать на недостатки, то всё сработает.

Глядя на Надежду Бабкину, которая просто не может остановиться: то придумывает новый песенный проект «Модно-Народно» и колесит с современными фольклорными песнями по городам, то ставит очередной драматический спектакль в своем театре, на этот раз «Василия Теркина» с Сергеем Никоненко в роли рассказчика, первый эпитет, который приходит на ум, — «удалая». Всё она делает с размахом, с энергией, с задором.

— Евгений, а какое качество Надежды Георгиевны для вас является определяющим?

— Абсолютная непредсказуемость при полнейшей стабильности и доверии. Удивительная черта человека, которая заставляет меня всегда быть на чеку, потому что всё может пойти не так, как я предполагал. Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности.

— Остались в ее характере черты «чернобровой казачки» или это уже московская влиятельная дама? Меняется ли она в зависимости от обстоятельств?

— Она женщина. Она звезда. Она актриса. Это тот коктейль, который позволяет ей быть любой. Она может всё — и казачкой с шашкой быть, и через секунду таинственной и нежной незнакомкой под вуалью.

«Не может устоять перед шоколадкой»

В Московском государственном театре фольклора «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина, идут не только музыкальные, но и драматические постановки. Например спектакль «Калина красная», в котором играет и Надежда Георгиевна Источник: T.me / nadezhda babkina











Действительно, Надежда Бабкина может быть любой — и строгим руководителем театра, и послушной актрисой, способной по желанию режиссера перевоплотиться то в гоголевскую Солоху, то в пожилого грека из чеховской «Женитьбы». Желание прожить на сцене как можно больше ролей заставляет ее подбирать нестандартный репертуар.

В театре песни ставят не только фольклорные представления, но и сложную классику — от «Тихого Дона» до «Калины красной», от комедии «Бедность не порок» до «Старшего сына». И заняты в представлениях актеры: Андрей Мерзликин, Олеся Железняк, Владимир Долинский, Михаил Горевой, Ольга Волкова и другие приглашенные звезды.

На вопрос, чем же Бабкина их заманивает, однозначного ответа нет. Скорее, целый набор ответов: тут и ее умение предложить актеру роль, о которой он только мечтал бы в своем театре. И угадать эту мечту. И найти достойного режиссера. В этом Надежде Георгиевне помогает не только большой сценический опыт, но и режиссерское образование, полученное в ГИТИСе.

Больше десятилетия Надежда Бабкина вела на Первом канале программу «Модный приговор», разбираясь вместе с участницами в умении выигрышно одеваться Источник: T.me / nadezhda babkina

Но ее хватает не только на театр. Много лет она вела программу «Модный приговор» на Первом канале. До этого — кулинарное шоу, и даже издала книгу своих рецептов. И эта книга — не единственная, всего их написано четыре. Она успевает сниматься в сериалах и не оставляет без внимания жизнь любимого сына и трех внуков.

Семья многое значит для народной артистки, особенно любимые внуки, которых у нее трое. На фото — старший, 15-летний Георгий, пришел поздравить бабушку с праздником 8 Марта Источник: T.me / nadezhda babkina











— Надежда Георгиевна многого достигла, но продолжает создавать новые проекты, кипит идеями. Евгений, как вы считаете, почему она не останавливается на достигнутом? Это энергия, которую нужно выплескивать, амбиции, которые еще нужно удовлетворить или невероятный интерес к жизни?

— Я считаю, что это ее стиль жизни. Каждый выбирает свой предел или беспредел деятельности. Вы помните, когда-то Лев Гумилев придумал термин «пассионарии» для таких людей, как Надежда. Она просто не может остановиться на самой себе. Ей нужно изменить максимально много всё, что окружает ее, и даже гораздо дальше.

— Но для такой жизни нужно очень много сил. И она производит впечатление исключительно сильной женщины. А есть ли у Надежды Георгиевны маленькие слабости?