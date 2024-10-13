«Понимаю артистов, которые ценят личное пространство»: Мари Краймбрери — о фанатах, распорядке дня и лучшем друге

Мари Краймбрери пишет песни для себя и других артистов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Широкую известность Мари Краймбрери принесла песня «Давай навсегда». Хит подарил и первый контракт с музыкальным лейблом. Исполнительница поет о сокровенном, гастролирует по миру и собирает многотысячные залы. И помогает начинающим артистам. Вот уже несколько лет Мари — член жюри в проекте «Нового Радио» «Музыкастинг». О карьере и рабочем графике певица рассказала в интервью MSK1.RU.

Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) — автор-исполнитель, танцор, обладательница четырех статуэток «Золотого граммофона» и других музыкальных наград. Родилась в Кривом Роге на Украине. Псевдоним Краймбрери появился еще в 13 лет. Она составила его из первых букв предложения, которое в тот момент было написано на бумажке. Еще в школьные годы Мари писала стихи. После переезда в Москву начала создавать песни, продавая их разным исполнителям и музыкальным группам. Известность пришла после того, как песня «Давай навсегда» завирусилась в интернете. С 2017 года сотрудничает с лейблом Velvet Music.

Мари Краймбрери записала дуэты с Димой Биланом, Клавой Кокой, Бьянкой, Ритой Дакотой и другими артистами Источник: Мари Краймбрери / T.me

— Вы говорили, что не любите, когда вас называют певицей из-за того, что не имеете музыкального образования, не учились вокалу. И вам нравится слышать о себе «автор-исполнитель». Почему все-таки пришли к сценическому, а не «закадровому», как некоторые музыкальные авторы, виду творчества?

— Изначально я действительно считала, что называть себя певицей — это несправедливо по отношению к другим артистам, у которых есть музыкальное образование.

Я начала петь только потому, что писала музыку, и даже никогда не думала, что выйду на сцену. Мари Краймбрери автор-исполнитель

Мне всегда была интересна закадровая работа, поэтому сегодня я могу писать песни для других или помогать продюсировать треки. Я кайфую от процесса. Сцена, как и музыка, тоже стала неотъемлемой частью моей жизни. Когда я написала песню «Прости, но я не буду петь», то поняла: «Я без такого зала больше не сумею никогда» (строчка из упомянутой песни. — Прим. ред.).

Мари Краймбрери собирает многотысячные залы Источник: Мarikraimbrery / Instagram (деятельность запрещена на территории России)

— Вы уже больше 7 лет сотрудничаете с Velvet Music. Насколько артисту необходим продюсер или музыкальный лейбл? Можно ли обойтись без него?

— У каждого артиста свой путь. В моем случае лейбл — это команда, о которой я всегда мечтала, благодаря которой у меня появилось больше времени на творчество, так как менеджмент закрывает все остальные вопросы. Если же артист берёт на себя всё по продвижению, продюсированию и прочему, то в какой-то момент у него просто не останется свободной минуты, чтобы поехать на студию и записать новую песню.

В 2023 году Мари Краймбрери написала песню Наталье Подольской — за нее супруга Владимира Преснякова получила «Золотой граммофон» Источник: Мари Краймбрери / T.me

— Некоторые публичные люди резко реагируют на просьбы поклонников сфотографироваться или дать автограф. Они считают, что их личное пространство никто не должен нарушать. Как вы к этому относитесь?

— Всегда с удовольствием фотографируюсь с фан-клубом. Ведь я благодарна каждому, кто добавляет в свой плейлист мои песни. Когда вижу полные залы или цифры на стриминговых площадках, не верю, что этих людей так много. Однако при этом могу понять артистов, которые ценят свое личное пространство. Бывают случаи, когда оно нарушается. Это неприятно и неуважительно по отношению к музыканту. Иногда не могу сфотографироваться в силу того, что болею, тороплюсь и так далее. Это нормально, как и нормально остановиться и уделить всем внимание, если есть такая возможность.

Недавно поклонник Мари Краймбрери подарил ей документ, согласно которому теперь ее жизнь застрахована на 30 миллионов рублей Источник: Мarikraimbrery / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











— Многие связывают свои достижения с умением планировать время. Как проходит ваш типичный будний день?

— Мой график расписан по минутам. Порой я сама удивляюсь, как хватает времени в сутках. Я не делю неделю на будни и выходные.

Я живу от гастролей до съемок, от съемок до студий, а еще на монтаж клипа нужно успеть заехать. Мари Краймбрери автор-исполнитель

— В этом году вы стали судьей в «Музыкастинге» на «Новом Радио». Каково вам «жюрить»?

— Интересно наблюдать за новыми ребятами, новой музыкой. Мое мнение, как и у любого другого члена жюри, субъективно, но в силу опыта могу дать полезный совет начинающим артистам.

«Музыкастинг» — конкурс молодых исполнителей. Победитель получит запись и продвижение сингла, выпуск трека на всех цифровых площадках, ротацию на «Новом Радио» и шанс записать дуэт с популярным артистом.

Мари Краймбрери состоит в жюри музыкального конкурса «Музыкастинг» Источник: пресс-служба «Нового Радио»

— Задумывались ли вы о том, чтобы стать наставником молодого артиста или спродюсировать проект?

— Возможно, когда-нибудь приду к этому. На сегодняшний день могу только дать рекомендацию или помочь спродюсировать трек. Например, у меня есть лучший друг, он всегда поддерживал меня. А недавно мы представили его сольный проект ARS JALI на моем концерте. Теперь он — артист Velvet Music.