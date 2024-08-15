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Культура тест Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

13 вопросов, на которые не каждый найдет ответ

4 799
1 комментарий
В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 года

За 28 лет Виктор Цой успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы натворить и за пару сотен лет. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти музыканта, артиста и лидера группы «Кино». И мы решили вспомнить некоторые факты из его биографии и немного истории его музыкального коллектива. Из всего этого получился тест на 13 вопросов. Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.

ТЕСТПройден 13 раз
1 / 13
До появления «Кино» Виктор Цой играл на басу в этой панк-группе
  • «Цыганята и Я с Ильича»
  • «Автоматические удовлетворители»
  • «Промышленная архитектура»
  • «Кооператив ништяк»
2 / 13
А вообще группа «Кино» образовалась из участников этих двух ленинградских групп
  • «АВИА» и «The Крыша»
  • «Петля Нестерова» и «Банда четырех»
  • «Бесполезные советы» и «Проходной двор»
  • «Палата № 6» и «Пилигрим»
3 / 13
Может, еще и первое название группы «Кино» вспомните?
  • «Немного солнца в холодной воде»
  • «Знаки препинания»
  • «Гарин и гиперболоиды»
  • «Нирвана»
4 / 13
А как всё-таки появилось название «Кино»?
  • Благодаря вывеске на кинотеатре
  • Это аббревиатура: Красивые, Интересные, Новаторские, Обворожительные
  • От фразы «Важнейшим из искусств для нас является кино»
  • Мало кто знает, но это Виктор Цой придумал фразу «Кино, вино и домино». Соответственно, название «Кино» именно отсюда
5 / 13
Как называется первая песня, которую написал Виктор Цой?
  • «Время есть, а денег нет»
  • «Вася любит диско»
  • «Электричка»
  • «Я хочу быть кочегаром»
6 / 13
Почему дебютный альбом «45» так называется?
  • В честь 45-летия отца Виктора Цоя
  • Это общее время звучания альбома
  • В общей сложности в песнях альбома использовано 45 слов
  • Изначально в него хотели включить 45 треков
7 / 13
Как называется первый электрический альбом группы «Кино»?
  • «46»
  • «Это не любовь»
  • «Начальник Камчатки»
  • «Ночь»
8 / 13
В какой из этих видеоигр звучат песни группы «Кино»?
  • «Ядерный титбит»
  • Metro Exodus
  • Need for Speed: Most Wanted
  • «Петька и Василий Иванович спасают галактику»
9 / 13
Кто из этих музыкантов посвятил Виктору Цою целый альбом?
  • Группа «Ю-Питер» посвятила Виктору Цою альбом «Имя рек»
  • Это альбом «Кукушка» группы «Пилот»
  • U2 и альбом Songs of Experience
  • Группа «Алиса» и альбом «Пульс хранителя дверей лабиринта»
10 / 13
В 2012 году была выпущена эта памятная монета с изображением Виктора Цоя.
  • 25 индонезийских рупий
  • 25 российских рублей
  • 50 кубинских песо
  • 10 фиджийских долларов
11 / 13
Что случилось с Виктором Цоем на съемках фильма «Асса»?
  • Познакомился со своей последней любовью — Наталией Разлоговой
  • Впервые попробовал кокос
  • Научился играть на аккордеоне
  • Сломал ключицу
12 / 13
Что произошло с Цоем после фильма «Игла»?
  • Впал в депрессию
  • За ночь написал альбом «Группа крови»
  • Его признали лучшим актером 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран».
  • Бросил работу в кочегарке
13 / 13
Какая сцена в «Игле» далась Виктору Цою особенно трудно?
  • Сцена драки: бить пришлось по-настоящему
  • Сцена в больнице, где его герой Моро говорит: «Слушай, он что, тебя трахает? А, че молчишь?»
  • Финальная сцена, где Моро бьют ножом

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Комментарии
1
Гость
21 июня 2022, 13:11
12/13 - откуда я все это знаю, если Цоя вообще не слушаю? 😳
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