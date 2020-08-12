«Мама, у меня всё хорошо». Как живут ярославские сатанисты-людоеды, расчленившие четырёх подростков

— Он едет с нами в машине и говорит: «Сзади Сатана стоит. Он вам всем отомстит. Сатана руку мне протягивает». В общем, сначала он очень хорошо играл роль шизофреника. А потом, когда приехал в участок, понял, что это бесполезно, и снова стал нормальным, — рассказывали в полиции.



Работа предстояла нелегкая. Оперативники признаются: чтобы вытащить информацию из подростков, надо было расположить их к себе, чуть ли не друзьями стать.



— Нам пришлось даже изучать сатанизм, читать определенную литературу, чтобы разговаривать с ними на их языке, — говорит наш источник.



На суд — в полуголом виде

Расследование дела длилось несколько лет. Из-за того, что тела подростков были изуродованы и расчленены, следователям пришлось проводить уйму экспертиз. Включая анализы ДНК. Без них было невозможно определить, какая часть тела кому из подростков принадлежит. Из-за долгого следствия родственники убитых не могли получить тела для захоронения.

К началу судебного процесса объем материалов дела превысил 35 томов. Первое заседание в закрытом формате состоялось 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. Последнее заседание, на котором преступники услышали свой приговор, прошло в Ярославле 26 июля 2010.





В тот день день сатанисты заходили в зал суда с высоко поднятыми головами. Преступники вели себя надменно, на их лицах читалась усмешка, а не раскаяние.

Андрей Доктор Гот Маковкин явился на слушание с голым торсом, макияжем и укладкой. Преступник позировал для журналистов, а в какой-то момент даже выхватил микрофон одного из корреспондентов. Когда судья спросил подсудимых о раскаянии, все, кроме одного, промолчали. Маковкин с ухмылкой произнес: «Нет». Из всех сектантов только Сергей Дистрис Карпенко на протяжении всего приговора стоял, закрывая лицо.

— На заседании потерпевшая сторона была в шоке. Родители погибших находились в стрессе, особенно когда вслух описывались экспертизы останков, когда зачитывалось, где были части тел, что жарили, что ели и как все расчленяли, — рассказывает гособвинитель Елена Смирнова.



«Двое парней набросились на девушек, нанесли им многочисленные удары ножами, отделили головы от туловищ, надругались над телами. С целью сокрытия преступления соучастники раздели тела, отделили верхние и нижние конечности, фрагменты тел закопали, одежду и личные вещи сожгли на костре. На следующую ночь при посвящении в члены клана подростка из Рыбинска были убиты подобным образом несовершеннолетние молодой человек и его подруга», — говорится в материалах судебного процесса.