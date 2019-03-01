Посмотрел, как убивают любимую, и ушёл спать: подробности кровавой расправы над ярославной

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ярославца, который убил 38-летнюю любимую женщину своего друга. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, а пока дожидаться приговора его отправили в следственный изолятор.



Случилось всё 26 февраля в многоквартирном доме на улице Маяковского. В гости к подозреваемому пришли его подруга и приятель со своей любимой женщиной. Парочки сели за стол выпивать.



— Внезапно между хозяином жилища и его 38-летней гостьей возник конфликт в связи с тем, что женщина сделала замечание по поводу его развязного поведения, — рассказали версию следствия в СУ СКР по Ярославской области. — Разозлившись, подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им удар потерпевшей в область шеи.

