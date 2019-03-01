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Криминал

Посмотрел, как убивают любимую, и ушёл спать: подробности кровавой расправы над ярославной

Полицию пришлось вызывать соседям

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Об убийстве в полицию сообщили соседи подозреваемого 

Фото: Александра Савельева

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ярославца, который убил 38-летнюю любимую женщину своего друга. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, а пока дожидаться приговора его отправили в следственный изолятор.

Случилось всё 26 февраля в многоквартирном доме на улице Маяковского. В гости к подозреваемому пришли его подруга и приятель со своей любимой женщиной. Парочки сели за стол выпивать.

— Внезапно между хозяином жилища и его 38-летней гостьей возник конфликт в связи с тем, что женщина сделала замечание по поводу его развязного поведения, — рассказали версию следствия в СУ СКР по Ярославской области. — Разозлившись, подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им удар потерпевшей в область шеи.

Кровь хлынула из раны с огромной силой. И от потери такого количества крови женщина умерла на месте.

Друг и девушка подозреваемого сообщили соседям о случившемся, а те вызвали правоохранительные органы. Как стало известно 76.RU, после всего случившегося бойфренд погибшей ушёл спать.

Недавно в Ярославской области произошло другое жестокое убийство: мужчина зарезал своего 29-летнего друга. Эта трагедия оставила двоих маленьких детей без отца.

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Михаил Контуев

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