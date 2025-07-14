Бросила ребенка умирать в туалете: суд отпустил россиянку, родившую в турецком аэропорту — теперь она хочет вернуть дочь

17-летняя Екатерина Бурнашкина родила дочь в середине октября, когда хотела вернуться в Россию Источник: Dha.com.tr

Суд в Анталье освободил россиянку, которая родила в местном аэропорту и выбросила ребенка в унитаз. Екатерина Бурнашкина провела в турецкой тюрьме 9 месяцев и вышла оттуда после апелляции.

«В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда», — пишет агентство IHA.

Бурнашкина родила ребенка в турецком аэропорту 14 октября 2024 года, когда вылетала в Россию с мамой. О беременности она якобы не знала, а роды начались стремительно в авиагавани. За помощью к медикам она обращаться не стала, вместо этого пошла в туалет для инвалидов, где и появилась на свет маленькая девочка. После того, как ребенок родился, новоиспеченная мама бросила его прямо в унитаз и пошла на регистрацию своего рейса.

Спустя буквально 10 минут в туалет зашла уборщица, которая и обнаружила ребенка. Служба безопасности оперативно вычислила его мать, задержав россиянку до посадки на рейс.

Суд приговорил россиянку к 15 годам. Ее дочка, Николь, в это время была в турецком доме малютки, лишь в июне 2025 года ее привезли в Россию. Здесь у нее уже появилась приемная семья, которая узнала о сложной судьбе малышки из новостей и решила ее удочерить.

Но родная мама, Екатерина Бурнашкина, после выхода из турецкой заявила, что хочет вернуть Николь себе.

Источник: iha.com