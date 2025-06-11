Скрыл лицо под маской: в Ярославле вынесли приговор тусовщику с Кирова. Сколько ему дали

Андрей Музыченко из Ярославля услышал приговор Источник: Алина Шибаева / 76.RU











В Ярославле утром 11 июня вынесли приговор 24-летнему Андрею Музыченко. Жители города знают парня как тусовщика с улицы Кирова. В сентябре 2023 года во время громкой уличной вечеринки он устроил пьяную погоню у Знаменской башни. Уходя от правоохранителей, он умудрился наехать на сотрудника ГИБДД.

Пришел в суд не один

Заседание проходило в Кировском районном суде на улице Ушинского. Туда Андрей пришел не один, а в сопровождении женщины лет 50-ти. Последние два месяца он провел под домашним арестом, а потому приехал сам, а не под конвоем.

Спутница Музыченко часто терла глаза, всхлипывала и обнимала парня. Сам он натянул на лицо медицинскую маску и отворачивался от камер. В нем почти невозможно было узнать того парня-заводилу, плясавшего в пьяном угаре на крыше машины в сентябре 2023 года.

Андрея Музыченко обвиняли по двум статьям: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По последней парню грозило до десяти лет лишения свободы.

Андрей обнимал переживающую за него женщину Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Адвокат Андрея находился рядом с ним Источник: Алина Шибаева / 76.RU











В момент оглашения приговора Андрей Музыченко внимательно смотрел на судью. Женщина, сопровождавшая его, затаила дыхание.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Андрею Музыченко окончательное наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — озвучила судья.

Андрей Музыченко услышал приговор суда Источник: Алина Шибаева / 76.RU

В этот момент глаза Андрея округлились. Но судья продолжила и пояснила, что в срок приговора зачтено то время, что он провел в СИЗО и под домашним арестом.

«Наказание, назначенное Андрею Музыченко, считать полностью отбытым», — произнесла судья.

В этот момент глаза Музыченко загорелись улыбкой, он повернулся к своей спутнице, не скрывая радости.

Эксклюзивные кадры задержания Андрея Музыченко в Ярославле Источник: Читатель 76.RU

Должен денег сотрудникам Госавтоинспекции

Пострадавшие от действий Музыченко сотрудники Госавтоинспекции также направили иски о взыскании морального вреда. Одному из них Музыченко должен выплатить 250 тысяч рублей, а второму — 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Андрей не захотел общаться с журналистами после оглашения приговора Источник: Алина Шибаева / 76.RU











После приговора Андрей и его спутница игнорировали вопросы журналистов. Сам он не проронил ни слова, быстро подписал документы и вышел из зала заседания. На вопросы о том, доволен ли он решением суда, и извинялся ли перед сотрудниками Госавтоинспекции, Музыченко не ответил.

А здесь кадры от полиции, где видно, как сбивают сотрудника Источник: УМВД по Ярославской области