Скрыл лицо под маской: в Ярославле вынесли приговор тусовщику с Кирова. Сколько ему дали

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Журналист 76.RU побывал на заседании суда

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9 комментариев
Андрей Музыченко из Ярославля услышал приговор | Источник: Алина Шибаева / 76.RUАндрей Музыченко из Ярославля услышал приговор | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Андрей Музыченко из Ярославля услышал приговор

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

В Ярославле утром 11 июня вынесли приговор 24-летнему Андрею Музыченко. Жители города знают парня как тусовщика с улицы Кирова. В сентябре 2023 года во время громкой уличной вечеринки он устроил пьяную погоню у Знаменской башни. Уходя от правоохранителей, он умудрился наехать на сотрудника ГИБДД.

Пришел в суд не один

Заседание проходило в Кировском районном суде на улице Ушинского. Туда Андрей пришел не один, а в сопровождении женщины лет 50-ти. Последние два месяца он провел под домашним арестом, а потому приехал сам, а не под конвоем.

Спутница Музыченко часто терла глаза, всхлипывала и обнимала парня. Сам он натянул на лицо медицинскую маску и отворачивался от камер. В нем почти невозможно было узнать того парня-заводилу, плясавшего в пьяном угаре на крыше машины в сентябре 2023 года.

Андрея Музыченко обвиняли по двум статьям: «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По последней парню грозило до десяти лет лишения свободы.

Андрей обнимал переживающую за него женщину | Источник: Алина Шибаева / 76.RUАндрей обнимал переживающую за него женщину | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Андрей обнимал переживающую за него женщину

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

Адвокат Андрея находился рядом с ним | Источник: Алина Шибаева / 76.RUАдвокат Андрея находился рядом с ним | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Адвокат Андрея находился рядом с ним

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

В момент оглашения приговора Андрей Музыченко внимательно смотрел на судью. Женщина, сопровождавшая его, затаила дыхание.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Андрею Музыченко окончательное наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — озвучила судья.

Андрей Музыченко услышал приговор суда

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

В этот момент глаза Андрея округлились. Но судья продолжила и пояснила, что в срок приговора зачтено то время, что он провел в СИЗО и под домашним арестом.

«Наказание, назначенное Андрею Музыченко, считать полностью отбытым», — произнесла судья.

В этот момент глаза Музыченко загорелись улыбкой, он повернулся к своей спутнице, не скрывая радости.

Эксклюзивные кадры задержания Андрея Музыченко в Ярославле

Источник:

Читатель 76.RU

Должен денег сотрудникам Госавтоинспекции

Пострадавшие от действий Музыченко сотрудники Госавтоинспекции также направили иски о взыскании морального вреда. Одному из них Музыченко должен выплатить 250 тысяч рублей, а второму — 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Андрей не захотел общаться с журналистами после оглашения приговора | Источник: Алина Шибаева / 76.RUАндрей не захотел общаться с журналистами после оглашения приговора | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Андрей не захотел общаться с журналистами после оглашения приговора

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

После приговора Андрей и его спутница игнорировали вопросы журналистов. Сам он не проронил ни слова, быстро подписал документы и вышел из зала заседания. На вопросы о том, доволен ли он решением суда, и извинялся ли перед сотрудниками Госавтоинспекции, Музыченко не ответил.

А здесь кадры от полиции, где видно, как сбивают сотрудника
Источник:
УМВД по Ярославской области

Подробнее об этой истории можно почитать в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Тусовщики СИЗО Суд Приговор
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Комментарии
9
Гость
1 час
«Наказание, назначенное Андрею Музыченко, считать полностью отбытым», И сегодня он опять на Кирова
Гость
55 минут
Какой стеснительный вдруг стал.. А кривляться на улице и холиганить под громкую музыку не стесняется почему-то
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