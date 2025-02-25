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Криминал В центре Ярославля прохожий выстрелил в лицо 24-летнему парню. Видео

В центре Ярославля прохожий выстрелил в лицо 24-летнему парню. Видео

Дебошира уже заключили под стражу

2 589
6 комментариев
Прохожий напал на парня в центре Ярославля | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПрохожий напал на парня в центре Ярославля | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прохожий напал на парня в центре Ярославля

Источник:

В Ярославле заключили под стражу 37-летнего мужчину, который напал с оружием на 24-летнего прохожего. Он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета на Первомайской улице. Это случилось утром 23 февраля.

— Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо молодому мужчине, причинив ему телесные повреждения, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В прокуратуре Ярославской области рассказали, что задержанный мужчина ранее был судим за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. Он освободился из колонии в апреле 2023 года.

Подозреваемого заключили под стражу

Источник:

В итоге, мужчину заключили под стражу на два месяца на время расследования. Если его вина будет доказана, то дебошира могут отправить в колонию на срок до семи лет.

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Комментарии
7
280808018
7 часов
Если его вина будет доказана? в смысле --у пострадавшего травмы от этого чудина, что еще нужно доказывать
Гость
8 часов
ещё один пойдёт долг отдавать бэскорыстно теперь Табрический не платит - деньги самому нужнее
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