В центре Ярославля прохожий выстрелил в лицо 24-летнему парню. Видео

В Ярославле заключили под стражу 37-летнего мужчину, который напал с оружием на 24-летнего прохожего. Он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета на Первомайской улице. Это случилось утром 23 февраля.
— Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо молодому мужчине, причинив ему телесные повреждения, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В прокуратуре Ярославской области рассказали, что задержанный мужчина ранее был судим за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. Он освободился из колонии в апреле 2023 года.
В итоге, мужчину заключили под стражу на два месяца на время расследования. Если его вина будет доказана, то дебошира могут отправить в колонию на срок до семи лет.