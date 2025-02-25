В центре Ярославля прохожий выстрелил в лицо 24-летнему парню. Видео

Прохожий напал на парня в центре Ярославля Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле заключили под стражу 37-летнего мужчину, который напал с оружием на 24-летнего прохожего. Он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета на Первомайской улице. Это случилось утром 23 февраля.

— Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо молодому мужчине, причинив ему телесные повреждения, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В прокуратуре Ярославской области рассказали, что задержанный мужчина ранее был судим за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью. Он освободился из колонии в апреле 2023 года.

Подозреваемого заключили под стражу Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram