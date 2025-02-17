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Криминал эксклюзив «Моя дочка жива»: больше года никто не может найти странно пропавшую студентку Анну Цомартову

«Моя дочка жива»: больше года никто не может найти странно пропавшую студентку Анну Цомартову

Где в последний раз видели девушку и какие версии есть у ее близких — видео

188
4 комментария

В последний раз Аню видели на берегу Каспийского моря возле ведомственного санатория ФСБ

Источник:

22-летняя Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024 года девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта и пошла гулять по набережной, потом бесследно исчезла.

В воде тело Ани не нашли. Родные уверены, что ее похитили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Анны Цомартовой. Изначально дело расследовали в Дагестане, но за несколько месяцев не нашли ни одной зацепки.

Родители Цомартовой попросили московских следователей подключиться к делу. Таким образом родные пропавшей надеются получить объективное расследование. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение 5 миллионов рублей. Но спустя год об Анне так ничего и неизвестно.

Родители пропавшей студентки уверены, что она жива и продолжают поиски по всему миру.

Подробнее — в видео наших коллег из 161.RU.

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Комментарии
4
Гость
55 минут
Завязывайте, у нас своих проблем хватает, кавказкие проблемы нам не интересны совсем
Гость
56 минут
в стабильной россии пропадают тысячами и особо никто не парится кроме волонтёров а к ним многие не обращаются - пропал и пропал, безразличие и пофигизм наши традиционные ценности 😮‍💨
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