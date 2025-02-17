«Моя дочка жива»: больше года никто не может найти странно пропавшую студентку Анну Цомартову

В последний раз Аню видели на берегу Каспийского моря возле ведомственного санатория ФСБ Источник: 161.RU

22-летняя Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024 года девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта и пошла гулять по набережной, потом бесследно исчезла.

В воде тело Ани не нашли. Родные уверены, что ее похитили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Анны Цомартовой. Изначально дело расследовали в Дагестане, но за несколько месяцев не нашли ни одной зацепки.

Родители Цомартовой попросили московских следователей подключиться к делу. Таким образом родные пропавшей надеются получить объективное расследование. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение 5 миллионов рублей. Но спустя год об Анне так ничего и неизвестно.

Родители пропавшей студентки уверены, что она жива и продолжают поиски по всему миру.