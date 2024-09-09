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Криминал Дружба по-скотски: бизнесвумен купила коров на 15 миллионов, а работники захватили ее ферму — дошло до драки

Дружба по-скотски: бизнесвумен купила коров на 15 миллионов, а работники захватили ее ферму — дошло до драки

Предпринимательница считает, что ее лишают фермы, а партнеры-работники уверяют, что скотина принадлежит им

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1 комментарий

Фермеры уверены: их скот незаконно распродали

Конфликт разгорелся в Новосибирске. Фаузия Орлова разводит скот около года — на ее ферме пасутся быки, коровы и овцы. Предпринимательница, чтобы открыть бизнес, взяла кредит на 15 миллионов и привлекла знакомых. Спустя несколько месяцев стали пропадать животные, их подменяют на других. Кроме того, владелице блокируют доступ к собственной ферме. Фаузия заподозрила в неладном партнеров по бизнесу, считает происходящее рейдерским захватом. Соратники же называют мошенницей ее и утверждают, что скот с самого начала принадлежал им. NGS.RU выслушал обе стороны конфликта.

Сельский бизнес

Фаузия Орлова открыла компанию ООО «Фортуна» в 2022 году. Она решила заниматься разведением скота и оформила целевой кредит на 15 миллионов рублей. Взяла в аренду землю в селе Новотырышкино под Новосибирском. По словам предпринимательницы, она решила сотрудничать со знакомыми: сама выступила в качестве инвестора и предоставила землю, а разведение скота оставила партнерам.

— Был проект, связанный с тем, что мы берем [средства] на бычков, вкладываемся в них и выращиваем. Я как инвестор выступаю, а люди, с которыми вместе идем в одно дело, обеспечивают взращивание. То есть наши [Фаузии и ее супруга] деньги, их работа, а прибыль — пополам, — говорит собеседница.

Весной 2024 года Фаузия начала закупать животных: ее супруг Александр Орлов отправился в Алтайский край, чтобы приобрести бычков, коров, овец и баранов.

— Мы нашли предпринимателей, которые занимаются продажей этих бычков, перечислили им средства с расчетного счета ООО «Фортуна», где я являюсь генеральным директором, на карты физических лиц. Купили бычков, все было замечательно. Я составила в колхозе договор аренды на определенную территорию. По этому договору скот выращивается на ней — есть бесплатное пастбище, где они пасутся, — продолжает Фаузия Орлова.

Всего в собственности фермерши оказалось чуть более 700 голов скота: около 120 бычков и коров, а также 600 овец и баранов. С партнерами решили заключить договор о совместной деятельности. По нему несколько лиц могут действовать без образования единого юридического лица.

— Перевозку, загоны для скота сделали на наши средства, также закупили корм. Я выполняла все свои обязательства. По существу партнеры были в качестве наемных рабочих, — уточняет Фаузия.

Она предоставила нашей редакции копию договора — там сказано, что коровы находятся в ее собственности и куплены за ее счет.

Фаузия Орлова с 2023 года числится учредителем также в ООО «Успех», занимающемся оптовой торговлей мебелью. Финансовой отчетности фирмы еще нет. ООО «Фортуна» принесла предпринимательнице чистую прибыль в 209 тысяч рублей при выручке в 3,7 миллиона в прошлом году.

Если друг оказался вдруг

Партнерами, о которых говорит Фаузия Орлова, были Норик и Нарек Адвоян. По словам собеседницы, с отцом и сыном она познакомилась благодаря супругу — он занимается продажей стройматериалов, и те были его клиентами около двух лет назад. По словам Фаузии, привлечь семью к совместному бизнесу решили по дружбе.

— Муж однажды сказал: «У меня вот клиенты были — представляешь, у них дом сгорел». Говорил, люди трудолюбивые, хорошие. Ну и я подумала, что надо им помочь, — вспоминает Фаузия.

У Орловых возникли вопросы к деятельности хозяйства после того, как они заметили, что ферма не приносит прибыль. Фаузия и ее муж живут в Новосибирске и редко выезжали и проверяли, как идут дела в колхозе. По словам предпринимательницы, до нее дошли слухи от соседних фермеров, якобы ее партнеры забивают скот и продают его местным жителям.

По мнению Фаузии, они таким образом разбавляют долю ее скота своим.

— Мы приехали на ферму, затаились, стали наблюдать за ними. Взяли бинокли, пошли в кусты. И увидели ужасающую картину: на словах у них всё хорошо и здорово, а на деле они режут наш скот, продают его, кому на мясо, кому вывозом в живом виде. Скот-то оформлен на меня, и они стали его резать с тем, чтобы на вырученные деньги купить другой скот, который действительно по праву собственности уже принадлежит им. Такая схема получается: они начали разбавлять мой скот своим. Это рейдерский захват, — утверждает собеседница.

Фермерша говорит, что бизнес захватили ее же партнеры

По словам владелицы фермы, она обратилась в полицию по факту хищения ее имущества, но дело возбуждать не стали.

— Они там показали два-три документа, подтверждающие, что скот их. А это то, что они купили уже после продажи моего скота. И полиция смотрит — ну как тут не поверить, если действительно документы настоящие. А у меня есть платежные документы, которые подтверждают, что я на кредитные средства приобрела этот скот у физических лиц по безналичному расчету, по акту передачи, — продолжает Фаузия Орлова.

Собеседница также утверждает, что в последние два месяца ей мешают попасть на собственную ферму, а также перегоняют ее скот в другое место.

— У нас общение не получается, они же сразу бросаются. С шилом. Протыкают колеса. И кидают камни. Они подходят к моему мужу и бьют его по голове. 27 июля он получил закрытую черепно-мозговую травму [заключение врача есть в распоряжении редакции], — заявляет она.

Фаузия написала обращение полномочному представителю президента в СФО Анатолию Серышеву, где заявила о хищении ее имущества и бездействии правоохранительных органов. Предпринимательница утверждает, что оказалась вынуждена продать свою недвижимость, чтобы выплачивать кредит.

Что говорят партнеры?

Норек и Нарек Авдоян больше десяти лет назад занимались производством кухонной мебели в Иркутской области — отец и сын числились учредителями в уже ликвидированном ООО «Меркурий». ИП обоих родственников также ликвидированы. В базе данных ФССП Норек и Нарек Адвоян числятся как должники. В отношении отца открыто почти 20 исполнительных производств на сумму свыше 200 тысяч рублей, долги сына превышают 50 тысяч. Приставы ищут должников в Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском крае.

В разговоре с нашим корреспондентом Нарек Авдоян заявил, что все обвинения в его адрес со стороны Фаузии ложные. Он считает, что сам стал жертвой мошенников.

— Она подделала договоры купли-продажи, приехала в полицию. Полиция выявила, что она действительно подделала договоры, поэтому ей отказали в возбуждении дела ввиду отсутствия состава преступления. Она сейчас ходит и бьет во все колокола, заявляет, что она невинная. Это совершенно не так: уже три человека мне говорят, что эта семейка их кинула, — утверждает собеседник.

По словам Нарека Авдояна, он не работал на Фаузию, а разводил скот, который находится в его собственности, на земле, которую она взяла в аренду.

— То она говорит, что земля ее, хотя это земля муниципалитета. То говорит, что половина скота ее, а потом приходит в полицию и говорит, что весь скот ее. В полиции говорят: «Вы определитесь, вы сами лжете до такой степени, что сами не замечаете». Никакого сотрудничества не было: просто арендовали землю и оформили на ООО «Фортуна». Мы приехали со своим скотом туда, обосновались. Администрация сказала, что нужно оформить эту землю в аренду, а они просто согласились оформить всё на свою фирму. На этом закончились все взаимоотношения, — утверждает собеседник.

По словам Нарека, он готовит обращение в полицию и прокуратуру из-за клеветы и ложного доноса.

— В ходе всего этого выясняется, что они кинули одного человека на 7 миллионов, другого кинули на миллион рублей. Вот так вот они делают из себя каких-то пушистых. Не только отдел полиции знает об этой ситуации, об этом знают все — вплоть до главы района. Вы думаете, все такие тупые, а они умные, что ли? Все их обманывают, кидают, а они такие белые и пушистые? Не может быть такого, есть какая-то предыстория, которую они выдумали. Будем принимать меры, рычаги воздействия есть, в рамках правового поля будем всё выяснять, — заключает Нарек Авдоян.

Чьи коровы?

По словам Фаузии Орловой, скот, который она приобрела, был промаркирован — у животных были опознавательные бирки на ушах. Но, как утверждает предпринимательница, отличить ее животных от других сейчас сложно.

— Они, как смотрящие за скотом, были ближе к нему. Фактически они могли поменять эти бирки, это вопрос времени и техники, — уточняет она.

Без опознавательных бирок Фаузии будет сложно доказать, что скот принадлежит ей, считает юрист Георгий Солдатов.

— Наличие у животных маркировки может проверить госветслужба субъекта Российской Федерации при проведении противоэпизоотических мероприятий, например при осуществлении вакцинации, диагностических исследований, а также при оформлении ветеринарных сопроводительных документов для перемещения животных, — отмечает Солдатов. — Сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут проверить маркировку животных в рамках отдельных контрольно-надзорных мероприятий, обследований, а также при оформлении экспортных ветеринарных сертификатов.

Предпринимательнице пришлось продать квартиру, чтобы погашать кредит

В случае если обращения в полицию не принесли результата, следует обращаться в суд.

— Здесь может быть причинение ущерба собственнику. Но чтобы точно квалифицировать, нужно, конечно, смотреть договор. Если получится доказать факт причинения ущерба, то вполне можно попросить возмещения и расторгнуть договор, если по-другому не получается. Но нужны прямые доказательства: свидетельские показания, фото и видео, какие-то акты проверки скота, — считает юрист.

Мы направили запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Материал будет дополнен после получения ответа.

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Ферма Бизнес Рейдерский захват Фермерское хозяйство
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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 13:08
Бизнес и предпринимательство в этой стране практически уничтожен если вы не при погонах власти то потеряете всё и сядете в тюрьму
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