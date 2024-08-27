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Криминал подробности Насиловал девушек в спальном районе: в Ярославле услышал приговор серийный маньяк

Насиловал девушек в спальном районе: в Ярославле услышал приговор серийный маньяк

Он нападал на своих жертв в безлюдных переулках

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Его осудили по трем статьям

Во Фрунзенском районном суде Ярославля вынесли приговор 28-летнему серийному маньяку. Осенью 2023 года он нападал на девушек и насиловал их в районе Липовой горы. Своим жертвам он угрожал ножом.

Одно из нападений произошло в лесопарковой зоне в районе улиц Спортивной и Ярославской в конце сентября 2023 года. Там мужчина набросился на 24-летнюю девушку, стал избивать и потащил в кусты.

— К счастью, её крики услышала прохожая, которая спугнула насильника и тот сбежал, — рассказали в Ярославском областном суде.

С начала сентября 2023 года жительницы Ярославля как раз били в социальных сетях тревогу. Одна из девушек сообщала, что она пережила нападение неизвестного. Отбиться ей удалось благодаря прохожей.

— Во дворах на Липовой горе ходит мужик с ножом и нападает на женщин! Примерно полтора часа назад чудом вырвалась, благодаря проходившей мимо девочке с собакой. Произошло у дома по улице Индустриальной, 39. Рост 167–170, белые патлатые волосы. Сказал, зовут его Саня. Преследовал меня от булочной на Пирогова. Угрожает ножом длинным узким кухонным, — говорилось в тревожном сообщении.

В подтверждение этих слов свою историю опубликовала еще одна очевидица. Она рассказала, что незнакомец с ножом бродил на Липовой горе и в районе поселка Куйбышева.

— Жители Липовой горы, а тем более пос. Куйбышева. Будьте бдительны и осторожны, так как сейчас произошел неприятный конфуз лично со мной. Пройдя железнодорожные пути по пешеходу, на меня напал мужчина с ножом. На вид 35 лет. Среднего телосложения, круглое опухшее лицо, темная куртка, темные джинсы. Требовал деньги, — написала Надежда Габидуллина в группе «Липовая Гора Ярославль — Районы 76».

Почти месяц жительницы проспекта Фрунзе жили в страхе. Через несколько дней после первого нападения в ночь с 4 на 5 октября 2023 года он настиг еще одну жертву в районе Звездной улицы. Ему на глаза попалась девушка, которой тоже было 24 года. По материалам суда, он, угрожая ножом, затащил жертву в кусты, избил и изнасиловал.

Позже маньяка задержали. Одна из жертв нападения рассказывала, что ее вызывали на опознание днем 5 октября. Правда, одна из жительниц упоминала, что мужчина представлялся Саней, но по данным 76.RU, настоящее имя задержанного — Василий. По одно из теорий нашего инсайдера, знакомого с ситуацией, он специально мог назвать чужое имя при нападении.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.

— Фрунзенский районный суд признал 28-летнего безработного из Ярославля виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ), в иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), и в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в решении суда.

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Маньяк Насильник Приговор суда Липовая гора
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