Насиловал девушек в спальном районе: в Ярославле услышал приговор серийный маньяк

Его осудили по трем статьям Источник: Александра Мамонтова











Во Фрунзенском районном суде Ярославля вынесли приговор 28-летнему серийному маньяку. Осенью 2023 года он нападал на девушек и насиловал их в районе Липовой горы. Своим жертвам он угрожал ножом.

Одно из нападений произошло в лесопарковой зоне в районе улиц Спортивной и Ярославской в конце сентября 2023 года. Там мужчина набросился на 24-летнюю девушку, стал избивать и потащил в кусты.

— К счастью, её крики услышала прохожая, которая спугнула насильника и тот сбежал, — рассказали в Ярославском областном суде.

С начала сентября 2023 года жительницы Ярославля как раз били в социальных сетях тревогу. Одна из девушек сообщала, что она пережила нападение неизвестного. Отбиться ей удалось благодаря прохожей.

— Во дворах на Липовой горе ходит мужик с ножом и нападает на женщин! Примерно полтора часа назад чудом вырвалась, благодаря проходившей мимо девочке с собакой. Произошло у дома по улице Индустриальной, 39. Рост 167–170, белые патлатые волосы. Сказал, зовут его Саня. Преследовал меня от булочной на Пирогова. Угрожает ножом длинным узким кухонным, — говорилось в тревожном сообщении.

В подтверждение этих слов свою историю опубликовала еще одна очевидица. Она рассказала, что незнакомец с ножом бродил на Липовой горе и в районе поселка Куйбышева.

— Жители Липовой горы, а тем более пос. Куйбышева. Будьте бдительны и осторожны, так как сейчас произошел неприятный конфуз лично со мной. Пройдя железнодорожные пути по пешеходу, на меня напал мужчина с ножом. На вид 35 лет. Среднего телосложения, круглое опухшее лицо, темная куртка, темные джинсы. Требовал деньги, — написала Надежда Габидуллина в группе «Липовая Гора Ярославль — Районы 76».

Почти месяц жительницы проспекта Фрунзе жили в страхе. Через несколько дней после первого нападения в ночь с 4 на 5 октября 2023 года он настиг еще одну жертву в районе Звездной улицы. Ему на глаза попалась девушка, которой тоже было 24 года. По материалам суда, он, угрожая ножом, затащил жертву в кусты, избил и изнасиловал.

Позже маньяка задержали. Одна из жертв нападения рассказывала, что ее вызывали на опознание днем 5 октября. Правда, одна из жительниц упоминала, что мужчина представлялся Саней, но по данным 76.RU, настоящее имя задержанного — Василий. По одно из теорий нашего инсайдера, знакомого с ситуацией, он специально мог назвать чужое имя при нападении.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.