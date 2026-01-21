НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

4 м/c,

с-в.

 757мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,82
EUR 91,20
ПСБ: главные события года
Изрезал покупательницу
Перекрыли трассу из-за ДТП
ДТП с автобусом
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Бизнес Репортаж «Хорошо, что вообще работаем». Как в России выживает легендарный мотоциклетный завод

«Хорошо, что вообще работаем». Как в России выживает легендарный мотоциклетный завод

Репортаж со знаменитого предприятия в Ирбите

347
Сейчас на предприятии трудятся сто работников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСейчас на предприятии трудятся сто работников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сейчас на предприятии трудятся сто работников

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Ирбитский мотоциклетный завод, который на весь мир известен своими «Уралами», столкнулся с очередными трудностями — в конце прошлого года предприятие перестало выпускать на экспорт легендарную классику. Чтобы узнать, как и за счет чего выживает завод в таких условиях, корреспондент E1.RU Ирина Порозова отправилась на производственную площадку.

Ирбитский мотоциклетный завод был основан в ноябре 1941 года. Первую модель сделали на основе BMW R71. После Великой Отечественной войны была поставлена задача увеличить выпуск мотоциклов в 5 раз — до 20 тысяч штук ежегодно. С 1953 года их стали экспортировать. Максимальное производство достигало 130 тысяч штук в год.

В 1992 году завод акционировали, после этого он регулярно менял владельцев и несколько раз банкротился. В 2000 году три топ-менеджера предприятия купили ИМЗ. Сейчас 96,4% принадлежат группе «ИМЗ-Урал», а 3,6% — Екатерине Румянцевой. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году выручка компании снизилась до 125 миллионов рублей, чистый убыток составил 4 миллиона.

Когда-то у Ирбитского мотоциклетного завода была гигантская территория в 43 гектара, а теперь вся его площадка помещается в одном ангаре. На входе нас встречает исполнительный директор Владимир Курмачев.

Владимир Курмачев работает на заводе уже больше 50 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВладимир Курмачев работает на заводе уже больше 50 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир Курмачев работает на заводе уже больше 50 лет

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Он начинает экскурсию с рассказа о том, почему выпуск традиционных мотоциклов «Урал» приостановили. По словам руководителя, на ситуацию повлияла обострившаяся торговая война между США и Китаем, когда обе стороны начали повышать друг для друга таможенные пошлины на импорт товаров. Дело в том, что мотоциклы под брендом «Урал» сейчас собирают в КНР, а Соединенные Штаты — одна из стран, где их активно покупают.

«С прошлого года, когда в мире начались эти тарифные войны, мы приостановили сборку традиционных „Уралов“ на экспорт: доставка получается очень дорогой, и стоимость мотоцикла в Европе и Америке стала чересчур большой, — объяснил исполнительный директор. — Поэтому сегодня мы делаем сборку только для российского рынка».

Основные работы сейчас ведутся на линии по сборке квадроциклов

Источник:

Ирина Порозова / E1.RU

Но это уже совсем не те объемы. Мотоциклы «Урал» для российского потребителя последние 25 лет делают только под заказ. Получается всего по 50–60 экземпляров в год. Без продаж на внешний рынок предприятию приходится очень непросто.

Сегодня надо не про объемы производства говорить. Хорошо, что вообще работаем.

Владимир Курмачев

исполнительный директор завода
Производство помещается в одном небольшом ангаре | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПроизводство помещается в одном небольшом ангаре | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Производство помещается в одном небольшом ангаре

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

«Мы же на 99% экспортоориентированное предприятие, российский рынок обвалился в конце 90-х годов. Нас спасал только экспорт, причем в самые развитые страны — это Северная Америка, Европа, Австралия, Япония, Китай, Южная Корея. Это были наши основные покупатели», — добавил Владимир Курмачев.

Тем не менее сдаваться Ирбитский мотозавод не намерен. После того как сборку знаменитых мотоциклов перенесли в Казахстан, здесь стали делать запчасти и элементы корпусов для мотоциклов. Сейчас в наличии есть всего несколько моделей.

Также по контракту с калининградской компанией «Балтмоторс» сотрудники предприятия собирают квадроциклы под этим брендом (сборку перенесли на Урал около полутора лет назад из-за проблем с логистикой). На этой линии работают 30 специалистов, они собирают по 180–200 машин в месяц.

Основная работа сейчас сконцентрирована на линии по сборке квадроциклов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОсновная работа сейчас сконцентрирована на линии по сборке квадроциклов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
У каждого на линии своя задача | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУ каждого на линии своя задача | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU
На таких машинах можно ездить не только по лесам, но и по дорогам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа таких машинах можно ездить не только по лесам, но и по дорогам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
+1
Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИсточник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Всего на предприятии трудится около 100 человек. От дефицита кадров завод не страдает, но именно квалифицированных специалистов ему не хватает, отмечает руководство предприятия. Средняя зарплата здесь — всего 40 тысяч рублей. Наряду с мужчинами на сборке работают и несколько женщин.

«Они надежные: не пьют, не курят», — смеясь, добавил глава ИМЗ.

На предприятии трудится несколько женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа предприятии трудится несколько женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На предприятии трудится несколько женщин

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Кроме того, в Ирбит из Китая привезли первые образцы новых байков. Производитель совместно с иностранной компанией на ее площадке готовит выпуск современных мотоциклов с коляской Ural Neo 500, с которыми уральский завод планирует возобновить экспорт.

«Уже больше года мы сотрудничаем с компанией Yingang. Она выпускает мотоциклы с коляской, и наши инженеры дорабатывают эти модели, чтобы они соответствовали требованиям российского рынка. Сейчас мы занимаемся сертификацией. Возможно, в конце первого полугодия — начале второго уже появятся первые продажи мотоциклов с колясками», — рассказал директор ИМЗ.

На новом мотоцикле с коляской уже можно прокатиться, но пока&nbsp;только по территории предприятия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа новом мотоцикле с коляской уже можно прокатиться, но пока&nbsp;только по территории предприятия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На новом мотоцикле с коляской уже можно прокатиться, но пока только по территории предприятия

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Купили бы себе такой байк? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКупили бы себе такой байк? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Купили бы себе такой байк?

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Продавать новинку планируют в том числе в Японию и США.

Параллельно с мотоциклами с коляской скоро на рынке появится еще одна модель под брендом «Урал» — одиночный мотоцикл. Он пока еще не имеет официального названия, его стоимость — около 290 тысяч рублей. Двухколесный транспорт уже получил сертификацию, в начале февраля первые экземпляры появятся на российском рынке.

А так выглядит еще одна новинка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUА так выглядит еще одна новинка | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А так выглядит еще одна новинка

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Она тоже уже на ходу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОна тоже уже на ходу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Она тоже уже на ходу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Еще одна новинка на базе мотоцикла «Урал» появится в Екатеринбурге в дни фестиваля «Движение» 5–7 июля этого года. На одной из его сцен прямо в режиме онлайн соберут байк по макету студентки второго курса магистратуры УрГАХУ Екатерины Пегушиной, которая победила в конкурсе «Железное дело».

Следующие полгода студентка вместе с пятью лучшими кастом-мастерскими России будет разрабатывать техническую часть мотоцикла, а в последний день фестиваля в байк зальют масло и бензин, после чего заведут.

Байк будет выглядеть очень футуристично | Источник: пресс-служба фестиваля «Движение»Байк будет выглядеть очень футуристично | Источник: пресс-служба фестиваля «Движение»

Байк будет выглядеть очень футуристично

Источник:

пресс-служба фестиваля «Движение»

Один из десяти экземпляров «Урала Аляски» выставлен в Музее мотоциклов | Источник: Ирина Порозова / E1.RUОдин из десяти экземпляров «Урала Аляски» выставлен в Музее мотоциклов | Источник: Ирина Порозова / E1.RU

Один из десяти экземпляров «Урала Аляски» выставлен в Музее мотоциклов

Источник:

Ирина Порозова / E1.RU

Среди любителей мотоциклов «Урал» были замечены Брэд Питт и Владимир Путин. Любопытно, что в августе 2025 года президент России подарил такой байк американцу с Аляски. После этого ИМЗ выпустил эксклюзивную линейку мотоциклов «Урал Аляска». Их сделали очень ограниченным тиражом — всего 10 штук. Его стартовая цена — 2 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Мотоцикл Урал Производство Репортаж Ирбит Завод
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
32 минуты
"Дело в том, что мотоциклы под брендом «Урал» сейчас собирают в КНР, а Соединенные Штаты — одна из стран, где их активно покупают." Знамо дело!
Гость
1 час
Урал всегда был редким барахлом. Ломался, грелся и жрал бензин по 10 литров. Как у немцем повторить так не смогли.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем