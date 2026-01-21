«Хорошо, что вообще работаем». Как в России выживает легендарный мотоциклетный завод

Ирбитский мотоциклетный завод, который на весь мир известен своими «Уралами», столкнулся с очередными трудностями — в конце прошлого года предприятие перестало выпускать на экспорт легендарную классику. Чтобы узнать, как и за счет чего выживает завод в таких условиях, корреспондент E1.RU Ирина Порозова отправилась на производственную площадку.
Ирбитский мотоциклетный завод был основан в ноябре 1941 года. Первую модель сделали на основе BMW R71. После Великой Отечественной войны была поставлена задача увеличить выпуск мотоциклов в 5 раз — до 20 тысяч штук ежегодно. С 1953 года их стали экспортировать. Максимальное производство достигало 130 тысяч штук в год.
В 1992 году завод акционировали, после этого он регулярно менял владельцев и несколько раз банкротился. В 2000 году три топ-менеджера предприятия купили ИМЗ. Сейчас 96,4% принадлежат группе «ИМЗ-Урал», а 3,6% — Екатерине Румянцевой. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году выручка компании снизилась до 125 миллионов рублей, чистый убыток составил 4 миллиона.
Когда-то у Ирбитского мотоциклетного завода была гигантская территория в 43 гектара, а теперь вся его площадка помещается в одном ангаре. На входе нас встречает исполнительный директор Владимир Курмачев.
Он начинает экскурсию с рассказа о том, почему выпуск традиционных мотоциклов «Урал» приостановили. По словам руководителя, на ситуацию повлияла обострившаяся торговая война между США и Китаем, когда обе стороны начали повышать друг для друга таможенные пошлины на импорт товаров. Дело в том, что мотоциклы под брендом «Урал» сейчас собирают в КНР, а Соединенные Штаты — одна из стран, где их активно покупают.
«С прошлого года, когда в мире начались эти тарифные войны, мы приостановили сборку традиционных „Уралов“ на экспорт: доставка получается очень дорогой, и стоимость мотоцикла в Европе и Америке стала чересчур большой, — объяснил исполнительный директор. — Поэтому сегодня мы делаем сборку только для российского рынка».
Но это уже совсем не те объемы. Мотоциклы «Урал» для российского потребителя последние 25 лет делают только под заказ. Получается всего по 50–60 экземпляров в год. Без продаж на внешний рынок предприятию приходится очень непросто.
Сегодня надо не про объемы производства говорить. Хорошо, что вообще работаем.
«Мы же на 99% экспортоориентированное предприятие, российский рынок обвалился в конце 90-х годов. Нас спасал только экспорт, причем в самые развитые страны — это Северная Америка, Европа, Австралия, Япония, Китай, Южная Корея. Это были наши основные покупатели», — добавил Владимир Курмачев.
Тем не менее сдаваться Ирбитский мотозавод не намерен. После того как сборку знаменитых мотоциклов перенесли в Казахстан, здесь стали делать запчасти и элементы корпусов для мотоциклов. Сейчас в наличии есть всего несколько моделей.
Также по контракту с калининградской компанией «Балтмоторс» сотрудники предприятия собирают квадроциклы под этим брендом (сборку перенесли на Урал около полутора лет назад из-за проблем с логистикой). На этой линии работают 30 специалистов, они собирают по 180–200 машин в месяц.
Всего на предприятии трудится около 100 человек. От дефицита кадров завод не страдает, но именно квалифицированных специалистов ему не хватает, отмечает руководство предприятия. Средняя зарплата здесь — всего 40 тысяч рублей. Наряду с мужчинами на сборке работают и несколько женщин.
«Они надежные: не пьют, не курят», — смеясь, добавил глава ИМЗ.
Кроме того, в Ирбит из Китая привезли первые образцы новых байков. Производитель совместно с иностранной компанией на ее площадке готовит выпуск современных мотоциклов с коляской Ural Neo 500, с которыми уральский завод планирует возобновить экспорт.
«Уже больше года мы сотрудничаем с компанией Yingang. Она выпускает мотоциклы с коляской, и наши инженеры дорабатывают эти модели, чтобы они соответствовали требованиям российского рынка. Сейчас мы занимаемся сертификацией. Возможно, в конце первого полугодия — начале второго уже появятся первые продажи мотоциклов с колясками», — рассказал директор ИМЗ.
Продавать новинку планируют в том числе в Японию и США.
Параллельно с мотоциклами с коляской скоро на рынке появится еще одна модель под брендом «Урал» — одиночный мотоцикл. Он пока еще не имеет официального названия, его стоимость — около 290 тысяч рублей. Двухколесный транспорт уже получил сертификацию, в начале февраля первые экземпляры появятся на российском рынке.
Еще одна новинка на базе мотоцикла «Урал» появится в Екатеринбурге в дни фестиваля «Движение» 5–7 июля этого года. На одной из его сцен прямо в режиме онлайн соберут байк по макету студентки второго курса магистратуры УрГАХУ Екатерины Пегушиной, которая победила в конкурсе «Железное дело».
Следующие полгода студентка вместе с пятью лучшими кастом-мастерскими России будет разрабатывать техническую часть мотоцикла, а в последний день фестиваля в байк зальют масло и бензин, после чего заведут.
Среди любителей мотоциклов «Урал» были замечены Брэд Питт и Владимир Путин. Любопытно, что в августе 2025 года президент России подарил такой байк американцу с Аляски. После этого ИМЗ выпустил эксклюзивную линейку мотоциклов «Урал Аляска». Их сделали очень ограниченным тиражом — всего 10 штук. Его стартовая цена — 2 миллиона рублей.