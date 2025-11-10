«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России

Сельское хозяйство — одна из самых проблемных отраслей экономики страны. Здесь каждый год возникают неурядицы: то засуха, то проливные дожди, то неурожай, то, наоборот, обильный урожай. Этот год не исключение. Рекордный за 25 лет объем зерна аграрии не успели собрать до снега, а то, что все-таки оказалось в закромах, теперь непонятно, куда сбывать: цены на пшеницу смешные.
Своим видением положения дел в сельском хозяйстве региона с NGS55.RU поделился заместитель руководителя агрохолдинга «Сибирь» (Одесский район) Сергей Соловьев. Далее — его колонка от первого лица.
«Мелкие крестьянско-фермерские хозяйства исчезнут»
Этот год будет во многом показательным для всего сельского хозяйства. Совершенно непонятно, куда девать столько зерна. Внутренний рынок просто перенасыщен. Ни на юг, ни на север оно ехать не может — либо только в сторону Китая, либо в европейскую часть страны. Элеваторы забиты и уже отказываются принимать урожай. Причем на них мертвым грузом лежит зерно интервенционного фонда, которое занимает 25% емкостей.
Никого не волнует, что фермерам нужно рассчитываться по кредитам, платить зарплату, оплачивать электроэнергию и другие расходы. Поэтому четко прослеживается динамика закрытия КФХ и распродажи имущества. Я считаю, что выживут сильнейшие, а мелкие крестьянско-фермерские хозяйства исчезнут.
А всё во многом потому, что в нашей отрасли нет стабильности. Что было еще 4–5 лет назад? Пшеница стоила до 18 тысяч за тонну, тогда были другие цены на ГСМ, электричество, зарплаты ниже были. И что мы видим сейчас? Цены на пшеницу рухнули до 10 тысяч рублей за тонну, горох в два раза в цене обвалился, чечевица в два с лишним раза стала дешевле — вот вам и маржинальные культуры, на которые нам советовали переходить. Посеяли лен — на него вроде бы цена была.
Но один завод по переработке в стране открылся, ввели пошлины, и цена на лен тоже рухнула. Или взять ту же картошку. В прошлом сезоне ее стоимость доходила до 100 рублей за килограмм. Сейчас — 8 рублей, и это еще с НДС. Как в таких условиях инвестировать в производство?
«Трехкратная накрутка»
За это же время в разы стала дороже агрохимия, электричество на 25% выросло в стоимости. Поставщики взвинтили цены на запчасти в 2–3 раза по сравнению с европейской частью страны. Почему на это никто не обращает внимания и никто не регулирует? А на нас, наоборот, еще и вешают расходы, которые раньше государство покрывало: сейчас платим роялти за каждую тонну выращенных семян научно-исследовательским центрам. То есть, по сути, аграриев обязали содержать эти НИИ.
Солярка сильно подорожала, но ведь еще никто не рассказывает о том, что ГСМ попросту нет. Не бывает такого, что сегодня ты оплатил, а тебе топливо привезли на следующий день. Обычно привозят только дней через 10 после оплаты, и то в лучшем случае. Или сжиженный газ для сушки зерна: по обычной цене в 40 тысяч рублей за тонну его в любое время привезут, по льготной за 22 тысячи не дождались за всю уборку.
Перепродажи составляют до 80% стоимости товара. Приведу пример. Молоко у нас в личных подсобных хозяйствах как закупали по 25–30 рублей за литр, так и закупают. А на сколько оно за последние даже полгода подорожало в магазине? И тот же сыр — стоил 800–900 рублей за килограмм. Сегодня зашел в магазин — он стоит уже 1300 рублей. У кого остается та разница между закупочной стоимостью и ценой на полке? Свинину закупают по 180 рублей за килограмм, а в магазине она стоит 500–600 рублей. Трехкратная накрутка!
Поэтому у нас и развивается одна торговля. Сколько супермаркетов за последнее время появилось: «Пятерочки», «Магниты», «Ярче», в том числе в районах области открыли. У аграриев оборачиваемость денег один раз в год. А у ретейлеров оборот каждый месяц, хотя они и говорят, что наценка маленькая. Они купили и продали, и так 6–12 раз в год, а мы же не можем шесть раз в год вырастить урожай и «прокрутить» деньги.
Цены закупочные низкие на молоко, мясо. Многие на селе от разведения хозяйства отказываются. Молодежь попросту не хочет этим заниматься, а старшему поколению не по силам. Родители наши по три коровы держали, а молодежь вообще ничего не держит. Результат — в село везут молоко, хлеб, овощи, мясо. Когда такое еще было, чтобы деревня из производителя продуктов превратилась в их потребителя? Ситуация хуже катастрофы — будем теперь переходить на все покупное. Коров нет, птицы у многих нет. А фуража море, им бы кормить, но местные жители не хотят держать скот.
И это приведет к тому, что вообще на селе не останется живности. Открываются новые свинокомплексы, но у них своя земля, они сами для себя выращивают корма. Отсюда и переизбыток фуража. И куда его везти? Никуда это зерно не поедет. На новые культуры аграрии перестроиться не могут: нужны сеялки, опрыскиватели, а купить из-за низких цен на них мы не можем.
Что спасет село?
Есть ли выход из ситуации? Во-первых, нужно животноводство развивать. Только это спасет село. Во-вторых, нужно развивать внутреннюю переработку: пшеницы в водку, горох — в лизин и т. д. Тогда и будут добавленная стоимость и налоги. Мы не должны пшеницу в виде зерна продавать. Нужно торговать продукцией из него.
А у нас что происходит? Пекарня открылась, ей сразу рост электричества на 140%, вода была 120 рублей за кубометр, потом сразу подняли до 200 рублей. Это чем пекарне нужно торговать, чтобы окупить затраты? Или другой пример: мы бы хотели переработкой масличных заняться, но это направление никак не поддерживается государством, а собственных средств на ее запуск нет.
И деться нам некуда: все равно будем покупать солярку, сеять, убирать, платить зарплату тоже. Пока же идет поддержка не нас, а торговцев. Осенью в Омске открыли базы снабжения, реализующие белорусскую технику. Почему у нас поддерживают не производителей техники, не переработчиков продуктов, а торговцев, которые продают произведенную не в России технику? А на «Ростсельмаше» при этом скопилось более 2500 комбайнов — распродать их не могут. Пока это будет продолжаться, мы из кризиса в сельском хозяйстве не выйдем.
Должна быть четкая стратегия развития АПК. Чтобы не просто говорили нам: «Дайте три или четыре миллиона тонн зерна», — а чтобы было понятно, что с ними будем делать. Поддерживать в долгосрочной перспективе животноводство, потому что корова за год не вырастет. Сбытовые кооперативы нужно развивать. Причем их должны организовывать крупные переработчики, которые будут брать хозяйства под свое крыло и их поддерживать.
Ждем какого-то кардинального решения, чтобы нам облегчили жизнь. Те же пошлины бы снизили, но на сегодня экспортная пошлина опять же заложена в бюджет. То есть еще три года она будет.
Смотрим сдержанно на будущее, но без иллюзий. Сейчас главное — сохранить команду и костяк коллектива. Не будем больше приобретать новую технику, но хотя бы платить достойную зарплату людям нужно. Чтобы они видели, что есть какие-то перспективы и возможности, уверенность в завтрашнем дне должна быть. Тогда и работать немного полегче станет.
