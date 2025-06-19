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Бизнес Дуров признался, сколько у него детей. И составил завещание

Дуров признался, сколько у него детей. И составил завещание

Создатель Telegram заявил, что мог нажить влиятельных врагов

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Дуров рассказал, что наследство дети получат не сразу | Источник: durov / T.meДуров рассказал, что наследство дети получат не сразу | Источник: durov / T.me

Дуров рассказал, что наследство дети получат не сразу

Источник:

durov / T.me

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание. Это связано с рисками из-за работы по защите свобод. Но наследство дети получат не сразу — Дуров хочет, чтобы они пожили обычной жизнью.

«Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет — начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета», — отметил Дуров в интервью французскому журналу Point.

40-летний создатель Telegram отметил, что, защищая свободы, можно нажить «много врагов, в том числе в могущественных государствах». Он выразил желание защитить своих детей и свою компанию. Дуров заявил, что хочет, чтобы Telegram всегда был верен его ценностям.

Основатель мессенджера также рассказал, что является «официально отцом» шести детей, рожденных от трех разных женщин. Дуров поделился, что недавно в Дубае у него родился сын, однако он не смог присутствовать на его рождении из-за запрета покидать Францию, в результате чего у мальчика до сих пор не оформлен паспорт. Дуров выразил сожаление, что теперь «пропускает первые месяцы жизни» своего сына.

Кроме того, предприниматель напомнил, что в 12 странах у него родилось более ста биологических детей благодаря донорству спермы. Дуров отметил, что «не делает никакой разницы» между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, кто появился на свет благодаря донорству. Он подчеркнул, что все они «будут иметь одинаковые права».

Дуров показывал одну из своих дочерей. О том, чем известен Дуров, помимо Telegram, и как он стал бизнесменом мирового масштаба, можно прочитать здесь.

В августе Павла Дурова задержали во Франции. Как пишут французские СМИ, причиной ареста стал отказ россиянина предоставлять зашифрованные сообщения в мессенджере.

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