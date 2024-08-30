Какой будет погода в Ярославле 2 сентября: прогноз на начало осени

Погода на 2 сентября Источник: Александра Мамонтова











Осень в Центральной России начнется с жаркой солнечной погоды. Как рассказал в беседе с 76.RU синоптик и метеоролог Александр Шувалов, сентябрь порадует ярославцев и жителей средней полосы почти летней температурой воздуха.

— В Ярославской области и средней полосе России начало сентября будет исключительно летним. Первая декада — жаркая, с температурой воздуха до +25… +27 °С, практически без осадков. Солнечная, сухая погода, как по эстафете, с августа будет передана на начало сентября, — отметил в разговоре с нашим порталом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Солнечная погода будет и в День знаний, который в 2024 году празднуется 2 сентября.

— 2 сентября ожидается замечательная погода. С утра будет немного свежо: +10… +15 °С, а днем +25 °С, — рассказал эксперт.