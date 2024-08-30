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Осень 1 сентября Какой будет погода в Ярославле 2 сентября: прогноз на начало осени

Какой будет погода в Ярославле 2 сентября: прогноз на начало осени

Рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов

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1 комментарий

Погода на 2 сентября

Осень в Центральной России начнется с жаркой солнечной погоды. Как рассказал в беседе с 76.RU синоптик и метеоролог Александр Шувалов, сентябрь порадует ярославцев и жителей средней полосы почти летней температурой воздуха.

— В Ярославской области и средней полосе России начало сентября будет исключительно летним. Первая декада — жаркая, с температурой воздуха до +25… +27 °С, практически без осадков. Солнечная, сухая погода, как по эстафете, с августа будет передана на начало сентября, — отметил в разговоре с нашим порталом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Солнечная погода будет и в День знаний, который в 2024 году празднуется 2 сентября.

— 2 сентября ожидается замечательная погода. С утра будет немного свежо: +10… +15 °С, а днем +25 °С, — рассказал эксперт.

По данным специалистов центра «Фобос», в понедельник, 2 сентября, в Ярославле прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +18… +20 °С, днем +25… +27 °С, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 15:17
Будущим бойцам дождь, жара, смерчи и град не могут помешать, они лишь закаляют их перед отданием долга
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