Миллиончик сверху. Автобренды начали повышать цены накануне реформы утильсбора

Почти все популярные марки начали переписывать прайс-листы Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Ценовая оттепель, длившаяся с начала 2025 года, закончилась: в октябре почти все ключевые марки увеличили цены, а средняя стоимость проданных автомобилей достигла исторического рекорда. Подорожание началось на фоне ожившего спроса, который, в свою очередь, обусловлен грядущим повышением утильсбора в декабре 2025-го и в январе 2026 года. Некоторые марки уже объявили стоимость машин с учетом новых ставок, и она, мягко говоря, шокирует.

Tenet выпускают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге Источник: АГР Холдинг

В октябре прайс-листы менялись несильно: для машин среднего ценового сегмента шаг корректировки — 30–130 тысяч рублей. Но, как и в прошлые годы, марки выбирают стратегию нескольких повышений, например, Haval корректировал ценники в октябре дважды, причем подорожание коснулось наиболее популярной модели — Jolion. Затронуло оно и другие машины российской сборки, например, 30 тысяч прибавил к цене новоиспеченный Tenet T4 (Chery Tiggo 4), а Solaris HC подорожал на сумму до 130 тысяч.

Есть и примеры удешевления, но их меньше, и в основном они касаются не самых популярных моделей, скажем, на 500 тысяч снизилась цена на некоторые версии Chery Tiggo 9. При этом его близкий родственник Jaecoo J8 подорожал на 250 тысяч.

Средняя цена автомобиля в октябре, по данным «Автостата», достигла 3,43 миллиона, и это очередной рекорд. В начале 2021 года она была менее 2 миллионов рублей, и за пять лет выросла на 86%. Самый сильный прирост дали 2022 год (+20%) и 2023-й (+24%).

В первой половине 2025 года стоимость оставалась стабильной, но осенью резко пошла вверх. В сентябре она достигла 3,2 миллиона, в октябре — 3,43 миллиона рублей Источник: агентство «Автостат»

Марка BAW — китайский собрат УАЗа — пришла на рынок недавно и продала пока около 70 автомобилей. Но ее основная модель — BAW 212 Т01 — подорожает уже в декабре сразу на 850–900 тысяч рублей: если сейчас стоимость внедорожника начинается от 2,949 миллиона, то к концу года минимальная цена повысится до 3,799 миллиона рублей. Автомобиль с 238-сильным мотором попадает под действие «мощностной реформы» утилизационного сбора, и если сейчас за его ввоз платится 667 тысяч, то с декабря — 842 тысячи, а с января — 1,01 миллиона рублей. К этому добавится увеличение НДС с 20% до 22%, а также общая инфляция. Получается, что рост таможенных платежей обеспечивает около половины прибавки, вторая часть, вероятно, связана с маркетингом: новые марки нередко выставляют сниженные цены, чтобы заинтересовать первых покупателей.

Китайская марка BAW действительно была связана с УАЗом в начале своего пути Источник: BAW

В октябре вернулось даже такое забытое явление, как очереди на машины, хотя касается это только наиболее востребованных моделей. Так, весьма успешно вышел на рынок белорусский Belgee S50 — копия Geely Emgrand, и срок ожидания в некоторых дилерских центрах составляет две недели. Причина — в конкурентоспособной цене, которая сопоставима со стоимостью меньшей по размеру Lada Vesta. Прайс Emgrand начинается от 1,85 миллиона в версии со 122-сильным мотором и механической коробкой передач. В комплектации сразу есть кондиционер, подогрев сидений, АБС и система стабилизации, две подушки безопасности, мультимедийная система, парктроник. Близкая по оснащенности «Веста» также со 122-сильным мотором стоит от 1,796 миллиона рублей, то есть разница — в пределах 3%.

Belgee S50 — это копия Geely Emgrand, но заметно дешевле. Прайс Emgrand начинается от 2,394 миллиона, близко оснащенный S50 — от 2 миллионов рублей Источник: Belgee

Для обеих новых марок Belgee и Tenet октябрь сложился крайне удачно. Первая является отпрыском Geely, вторая использует машинокомплекты Chery, и постепенно они вытесняют в рейтинге «материнские» бренды. По итогам октября Belgee была на четвертом месте, сразу за Geely, а Tenet выбил из топ-5 саму Chery. Хорошим спросом в октябре пользовался Tenet T4 — самая доступная модель бренда с прайсом от 1,999 миллиона рублей.