Range Rover за полцены. Как китайский TANK захватил VIP-гаражи ПМЭФ

TANK стал официальным автомобилем ПМЭФ-2025 Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»











26 лет лидерства в Китае и 114 миллиардов чистой прибыли — так кратко можно охарактеризовать компанию Great Wall, бренд которой TANK стал официальным автомобилем ПМЭФ-2025. «Фонтанка» выяснила, почему выбор пал именно на «танк» и чем он отличается от остальных «китайцев», которые борются в России за нишу премиума.

Битва титанов

Популярно объявлять официальный автомобиль ПМЭФ — традиция относительно юная. Рождение ее совпало с уходом из РФ Mercedes-Benz. Связь прозаична и очевидна: на автомобилях этого бренда гостей форума катали на протяжении 10 лет, вплоть до 2020-го. В 2021-м возить было некого — мероприятие сорвал коронавирус. На чем ездили делегаты в 2022-м, история Сети умалчивает, возможно, всё же на «немцах», ведь дверью они хлопнули только в октябре.

А уже с 2023-го началась новейшая история официальных автомобилей форума — китайская. И если присмотреться повнимательнее, выбор бренда TANK (кстати, правильно название произносится как «тэнк») тоже более-менее очевиден. Как и марки двух предыдущих лет (суббренд Chery Exceed в 2023-м и Hongqi от FAW Group в 2024-м), в Китае TANK — птица премиум-полета.

— Сделать TANK официальным автомобилем ПМЭФ — логичный шаг. То есть теперь в России представлены все премиальные марки Китая, — объясняет автоэксперт Денис Гаврилов.

Не исключено, что при выборе марки организаторы ПМЭФ руководствовались и популярностью китайских автомобилей на российском рынке. И тут в общем-то тоже всё понятно: за звание премиального бренда в России TANK соревнуется с Exceed уже два года.

— Если за весь 2024 год была продана 41 тысяча автомобилей Exceed и 28 тысяч TANK, то за 5 месяцев этого года разрыв заметно сократился: 8,6 тысячи продаж у Exceed и 7 тысяч — у TANK. Разницу эту обеспечила корпоративная закупка Exceed LX каршеринговой компании. Без нее продажи брендов шли бы практически вровень. Борьба между ними очевидна: понятно, что весь авторынок просел, но у TANK просадка 35%, тогда как у Exceed — 55%, — поясняет Денис Гаврилов.

Выручка — в триллионах

TANK — создание относительно молодое даже для китайского рынка. В самостоятельный бренд он выкристаллизовался в 2021 году, его родоначальник Wey — немногим ранее, в 2016-м. А вот их материнская компания Great Wall Motors давно уже серьезный игрок, причем не только в Поднебесной, но и на мировой арене. По данным на ноябрь 2024 года, Great Wall занимала первое место по продажам в Китае в течение 26 лет подряд. Мировые продажи пикапов Great Wall превысили 2,65 миллиона штук. Кроме TANK и Wey, в портфеле Great Wall Cannon есть еще три марки — любимец россиян Haval (54,7 тысячи проданных автомобилей за этот год), электромобили Ora и рамные пикапы Poer.

Слова подтверждаются и цифрами из финансовой отчетности Great Wall: по итогам 3-го квартала прошлого года (последняя опубликованная отчетность на сайте) выручка компании достигла на наши деньги 1,5 триллиона рублей (с приростом в 19%), чистая прибыль увеличилась на 109% и составила почти 114 миллиардов. Судя по прошлогодним заявлениям GW, дальнейшие планы автоконцерна вполне наполеоновские: к 2030 году достичь ежегодных продаж за рубежом более миллиона штук, причем треть из них отводится моделям высокого класса.

Range Rover во плоти

Первоначально бренд заходил в Россию с двух моделей — TANK 300 и TANK 500 в различных комплектациях. Затем появились TANK 400 и гибридная версия TANK 700. Не вдаваясь в детали, всю линейку можно описать как рамный внедорожник, оснащенный полным приводом с блокировкой дифференциалов и «звериным» двигателем. Если в «трехсотом» 2,0-литровый турбированный мотор выдает 224 «лошади», то в «пятисотом» 3,0-литровый V6 с турбонаддувом уже способен на 354 л. с., а в «семисотом» 4,0-литровый V8 жмет все 510.

Каждая модель до зубов нафарширована продвинутыми системами помощи водителю, присущими «китайцам» цифровыми интерфейсами и адаптивными режимами движения. Машины позиционируются как автомобили не только для города и трассы, но и для бездорожья: у TANK 300 подключаемый полный привод, у TANK 500 — активные муфты, а TANK 700 оснащен планетарной раздаткой и адаптивной подвеской.

«Младший брат» считается в линейке доступным (цены стартуют от 3,8 миллиона рублей) и функциональным, «среднего» называют балансом цены (от 6,3 миллиона рублей) и технологий, а «старшего» по статусности (и обилию фишек в виде массажных кресел, шумоизоляции и ИИ-ассистента) сравнивают с Range Rover и Mercedes G-Class. Собственно, и стоит он как Range Rover 2020 года разлива — от 8,6 миллиона рублей в базовой комплектации и от 12,5 — в топовой.

— Народ, насколько я понимаю, ценит TANK за сочетание проходимости, комфорта и качества отделки практически на премиальном уровне. А про Tank 500 вообще говорят, что это аналог Toyota Land Cruiser, только за гораздо меньшие деньги и с гарантией. А Tank 300 — это как Mitsubishi Pajero Sport, только с более современный дизайном и оснащением, — считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.

Отличительная черта «тэнков» — брутальный внедорожный стиль. В нише «квадратных» внедорожников есть определенная аудитория, которой нравятся автомобили такой геометрии, этим и объяснимы хорошие цифры продаж, подчеркивает Денис Гаврилов.

Роскошь с сюрпризами

Несмотря на всю фешенебельность, пользователи TANK ложку дегтя всё же находят и охотно делятся нюансами на автомобильных порталах. Недовольство вызывают как досадные мелочи, так и серьезные моменты.

Вячеслав из Салехарда отмечает несоответствие «малолитражного» турбомотора (2,0 л) тяжелой раме.

— Кто додумался установить в автомобиль весом больше Toyota Prado движок от самоката? Это как в MAN поставить мотор от мотоцикла Hayabusa. Турбина запаздывает, коробка передач «задумывается» на 1,5–2 секунды при обгонах. На серпантинах или с прицепом двигатель работает на пределе, рискуя перегреться, — отмечает он.

— Коробка передач (гидротрансформаторная) даже после обновлений «пинается» на малых скоростях. Менеджер сказал: «К 150 тысячам километров адаптируется», — иронизирует другой пользователь.

Не в восторге автовладельцы и от подвески. Основные претензии — к жесткости и пробиванию на неровностях. «Трясет так, что отпадает желание ускоряться», — отмечает владелец. Многие сходятся во мнении, что на асфальте Tank управляется даже лучше, чем Toyota LC 200, но на бездорожье комфорт проигрывает.

Из досадных мелочей автомобилисты называют нехватку вылета руля, что особенно досадно рослым водителям, которым приходится жертвовать комфортом ног или рук, тесный багажник, маленькие ограничивающие обзор зеркала, слабый свет ближних фар и капризный климат-контроль.

— Если на градуснике до –10, он сначала нагревает салон до заданной температуры, а потом, видимо, понимая, что перегрел, начинает его резко охлаждать. То есть в салон начинает поступать холодный воздух, и пока ты ждешь, что он его охладит до установленной температуры, седоки и водитель застывают, — делится Вячеслав.

Радость от эксплуатации портит и резина нестандартного размера.

— Самый дешевый комплект зимней резины — 130 тысяч рублей. Хотите получше — готовьте 200 тысяч и больше. Ежели думаете, что можно взять диски поменьше, например R18, — можно, но под заводские параметры диски только под заказ, минимум 2 недели, я смотрел под себя, получил разницу в 20 тысяч рублей, — рассказывает владелец TANK 500.

Еще из неприятного — расход топлива: «Пропорционален педалированию: поглаживаешь — приемлемый, жмешь — легко перевалит 25 л на 100 км», а также высокая посадка, которая требует дополнительного инструктажа для детей и пожилых или даже приставной подножки.

100 машин в премиальной комплектации

Решение о выборе автомобиля TANK официальным брендом ПМЭФ-2025 принимали организатор форума Фонд «Росконгресс» и представители концерна Great Wall Motor. На запрос «Фонтанки» о том, по какому принципу подходили к отбору официального автомобиля, в «Росконгрессе» не ответили.

По словам члена совета директоров ГК «Автополе» Сергея Вайнера, в подобных случаях часто «вопрос не в марке, а в качестве отношений заказчиков и подрядчиков».

— Это талант переговорщиков: кому-то нужен был автомобиль, у кого-то было предложение. TANK — марка не новая для госструктур, как минимум с 2022 года автомобили бренда всё чаще участвуют в сопровождении. Думаю, что были и другие желающие, но TANK был более настойчив, дал лучшие условия и добился доверия. Говорю вам как переговорщик с 32-летним стажем, — поделился эксперт.

Информацию о том, какое количество автомобилей TANK будет участвовать в развозке гостей форума в 2025 году, «Росконгресс» тоже не раскрыл. Судя по опыту прошлого года, возможно, и не планировал: тогда детали о предоставлении 200 машин опубликовал сам партнер — бренд Hongqi. «ПМЭФ-2024: фурор премиального автомобильного бренда HONGQI», — писали на официальном сайте марки.

TANK в этом плане оказался более сдержанным и ограничился лаконичным заявлением: «Присутствие TANK на самых престижных международных площадках — отражение исключительного статуса бренда и признание его философии безупречного качества». Не ответил на запрос «Фонтанки» и TANK. Однако все интересующие моменты корреспонденту удалось выяснить в телефонной беседе с менеджером по продажам.

— Всего на форуме будет задействовано порядка 100 машин. По маркам тоже понятно — черные, трехсотые, сити-премиум в максимальной комплектации, — любезно поделился представитель марки.

Машины, которые четыре дня будут развозить высоких гостей форума, бренд планирует реализовать. Со скидкой, пока что ориентируются на 20%. На продажу их выставят в середине июля или начале августа.