Покупка машины станет доступнее: в России расширили программу «Семейный автомобиль»

Автомобиль должен иметь как можно больше российских комплектующих Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». Теперь ей могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми.

Программу запустили еще в 2015 году. Для участия масса покупаемой машины не должна превышать 3,5 тонны, а стоимость — 2 млн рублей. Автомобиль должен быть новым, ранее не стоять на учете в ГИБДД и набирать не менее 2000 баллов за локализацию.

Балльная система локализации оценивает степень использования российских комплектующих и технологий в производстве товара. Чем меньше иностранных компонентов, тем больше баллов можно получить.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщил в Минпромторге.

Решение о перезапуске программы приняли в середине мая. Тогда акцент в программе делался на многодетные семьи.

С ее помощью можно получить скидку на:

электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;

автомобиль с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — в размере 20%;

автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа в размере 25 %.