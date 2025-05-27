Покупка машины станет доступнее: в России расширили программу «Семейный автомобиль»

В России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». Теперь ей могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми.
Программу запустили еще в 2015 году. Для участия масса покупаемой машины не должна превышать 3,5 тонны, а стоимость — 2 млн рублей. Автомобиль должен быть новым, ранее не стоять на учете в ГИБДД и набирать не менее 2000 баллов за локализацию.
Балльная система локализации оценивает степень использования российских комплектующих и технологий в производстве товара. Чем меньше иностранных компонентов, тем больше баллов можно получить.
«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщил в Минпромторге.
Решение о перезапуске программы приняли в середине мая. Тогда акцент в программе делался на многодетные семьи.
С ее помощью можно получить скидку на:
электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;
автомобиль с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — в размере 20%;
автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа в размере 25 %.
Программа распространяется также на медицинских работников, сотрудников сферы образования, участников СВО и их семьи, а еще включает граждан с инвалидностью. Более того, для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий и приобретающих автомобиль с ручным управлением, предусмотрена скидка в 40%.