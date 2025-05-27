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Авто Покупка машины станет доступнее: в России расширили программу «Семейный автомобиль»

Покупка машины станет доступнее: в России расширили программу «Семейный автомобиль»

Рассказываем о новых условиях

1 797
2 комментария
Автомобиль должен иметь как можно больше российских комплектующих | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUАвтомобиль должен иметь как можно больше российских комплектующих | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Автомобиль должен иметь как можно больше российских комплектующих

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

В России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». Теперь ей могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми.

Программу запустили еще в 2015 году. Для участия масса покупаемой машины не должна превышать 3,5 тонны, а стоимость — 2 млн рублей. Автомобиль должен быть новым, ранее не стоять на учете в ГИБДД и набирать не менее 2000 баллов за локализацию.

Балльная система локализации оценивает степень использования российских комплектующих и технологий в производстве товара. Чем меньше иностранных компонентов, тем больше баллов можно получить.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сообщил в Минпромторге.

Решение о перезапуске программы приняли в середине мая. Тогда акцент в программе делался на многодетные семьи.

С ее помощью можно получить скидку на:

  • электромобиль в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей;

  • автомобиль с двигателями внутреннего сгорания (ДВС)  — в размере 20%;

  • автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа в размере 25 %.

Программа распространяется также на медицинских работников, сотрудников сферы образования, участников СВО и их семьи, а еще включает граждан с инвалидностью. Более того, для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий и приобретающих автомобиль с ручным управлением, предусмотрена скидка в 40%.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Покупка автомобиля Семейный автомобиль Автокредит
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Комментарии
2
Гость
27 мая, 10:58
Если бы государство хотело обеспечить граждан страны деловыми и качественными автомобилями то в стране отменили бы расторможку, снизили бы налоги. А так про помощь от власти это фикция.
Гость
28 мая, 07:11
Кормить банкиров такими процентами? Нет уж, увольте.
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