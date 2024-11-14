Покупаем правый руль: во сколько обойдутся снятые с запрета гибридные авто из Японии?

Стоимость комиссии посредника рассчитывается индивидуально Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU











Новость о снятии запрета на экспорт некоторых гибридных моделей взбудоражила не только Дальний Восток, но и всю Россию. Япония смягчила санкции, и теперь снова можно привезти Honda Fit, Insight, Delica D: 2 и другие.

Экспорт запрещен для авто: Узнать с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 1900 куб. см;

с чисто электрическими силовыми установками;

с гибридными силовыми установками (PHV и PHEV);

грузовых вэнов (вне зависимости от типа и объема двигателя);

грузопассажирских универсалов (вне зависимости от типа и объема двигателя).

Будет ли это выгоднее? Не намного, но сам факт наличия гибридной установки уже преимущество автомобиля. Подробности в материале наших коллег из VLADIVOSTOK1.RU.

— Они поинтереснее, экономичнее, помощнее. Конечно, всё зависит от модели. Можно найти что-то отличное, цена будет примерно одинаковая, — рассказал эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых.

В пример он привел Honda Insight 2020–2021 годов с объемом двигателя 1,5 литра и пробегом до 100 тысяч километров. Такое авто обойдется в 1,4–1,5 миллиона рублей .

Стоимость машины рассчитана без учета комиссии компании: в среднем это 40–60 тысяч рублей. Отдельно оплачивается доставка до города, если покупатель не из Владивостока — автовозом или услугами перегонщиков. Это еще 50–100 тысяч рублей, в зависимости от удаленности населенного пункта.

В таком кузове Honda Insight начали выпускать в 2020 году Источник: Drom.ru 109 лошадиных сил, бензиновый двигатель, вариатор, передний привод Источник: Drom.ru

Что еще вернулось на экспорт?

Мы рассмотрели автомобили с оценкой 4 балла 2010–2017 годов выпуска и с пробегом до 100 тысяч километров.

Четверка в аукционном листе означает очень хорошее состояние. Такие машины не имеют видимых повреждений или имеют, но совершенно незначительные.

Honda Fit и CR-Z

Отмена санкций распространилась на двигатели типа LEA — объемом 1,5 литра и мощностью от 88 до 120 лошадиных сил.

Fit 2010–2012 годов— от 700 до 750 тысяч рублей;

CR-Z 2010–2012 годов — от 1,1 до 1,4 миллиона рублей.

Suzuki Solio, Swift, Ignis

Вернулись моторы K12C, R06A, R06D — объемом 0,7 литра и K10C — объемом 1 литр и мощностью от 49 до 98 лошадиных сил.

Solio 2016–2017 годов — от 930 до 960 тысяч рублей;

Swift 2017–2018 годов — от 1 до 1,1 миллиона рублей;

Ignis 2016–2018 годов — от 930 до 980 тысяч рублей, новые модели в пределах 1 миллиона рублей.

Mitsubishi Delica D: 2

Снова в продаже двигатели K12C — 1,2 литра и BR06 — 0,7 литра, мощностью от 64 до 49 лошадиных сил.

Delica D: 2 2011–2013 годов — от 750 до 800 тысяч рублей.

Все модели, с которых сняли запрет на экспорт Источник: АВТОПОДБОР den03_avtoproff / T.me











Всё это «мягкие» гибриды. Такие авто имеют маркировку mild hybrid и используют электрический мотор в качестве помощника. Но не способны двигаться исключительно на электричестве. В отличие от полноценного гибрида или плагин-гибрида (их всё еще нельзя привезти в Россию), эти способны ездить на электричестве на короткие расстояния.

Тарифы на вернувшиеся «японки» остаются такими же, как и для других разрешенных к ввозу в Россию машин. По словам экспертов, спрос на эти автомобили появится и их цены немного снизятся, так как они перестанут быть санкционными. Но это снижение не будет значительным.

Как заказать авто из Японии?

В Японии более двадцати автоаукционов. Самые популярные из них — Aucnet, JU, Honda, NAA (Nissan), TAA (Toyota), USS, CAA, HAA, Arai, KAA. Цены везде будут примерно одинаковые, отличаются площадки лишь строгостью оценки.