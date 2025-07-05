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Животные Проблема Что делать и куда бежать, если вы нашли домашнего кота на улице? Советы от эксперта

Что делать и куда бежать, если вы нашли домашнего кота на улице? Советы от эксперта

Бонус: история спасения котика со счастливым концом

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Вот с такой несчастной мордочкой Маня ждала своих котородителей | Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RUВот с такой несчастной мордочкой Маня ждала своих котородителей | Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

Вот с такой несчастной мордочкой Маня ждала своих котородителей

Источник:

Анастасия Харламова / NGS70.RU

Летом котики теряются чаще: хозяева отправляют пушистых на самовыгул или беспечно оставляют открытыми окна без сетки. Если вы нашли потерявшегося питомца — не проходите мимо. Журналистка NGS70.RU и зооактивист расскажут о том, как вести себя с таким животным правильно и как лучше организовать поиски его хозяев.

Мой муж не смог пройти мимо кошки на улице. Она была длинношерстной, коричневой, выглядела ухоженно и сразу далась ему в руки. Было очевидно, что бедолага по каким-то причинам совсем недавно покинула свой дом. Муж принес ее в дом. Кошка с максимально несчастным видом залегла в коридоре.

Наш кот, почуяв конкурента, стал биться в межкомнатную дверь и неистово орать, потому что за свою территорию он стоит [горой], как герой из нашумевшего сериала «Слово пацана» (18+).

Стало понятно, что надолго найденыш у нас остаться не может. Мы стали в срочном порядке искать передержку: скинули информацию о кошке в домовой чат, написали зооволонтерам, обошли соседей. Кошка тем временем забилась под ванну и начала неистово орать. Мы подумали, что ее нужно срочно оттуда вытаскивать, и это оказалось ошибкой. Кошка впала в еще большую истерику, искусала мою руку, чуть не наградила шрамом и под конец — спустила нужду на пол, частично на меня, частично на себя. Животное пришлось мыть, и самое удивительное — эту процедуру она перенесла спокойно.

Примерно через два часа произошло чудо — нашлись хозяева потеряшки. Они проживали в соседнем подъезде нашего дома. Молодые люди быстро поднялись к нам, забрали питомца и объяснили, как он потерялся. Оказалось, что они случайно оставили открытым окно на балконе, и кошка выпала с третьего этажа. Они поблагодарили нас за спасение и пообещали, что впредь будут лучше следить за ней. Кошку в итоге мы отдали.

Советы эксперта

Я попросила директора благотворительного фонда Светлану Песковскую пояснить, что делать и как себя правильно вести в подобной ситуации. Она занимается пристраиванием бездомных животных около 10 лет.

— Если нашли на улице домашнюю кошку, то лучше забрать ее. Домашние не приспособлены к улице и могут быстро погибнуть: не умеют добывать пищу, не смогут спрятаться от собак, могут попасть в руки к живодерам, так как доверяют людям, зимой могут замерзнуть, так как не знают, где есть теплые места, — объясняет Светлана Песковская.

Временное размещение:

  • оптимально забрать животное к себе домой;

  • найти передержку через «Авито»,

  • обратиться к местным зооволонтерам в соцсетях,

  • воспользоваться услугами зоогостиницы.

Организация быта для найденыша:

  • лучше разместить животное в ванной комнате для адаптации — оно забьется под ванну и в одиночестве быстрее придет в себя (плюс не разнесет квартиру);

  • можно распылить успокоительный спрей на основе трав, чтобы животное быстрее пришло в себя;

  • поставить миски с кормом и водой;

  • дать время на адаптацию (скорее всего, кот может не есть при вас, лучше на время оставить его одного).

Поиск хозяев:

  • разместить информацию в соцсетях;

  • создать объявление на «Авито» и других платформах;

  • расклеить объявления по району, где нашли животное (домашние кошки обычно не уходят далеко от дома).

Финальный совет от автора всем котовладельцам: обязательно (!) ставьте на окна «антикошки». Они стоят не так дорого — от 3 тысяч рублей. И это точно дешевле лечения, которое может потребоваться котику после падения с большой высоты.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХарламоваАнастасия Харламова
Анастасия Харламова
корреспондент
Кошки Бездомные животные Зоозащита Приют Ветеринар
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