Что делать и куда бежать, если вы нашли домашнего кота на улице? Советы от эксперта

Вот с такой несчастной мордочкой Маня ждала своих котородителей Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

Летом котики теряются чаще: хозяева отправляют пушистых на самовыгул или беспечно оставляют открытыми окна без сетки. Если вы нашли потерявшегося питомца — не проходите мимо. Журналистка NGS70.RU и зооактивист расскажут о том, как вести себя с таким животным правильно и как лучше организовать поиски его хозяев.

Мой муж не смог пройти мимо кошки на улице. Она была длинношерстной, коричневой, выглядела ухоженно и сразу далась ему в руки. Было очевидно, что бедолага по каким-то причинам совсем недавно покинула свой дом. Муж принес ее в дом. Кошка с максимально несчастным видом залегла в коридоре.

Наш кот, почуяв конкурента, стал биться в межкомнатную дверь и неистово орать, потому что за свою территорию он стоит [горой], как герой из нашумевшего сериала «Слово пацана» (18+).

Стало понятно, что надолго найденыш у нас остаться не может. Мы стали в срочном порядке искать передержку: скинули информацию о кошке в домовой чат, написали зооволонтерам, обошли соседей. Кошка тем временем забилась под ванну и начала неистово орать. Мы подумали, что ее нужно срочно оттуда вытаскивать, и это оказалось ошибкой. Кошка впала в еще большую истерику, искусала мою руку, чуть не наградила шрамом и под конец — спустила нужду на пол, частично на меня, частично на себя. Животное пришлось мыть, и самое удивительное — эту процедуру она перенесла спокойно.

Примерно через два часа произошло чудо — нашлись хозяева потеряшки. Они проживали в соседнем подъезде нашего дома. Молодые люди быстро поднялись к нам, забрали питомца и объяснили, как он потерялся. Оказалось, что они случайно оставили открытым окно на балконе, и кошка выпала с третьего этажа. Они поблагодарили нас за спасение и пообещали, что впредь будут лучше следить за ней. Кошку в итоге мы отдали.

Советы эксперта

Я попросила директора благотворительного фонда Светлану Песковскую пояснить, что делать и как себя правильно вести в подобной ситуации. Она занимается пристраиванием бездомных животных около 10 лет.

— Если нашли на улице домашнюю кошку, то лучше забрать ее. Домашние не приспособлены к улице и могут быстро погибнуть: не умеют добывать пищу, не смогут спрятаться от собак, могут попасть в руки к живодерам, так как доверяют людям, зимой могут замерзнуть, так как не знают, где есть теплые места, — объясняет Светлана Песковская.

Временное размещение:

оптимально забрать животное к себе домой;

найти передержку через «Авито»,

обратиться к местным зооволонтерам в соцсетях,

воспользоваться услугами зоогостиницы.

Организация быта для найденыша:

лучше разместить животное в ванной комнате для адаптации — оно забьется под ванну и в одиночестве быстрее придет в себя (плюс не разнесет квартиру);

можно распылить успокоительный спрей на основе трав, чтобы животное быстрее пришло в себя;

поставить миски с кормом и водой;

дать время на адаптацию (скорее всего, кот может не есть при вас, лучше на время оставить его одного).

Поиск хозяев:

разместить информацию в соцсетях;

создать объявление на «Авито» и других платформах;

расклеить объявления по району, где нашли животное (домашние кошки обычно не уходят далеко от дома).