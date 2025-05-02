НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

с-в.

 751мм 75%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Задержки поездов
Как употреблять чайный гриб
Обзор цен на продукты в алкомаркетах
Опасная погода
Афиша на майские
Дома без отопления
Как отдыхают школьники
Дайджест ко Дню Победы
Программа Дня Победы
Животные Едят из бутылочки и много спят: как в центре для новорожденных котят выхаживают питомцев — видео

Едят из бутылочки и много спят: как в центре для новорожденных котят выхаживают питомцев — видео

Сейчас там 13 постояльцев

155
1 комментарий
Зооволонтеры выхаживают новорожденных котят | Источник: Мария КачесоваЗооволонтеры выхаживают новорожденных котят | Источник: Мария Качесова

Зооволонтеры выхаживают новорожденных котят

Источник:

Мария Качесова

В Барнауле появился центр, где выхаживают новорожденных котят: кормят из бутылочки, моют и с особой теплотой относятся к каждому постояльцу, оставшемуся без мамы. О том, насколько трудно дается эта работа и как зооволонтеры организовали этот небольшой центр помощи, нашим коллегам из NGS22.RU рассказала его директор Мария Качесова.

Нашли двухнедельного котенка в сугробе

При рождении они могут весить даже меньше 100 граммов | Источник: Мария КачесоваПри рождении они могут весить даже меньше 100 граммов | Источник: Мария Качесова

При рождении они могут весить даже меньше 100 граммов

Источник:

Мария Качесова

Мария состоит во множестве чатов о помощи животным, где в один момент и появилось объявление о том, что беззащитному новорожденному котенку нужна помощь. Чаще всего найти дом для передержки таких малышей, говорит Мария, довольно сложно. В чатах состоят и «плодильщики», желающие пристроить своих котят, и те, кто занимается черной передержкой — берет домой и больных, и здоровых. Котят туда отправлять опасно.

— Сбросили в чат, что нашли котенка, его не могла выкормить мама. Тогда я и решилась взять первого постояльца. Котят я выхаживать умею, — уточняет волонтер.

Источник:

NGS22.RU

Тогда на передержку взяли малышку Марту, которая родилась в конце февраля. Ситуация была критическая: в свои две недели котенок весил сто граммов. После чего Марии позвонили с вопросом о том, что делать, если нашли двухнедельного котенка в сугробе. Волонтер вновь забрала котенка себе, назвав его Симбой. Сейчас он уже ходит в лоток и радует своей детской игривостью.

Взгляните, с каким аппетитом ест

Источник:

неонатальный центр для котят «Мяугли»

Затем позвонили с вопросом уже о трех котятах, тогда зооволонтеры решили объединиться и создать небольшой центр для помощи котятам «Мяугли». Правда, где именно он находится, Мария озвучивать не решается, поскольку прежде всего они нацелены помогать точечно, а не забирать всех неугодных новорожденных котят — их выхаживание требует немалых вложений и отдачи.

Массируют животики и откармливают из бутылочки

Котят от одной матери содержат в одном боксе, там есть грелки и пеленки, а выкармливают малышей волонтеры из бутылочки. Причем не молоком, а особой смесью, которую котятам дают теплой каждые 2–3 часа. Спустя несколько недель котят переводят на корм козьим молоком, затем начинается мясной прикорм.

Так малышей кормят. Они быстро вырастают

Источник:

Мария Качесова

После еды их кладут на грелку, чтобы еда лучше усвоилась. А еще — массируют животики. Каждый волонтер содержит дома максимум по два бокса с котятами. В таком возрасте котята очень много спят.

— В соцсетях наша деятельность выглядит милой, но, конечно, это довольно напряженно — ухаживать за таким количеством котят. Но удовольствие, конечно, доставляет, — рассказывает Мария.

Источник: Мария КачесоваИсточник: Мария Качесова
Источник:

Мария Качесова

Когда малыши немного подрастут, им будут искать новый дом и обязательно станут отслеживать их судьбу. Волонтеры понимают, что всех котят спасти не удастся. Это тяжелый труд, а ответственность за беременность кошки полностью лежит на ее хозяевах. Поэтому когда котята подрастут, их отвезут в клинику на стерилизацию.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Котята Волонтерство Новорожденные котята
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
40 минут
теперь по плану люди по мусорным бакам лазают в поисках пропитания и одежды
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление