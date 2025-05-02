Едят из бутылочки и много спят: как в центре для новорожденных котят выхаживают питомцев — видео

Зооволонтеры выхаживают новорожденных котят Источник: Мария Качесова

В Барнауле появился центр, где выхаживают новорожденных котят: кормят из бутылочки, моют и с особой теплотой относятся к каждому постояльцу, оставшемуся без мамы. О том, насколько трудно дается эта работа и как зооволонтеры организовали этот небольшой центр помощи, нашим коллегам из NGS22.RU рассказала его директор Мария Качесова.

Нашли двухнедельного котенка в сугробе

При рождении они могут весить даже меньше 100 граммов Источник: Мария Качесова

Мария состоит во множестве чатов о помощи животным, где в один момент и появилось объявление о том, что беззащитному новорожденному котенку нужна помощь. Чаще всего найти дом для передержки таких малышей, говорит Мария, довольно сложно. В чатах состоят и «плодильщики», желающие пристроить своих котят, и те, кто занимается черной передержкой — берет домой и больных, и здоровых. Котят туда отправлять опасно.

— Сбросили в чат, что нашли котенка, его не могла выкормить мама. Тогда я и решилась взять первого постояльца. Котят я выхаживать умею, — уточняет волонтер.

Источник: NGS22.RU

Тогда на передержку взяли малышку Марту, которая родилась в конце февраля. Ситуация была критическая: в свои две недели котенок весил сто граммов. После чего Марии позвонили с вопросом о том, что делать, если нашли двухнедельного котенка в сугробе. Волонтер вновь забрала котенка себе, назвав его Симбой. Сейчас он уже ходит в лоток и радует своей детской игривостью.

Взгляните, с каким аппетитом ест Источник: неонатальный центр для котят «Мяугли»

Затем позвонили с вопросом уже о трех котятах, тогда зооволонтеры решили объединиться и создать небольшой центр для помощи котятам «Мяугли». Правда, где именно он находится, Мария озвучивать не решается, поскольку прежде всего они нацелены помогать точечно, а не забирать всех неугодных новорожденных котят — их выхаживание требует немалых вложений и отдачи.

Массируют животики и откармливают из бутылочки

Котят от одной матери содержат в одном боксе, там есть грелки и пеленки, а выкармливают малышей волонтеры из бутылочки. Причем не молоком, а особой смесью, которую котятам дают теплой каждые 2–3 часа. Спустя несколько недель котят переводят на корм козьим молоком, затем начинается мясной прикорм.

Так малышей кормят. Они быстро вырастают Источник: Мария Качесова

После еды их кладут на грелку, чтобы еда лучше усвоилась. А еще — массируют животики. Каждый волонтер содержит дома максимум по два бокса с котятами. В таком возрасте котята очень много спят.

— В соцсетях наша деятельность выглядит милой, но, конечно, это довольно напряженно — ухаживать за таким количеством котят. Но удовольствие, конечно, доставляет, — рассказывает Мария.

Источник: Мария Качесова