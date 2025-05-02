Едят из бутылочки и много спят: как в центре для новорожденных котят выхаживают питомцев — видео

В Барнауле появился центр, где выхаживают новорожденных котят: кормят из бутылочки, моют и с особой теплотой относятся к каждому постояльцу, оставшемуся без мамы. О том, насколько трудно дается эта работа и как зооволонтеры организовали этот небольшой центр помощи, нашим коллегам из NGS22.RU рассказала его директор Мария Качесова.
Нашли двухнедельного котенка в сугробе
Мария состоит во множестве чатов о помощи животным, где в один момент и появилось объявление о том, что беззащитному новорожденному котенку нужна помощь. Чаще всего найти дом для передержки таких малышей, говорит Мария, довольно сложно. В чатах состоят и «плодильщики», желающие пристроить своих котят, и те, кто занимается черной передержкой — берет домой и больных, и здоровых. Котят туда отправлять опасно.
— Сбросили в чат, что нашли котенка, его не могла выкормить мама. Тогда я и решилась взять первого постояльца. Котят я выхаживать умею, — уточняет волонтер.
Тогда на передержку взяли малышку Марту, которая родилась в конце февраля. Ситуация была критическая: в свои две недели котенок весил сто граммов. После чего Марии позвонили с вопросом о том, что делать, если нашли двухнедельного котенка в сугробе. Волонтер вновь забрала котенка себе, назвав его Симбой. Сейчас он уже ходит в лоток и радует своей детской игривостью.
Затем позвонили с вопросом уже о трех котятах, тогда зооволонтеры решили объединиться и создать небольшой центр для помощи котятам «Мяугли». Правда, где именно он находится, Мария озвучивать не решается, поскольку прежде всего они нацелены помогать точечно, а не забирать всех неугодных новорожденных котят — их выхаживание требует немалых вложений и отдачи.
Массируют животики и откармливают из бутылочки
Котят от одной матери содержат в одном боксе, там есть грелки и пеленки, а выкармливают малышей волонтеры из бутылочки. Причем не молоком, а особой смесью, которую котятам дают теплой каждые 2–3 часа. Спустя несколько недель котят переводят на корм козьим молоком, затем начинается мясной прикорм.
После еды их кладут на грелку, чтобы еда лучше усвоилась. А еще — массируют животики. Каждый волонтер содержит дома максимум по два бокса с котятами. В таком возрасте котята очень много спят.
— В соцсетях наша деятельность выглядит милой, но, конечно, это довольно напряженно — ухаживать за таким количеством котят. Но удовольствие, конечно, доставляет, — рассказывает Мария.
Когда малыши немного подрастут, им будут искать новый дом и обязательно станут отслеживать их судьбу. Волонтеры понимают, что всех котят спасти не удастся. Это тяжелый труд, а ответственность за беременность кошки полностью лежит на ее хозяевах. Поэтому когда котята подрастут, их отвезут в клинику на стерилизацию.