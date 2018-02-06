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Истории

Город

Французский футболист возьмёт в жёны девушку из Ярославля

6 февраля 2018 14:09
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футбол, Казахстан, свадьба, Ярославль, Ламанж

Бывший центральный защитник «Шинника» решил жениться. И под венец он пойдёт с девушкой, с которой познакомился, когда жил в Ярославле.

— Я Катю первые увидел на улице возле цирка, — вспоминает с чего всё началось Абдель Ламанж. — Она дружила с одним из мои знакомых. Но я не смог тогда с ней общаться сразу, потому что не знал русский язык, а она плохо знала английский и французский. Я решил найти Катю в социальной сети «ВКонтакте», чтобы с ней общаться лично. Нашел её и добавил! Она долго игнорировала меня, наверное, полгода, а то и больше.. Но потом наконец согласилась на прогулку.

Но встретилась девушка с Абделем уже в конце игрового сезона, когда футболисту нужно было переезжать в Волгоград — он перешёл работать в «Ротор». Поэтому возобновили они свидания только через два года, когда Абдель вернулся в Ярославль.

Вместе с Екатериной он в январе 2016 уехал в Казахстан, когда заключил контракт с местным клубом «Атырау». А через год перешёл в кызылординский «Кайсар». По образованию девушка юрист, но она бросила всё и поехала с ним. Они сейчас живут на съёмной квартире в городе Кызыл-Орда.

— Если честно, город не очень интересный, особенно в сравнении с Ярославлем, — признаётся Абдель. — Но мы живём нормально и уютно.

Каждую свободную минуту влюблённые стараются проводить вместе.

— Когда мы дома, мы занимаемся французским языком, — поделился бытом спортсмен. — Катя увлеклась процессом и мы теперь даже о каких-то домашних делах говорим на французском. В то же время Катя помогает мне заниматься русским языком, который я ещё не до конца хорошо знаю. Спортом мы тоже вместе занимаемся. В этом деле мы любим поспорить. Например, кто дольше сможет держать планку или пресс качать. Шоу различные по телевизору смотрим. В общем, у нас много общих интересов.

А ещё Абдель без ума от блюд, которые ему готовит девушка.

— Катя может приготовить всё, что я попрошу, — говорит жених. — С тех пор, как мы стали жить вместе, я полюбил овощи и фрукты. У нас всегда на столе есть лёгкие салаты.

Абдель и Катя теперь уверены на 100%, что они идеально подходят друг друг, и что им хватило времени, чтобы проверить свои чувства.

— Думаю, что свадьбу мы сыграем уже этой зимой, — радостно сообщает футболист. — Узаконить отношения мы планируем во Франции.

Неплохо всё у Абделя Ламанжа не только на личном фронте, но и с работой.

— У нас в этом году много иностранцев в команде, — говорит иностранец. — Мы вместе на французском языке разговариваем с ними.

Ярославль Абдель и Катя вспоминают часто: скучают по городу и друзьям. Но у иностранца закончилась российская виза, поэтому в ближайшее время приехать сюда погостить он не сможет.

— Но я обязательно оформлю новую визу и приеду в Ярославль погостить, — обещает футболист. — Приеду к вам уже со своей женой Катей.

Абдель Ламанж родился в камерунском городе Дуала, откуда в трёхлетнем возрасте переехал во французский Авиньон. Футболом начал заниматься в шестилетнем возрасте в местной футбольной школе. Затем переехал в школу «Страсбурга», где занимался на протяжении четырёх сезонов. Первой профессиональной командой стал «Гренобль».

В 2011 году, после того как «Гренобль» вылетел из второй лиги, Абделю предложили попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Успешно пройдя просмотр в «Шиннике», он подписал контракт с ярославской командой до 2013 года. По завершению контракта перешёл в волгоградский «Ротор». На следующий сезон волгоградский клуб из-за недофинансирования был исключён из ФНЛ и Ламанж занялся поиском новой команды. Находился на просмотре в клубе «Уфа», но в состав дебютанта Премьер-лиги пробиться не смог и вернулся в «Шинник». Отсюда уехал в 2016 году в Казахстан.

Михаил Контуев
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Фото: Абдель Ламанж
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