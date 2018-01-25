Передел рынка домофонов в Брагино: кому на самом деле должны платить ярославцы

В Дзержинском районе Ярославля разгорелся скандал вокруг домофонов. Людям приходят по две квитанции за одну услугу, просверливают домофоны и развешивают странные объявления на дверях подъездов. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в саму фирму, обслуживающую входные замки.

— У нас есть прямые договоры с жителями на обслуживание домофонов. И раньше был договор с ЯрОблЕИРЦ на сбор платежей. Но в конце декабря от ЯрОблЕИРЦ нам поступило письмо, что собирать наши платежи они больше не будут, — поясняет директор компании «Строймастер-Домофоны» Евгений Курочкин. — Исходя из этого, мы выдали людям отдельную квитанцию на наши услуги.

Редакция 76.ru обратилась с запросом в региональному оператору ЯрОблЕИРЦ, но расчётный центр отказался давать комментарии по этой теме.

Кто наводит смуту на жителей?

Странные события начали происходить в январе. От управдома Дзержинского района появились объявления на подъездах с предложением расторгнуть договоры с этой домофонной компанией, ведь на неё были жалобы. Людей пригласили на собрание, где пояснили, что хотят навести порядок в этой сфере. А затем в районе начали массово портить входные замки, и в дело вмешалась полиция.

— Несколько испорченных домофонов я отвёз вместе с заявлением в полицию, — продолжает Евгений Курочкин. — Все испорченные домофоны мы починили сами в рамках договора с жителями. Юридически для людей ничего не изменилось — мы единственная компания, уполномоченная печатать квитанции за обслуживание домофонов. Все остальные платежки — незаконны.

Так выглядят законные платёжки за обслуживание домофонов.

Сейчас компания обслуживает 990 подъездов в Дзержинском районе, а люди платят от 20 до 60 рублей в месяц за обслуживание домофонов. Даже при очень усредненном подсчёте это около 350-400 тысяч рублей в месяц. Неплохая сумма для частного бизнеса.

Происходящее в районе Ярославля похоже на бизнес-войну. Возможно, активизировались конкуренты, желающие заработка. В бизнес-кругах озвучили версию, что рынок зачищают под определённую московскую компанию. Фирму, в которой имеет долю супруга председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко «Город-77».

— У нас нет и никогда не было никаких договорных отношений с компанией «Город-77». Ни с какими обращениями о сотрудничестве на нас никто из этой кампании не выходил, — заверил глава управляющей компании Дзержинского района Сергей Сенькичев. — Мы хотим навести порядок в этой сфере, поэтому инициировали собрания с жителями.

В самой фирме уверяют, что на Ярославскую область не претендуют.

— Наша компания работает на рынке домофонов в многоквартирных жилых домах в Москве. Мы занимаемся установкой и обслуживанием подъездных домофонов, видеодомофонов и систем видеонаблюдения. Планов по расширению бизнеса в Ярославле и Ярославской области нет, — говорит Руслан Чеботарев, генеральный директор «Город-77».

И всё-таки речь идёт о деньгах ярославцев, которые сами должны решать, кому их платить. Жители могут остаться с действующей компанией или по решению своего дома заключить договор с другой организацией, если недовольны текущей.