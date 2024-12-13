Россия погрузила Украину в темноту после ракетной атаки на военный аэродром: главное об СВО за неделю

Российские военные освободили несколько населенных пунктов Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Россия и Украина обмениваются ракетными ударами. Киев попытался атаковать военный аэродром в Ростовской области американским оружием, а российские военные в ответ оставили украинцев без электричества. Украинские власти получили новое вооружение и просят защиты. Начало переговоров затягивается, стороны не хотят менять условия мира.

В зоне спецоперации и среди политических решений вокруг этого вопроса каждую неделю происходит что-то новое. Рассказываем о главных событиях за последние семь дней.

Удары по России

Украина продолжает атаковать российские территории. В большинстве случаев она применяет беспилотники. В этот раз дроны долетели до Чечни и Ростовской области.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что БПЛА сбили в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова. Четыре бойца получили легкие ранения. Взорвавшийся дрон повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который удалось быстро потушить.

По Ростовской области также ударили ракетами. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, в Таганроге повреждения получил промышленный объект и сгорели автомобили жителей.

В Минобороны РФ заявили, что Украина использовала шесть крылатых ракет ATACMS, предоставленных ей США. Целью атаки был военный аэродром.

Из-за падения обломков ракет пострадали несколько человек из числа личного состава, повреждены два здания, три военных автомобиля и гражданские машины, стоявшие на стоянке у аэродрома.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает атаки американским оружием по территории России, но пока не намерен бросать Украину.

Атаки по Украине

Россия также наносит удары по подконтрольным Киеву территориям. Одна из мощных атак была на Херсон и Запорожье 11 декабря.

По данным украинских СМИ, погибла некая влиятельная персона, связанная с властями. Однако ее имя не называли.

В Минобороны заявили, что не оставят без ответа и атаки по России после удара по аэродрому Таганрога. Об этом же предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В результате в ночь на 13 декабря Россия нанесла ряд мощных ударов по объектам ВСУ в разных частях Украины. Российские Telegram-каналы писали, что военные применяли ракеты. Взрывы прозвучали в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Из-за массированной атаки многие территории остались без электричества.

Глава украинского МИД Андрей Сибига на фоне новых ударов попросил у Запада 20 систем ПВО.

С начала конфликта на Украине лишились жизней или пострадали более миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в европейском отделении фонда Карнеги. По его словам, число жертв еженедельно увеличивается более чем на десять тысяч человек.

Российские военные также проводят наступательные операции. Им удалось взять под контроль Петровку, Ильинку и Желтое, Зарю в ДНР. Также освободили Новоивановку, Дарьино и Плехово в Курской области.

Переговоры

Тема переговоров о завершении конфликта на Украине звучит всё чаще. О необходимости договориться заявляют как прямые, так и косвенные участники военного противостояния. Однако принять решение прекратить огонь стороны не могут из-за противоречий касательно условий мира.

Власти Украины готовятся к проведению в декабре встречи контактной группы, которая сформировала бы общую позицию по дипломатическому завершению российско-украинского конфликта. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, в нее могут войти Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и другие страны-партнеры.

Советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, но не на российских условиях. Он отметил, что речь идет вовсе не о заключении перемирия, а в большей степени о заморозке конфликта.

Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News заявил, что не может юридически признать российскими Крым, Донбасс и другие территории, освобожденные РФ. По его словам, это приведет к расколу внутри страны. Но он не исключил, что некоторые вопросы можно решить дипломатическим путем.

Позицию России можно назвать полярной. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация РФ на Украине завершится, только когда будут выполнены все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Речь может идти об освобождении регионов, которые стали частью России. Пока же украинские войска есть на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Россия уже близка к достижению поставленных целей СВО, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нашим военным.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия не против продолжить переговорный процесс с Киевом, если украинские власти готовы трезво оценить современные реалии и принять предложения, выдвинутые Путиным.

Действия Запада

Украина получит новый пакет помощи на 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, противотанковые системы Javelin и AT-4, гранаты и учебное снаряжение; подрывное оборудование, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.

На прошлой неделе США выделили Украине два пакета военной помощи на 725 и 988 млн долларов.

По данным The Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп хочет разместить европейские войска на Украине для контроля за прекращением огня. Источник издания уточнил, что ранее такую инициативу обсуждали британская и французская стороны, а теперь к переговорам подключают США, Украину и некоторые другие европейские страны. Предполагается, что это не будет операция всего альянса НАТО — только миротворческая или наблюдательная миссия отдельных стран. Американские войска находиться на Украине не будут.