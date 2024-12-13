Теперь только полупансион и à la carte? Турция заявила о планах отменить для туристов систему «всё включено»

Поедут ли россияне в Турцию после отмены «всё включено»? Источник: Елена Бикташева / E1.RU

В Турции снова заговорили об отмене «всё включено». На этот раз всерьез. Причины обсуждаются разные — от повышенных расходов для отельеров до расточительства в еде. Узнали, когда турецкий all inclusive — всё и чем грозит его отмена российским туристам.

Отказ от «потребительского терроризма»

В сентябре 2024 года Министерство туризма Турции объявило о планах постепенного сокращения популярной у российских (и не только) туристов системы «всё включено». Этот шаг связан с новой стратегией, направленной на улучшение эффективности отрасли.

Одной из ключевых причин называют борьбу с огромным количеством пищевых отходов. Больше половины приготовленной еды в отелях остается невостребованной, что приводит к ежегодным убыткам в размере до 1,5 миллиарда долларов.

К тому же в последние два года система «всё включено» поставила отельеров Турции в сложное положение из-за стремительно растущей инфляции в стране и увеличения издержек. Эксперты гостиничного бизнеса называют проблему «потребительским терроризмом» и поддерживают инициативу по изменению форматов обслуживания.

— Система «всё включено» превратилась в потребительский терроризм и не соответствует политике Турции по нулевым отходам, — заявил член Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата. — Измерения показывают, что количество еды, которая отправляется в отходы с каждой тарелки, достигает 65%. Ежедневно выбрасывается от 220 до 400 граммов еды каждым человеком.

Индивидуальный подход в обслуживании может сократить затраты турецких отельеров Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Представители турбизнеса считают, что all inclusive, которая пестовалась турецкими отелями в течение последних 35 лет и привлекала туристов из России и других стран, уже морально устарела. Вместо привычной системы они хотят развивать комбинированные варианты: например, полупансион, систему à la carte или ужины в местных ресторанах. Такой подход, по мнению властей, не только снизит объемы отходов, но и поддержит локальный бизнес, способствуя росту экономики регионов. На это, как планируют турецкие власти, уйдет четыре года.

— Туристы попадают в водоворот постоянной еды во время отпуска и не могут выбраться. Это превращается в безумие потребления. Вот почему «всё включено» начало вредить как бизнесу, который его предлагает, так и отдыхающим, — отмечает председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз. — На самом деле мы уже много лет обсуждаем пересмотр этой системы. Может быть, мы сможем реализовать это в ближайшие годы, объединившись с туроператорами, агентами и отельерами, чтобы создать рабочую комиссию и решить, как всё реализовать, не потеряв туристов.

Есть ли альтернатива all inclusive?

Впрочем, отмена «всё включено» пока выглядит как не очень хорошая идея. Посол России в Турции Алексей Ерхов предположил, что последствия от отказа будут более тяжелыми для турецкого гостиничного бизнеса, нежели расходы на питание туристов практически в режиме 24/7.

— Допустим, мы переходим на другую систему под названием «а-ля карт». Но не потребует ли этот переход серьезных затрат? В ресторанах à la carte потребуется более качественная логистика, высококвалифицированный персонал, особенно официанты, гораздо более сложные бухгалтерские процедуры. Туристам же потребуется везти с собой деньги на еду, и они будут вправе ожидать существенного снижения стоимости проживания в отелях, — отмечает дипломат. — Кстати, как будет происходить оплата питания вне отелей? Наши платежные карты «МИР» не работают. Альтернативные системы иногда существуют, иногда нет. В общем, все эти аспекты требуют тщательных расчетов.

С другой стороны, отмена all inclusive позволит поддержать малый бизнес: повысить привлекательность местных ресторанов и гастрономического туризма. Пока же «всё включено» остается очень популярной у российских туристов, ведь многие — особенно семьи с детьми — выбирают турецкие отели ради отдыха без бытовых проблем. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заверил, что предпосылок для отмены all inclusive нет, и назвал информацию об этом «инструментом маркетинга и пиара».

— Даже если представить совершенно фантастическую ситуацию, что в стране законодательно запретят «всё включено» <…>, то это нанесет непоправимый ущерб туротрасли и лишит Турцию ее уникальности на глобальном туристическом рынке, — подчеркнул Мурадян в разговоре с «Фонтанкой».

Одна из составляющих беззаботного отдыха: не надо думать о том, где поесть Источник: Мария Черных / E1.RU











— При более высокой звездности отеля система «всё включено» иногда даже идеальна, — добавляет визовый эксперт Дмитрий Волков. — Многие едут семьями для того, чтобы полежать у моря, погулять в городе, поплавать в море или бассейне, пожариться под лучами южного солнца и не готовить. Поэтому отмена такого типа питания не грозит ни Турции, ни любой другой стране, в которой есть подобная опция.

Руководитель турагентства TravelKey Екатерина Хорошилова считает, что турецкие отели в принципе стали зарабатывать меньше в первую очередь на фоне огромной инфляции в стране и общей геополитической ситуации.

— На стадии раннего бронирования сезона 2024 отельеры пытались компенсировать убытки, повышая стоимость отдыха, но в итоге получили плохую заполняемость отелей. Отмена системы шведских столов может еще больше затормозить спрос на направление. Ведь именно благодаря all inclusive турецкий отдых так любят россияне, — отмечает Хорошилова в разговоре с MSK1.RU.

Проживут ли россияне без all inclusive

Визовый эксперт Дмитрий Волков отмечает, что уход от «всё включено» — это мировой тренд. По его словам, многие отели отказались от того, что алкогольные напитки и еда доступны бесплатно 24 часа без остановки.

— И как оказалось, именно русские туристы начали бронировать именно такие отели, а не по программе «всё включено». В последнее время набирают обороты ЗОЖ, ПП и спорт. Многие приезжают с семьями и не хотят наблюдать странствующих людей в неадекватном состоянии, — подчеркивает Дмитрий Волков.

С другой стороны, из отелей «всё включено» туристы редко выбираются и по сути ничего не видят, кроме своих номеров, ресторанов и территории.

— Если вы хотите не только провести время в отеле, но и взять экскурсии, то получается, целый день оплаченного питания пропадает, и вы дополнительно тратитесь на покупку еды и напитков в поездке. То есть даже вечерняя прогулка и ужин вне отеля ударит по кошельку. Поэтому тип питания «всё включено» как бы привязывает вас к отелю и развлечениям только в нем, — рассказал Дмитрий Волков MSK1.RU. — Из этого следует, что вы не познакомитесь с местной кухней, которую можно найти только в локальных ресторанах, и культурой страны.

Екатерина Хорошилова добавляет, что отмена формата «всё включено» в Турции может переориентировать российских туристов на другие направления.

— Турции сложно найти альтернативу по совокупности признаков: питание, размещение, анимация, море, сервис. Однако мы наблюдаем активный рост качественной составляющей египетских отелей, — рассказывает эксперт. — Если раньше сопоставить эти направления можно было с натяжкой, то сейчас смотрим вполне реальные альтернативы. Взять хотя бы активную экспансию отелей турецкой сети Rixos на Красном море. Даже свой знаменитый парк The Land of Legends они активно строят в Шарм-эш-Шейхе.

Где еще есть all inclusive

При этом варианты, куда отправиться на отдых к теплому морю и потюленить, наслаждаясь ничегонеделанием, для россиян есть. Один из них — Египет. Здесь также давным-давно появилась и развивается система «всё включено», и стремительного роста цен, в отличие от Турции, не наблюдается.

— В 2025 году мы ждем активного продвижения нового египетского курорта на берегу Средиземного моря — Эль-Аламейн. Отельная инфраструктура там отличная, климат похож на Сардинию, осталось наладить чартерную перевозку, — раскрывает карты Екатерина Хорошилова. — Сейчас туристам приходится летать через Каир. Аэропорт в Эль-Аламейн еще не прошел аккредитацию по безопасности.

В Египте по-прежнему рады туристам из России Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

По-прежнему популярными остаются отели all inclusive в Тунисе. В конце декабря — начале января здесь прохладно для купания в море (впрочем, как и в Анталье), зато солнечные ванны обеспечены.

Также на рынок «всё включено» активно выходят Эмираты. Отели в Дубае по уровню сервиса составляют достойную конкуренцию турецким.

— Я бы рассматривала такой вариант больше для ранней весны или поздней осени, если мы говорим про пляжный отдых. Летом очень жарко. Здесь надо тщательно подходить к выбору эмирата и конкретного курорта, исходя из ожиданий от отдыха. Четко понимать, что можно увидеть «не то море» и некоторые религиозные ограничения в определенные периоды, — добавляет глава турагентства. — Да и дешевле, чем в Турции, вы вряд ли отдохнете. Но главный плюс этого направления — больше количество тематических парков развлечений, огромные возможности для шопинга. Поэтому отдых в ОАЭ выбирают те, кому хочется увидеть больше, чем территорию отеля.

Еще одно популярное направление для новогоднего «всё включено» — Таиланд. По сервису отели в этой стране не уступают турецким, плюс в конце декабря — начале января здесь можно купаться в море, в отличие от Антальи. С другой стороны, придется потратить куда больше времени на перелет.