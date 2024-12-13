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Страна и мир В России заблокировали Viber — что случилось с мессенджером

В России заблокировали Viber — что случилось с мессенджером

Приложение нарушало российские законы

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8 комментариев

Viber пользуется почти треть россиян

Источник:

В России заблокировали популярный мессенджер Viber.

Viber — это приложение для обмена сообщениями, звонков и голосовой связи, разработанное японской компанией Rakuten. Также с его помощью можно отправлять видео, фото и стикеры. Оно есть на различных платформах, включая iOS, Android, Windows и macOS.

За год в приложении было несколько масштабных сбоев. Жители России не могли отправлять сообщения, а некоторые вовсе запустить приложение.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от полумиллиона человек создать в России полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и создать на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами РФ. Компания выполнила требование.

Однако не все взаимодействия проходили гладко. В июне 2022 года в ЛНР и ДНР ограничили работу мессенджера. Как утверждал РКН, Viber использовали в целях информационной войны, а также для распространения вредоносных программ.

Мессенджером также запретили пользоваться компаниям, которые имеют от 50% государственного и муниципального участия.

Viber — один из популярных мессенджеров В России. Он уступает лишь WhatsApp и Telegram, охватывая 26% жителей страны старше 12 лет, по данным Mediascop.

Нарушения на этом не закончились. За распространение ложной информации и отказ ее удалить Viber оштрафовали на миллион рублей. Затем суд обязал компанию выплатить 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.

Роскомнадзор заявил, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

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Комментарии
8
Гость
1 час
за недорогих россиян всё решает царёк а на коленях мало что надо и ничего от стоящих на коленях не зависит, ведь всё идёт строго по плану!
Гость
1 час
с нетерпением жду когда на нас оденут кандалы по плану 👹
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