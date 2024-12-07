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Семья «Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа

«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа

Раздельный бюджет — это доверие, считает автор колонки

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1 комментарий

Семейный бюджет — частый источник конфликтов

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Вокруг семейного бюджета ведутся нескончаемые споры. Одни уверены, что за все должен платить мужчина, у других общий счет, третьи считают, что расходы надо делить поровну. Читатель рассказал редакции 72.RU о том, как они с женой учитывают расходы. Он — за раздельный бюджет, так как только так, по его мнению, можно избежать недомолвок. Ниже в колонке читатель делится этим опытом.

Как устроен семейный бюджет

Мы с женой вместе уже много лет, еще со школьных времен, когда ни у кого не было ни денег, ни работы. Нам обоим около 30 лет, зарплаты неплохие, средние по области: у меня чуть меньше, у жены чуть больше.

Бюджет, если вкратце, устроен так. Деньги у каждого свои, и каждый тратит их, как хочет, но и у меня, и у нее есть обязанности. Например, коммуналку оплачивает жена, а все расходы на авто, платные подписки и интернет — на мне.

Продукты покупаем по очереди раз в неделю. Жена тратит ощутимо больше, потому что получает больше и закупается впрок, зато я чаще оплачиваю походы в кафе. При этом мы не высчитываем каждую копейку друг у друга — каждый тратит сколько может.

В семье есть общий счет, где мы копим деньги: каждый по возможности отправляет туда часть зарплаты. Однако снять с него накопленное могу только я. Не поймите неправильно, это просьба жены: она считает, что склонна к импульсивным тратам, поэтому доверяет счет мне, как более экономному в нашей паре.

Не хотят быть стереотипной семьей

Требовать подарков от партнера или попрекать деньгами — последнее дело в отношениях. Мы не просим друг у друга деньги на что-либо — привыкли со всеми нуждами справляться самостоятельно. Вот этого стереотипного «ну купи сумочку, почему не повез меня на отдых, мои деньги — это мои деньги, а его деньги — наши деньги» я ни разу не слышал от супруги, за что ее очень уважаю.

Однако я вижу, что такое встречается, например у знакомых. Причем живут за счет другого как женщины, так и мужчины. И это понемногу подтачивает их отношения — сколько жалоб слышу!

В семье нашего героя нет стереотипов — оба партнера равны

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Мы можем дать друг другу в долг с возвратом после зарплаты или аванса, разумеется. Например, жена захотела новый телефон. Она оплачивает его сама, но я могу одолжить недостающую сумму. Так же это работает и в мою сторону.

А еще мы можем разделить счет в ресторане или чек в супермаркете, если потратили больше, чем рассчитывали. Это звучит примерно так: «Слушай, я потратил (-а) больше, чем хотелось. Можешь мне скинуть половину?» Или так: «Сейчас не очень с деньгами, можешь на этой неделе покупать еду за меня?»

Единственное место, где у нас иногда возникают споры, — это большие траты. Если нужно выбрать отель, что-то из техники или вложиться в ремонт, то мне всегда хочется сэкономить, а моей второй половинке — выбрать самое лучшее.

И, положа руку на сердце, стоит признать: мое желание сэкономить нередко оборачивается проблемами. Тем не менее такие полярные позиции в итоге позволяют удержаться от лишних трат или найти золотую середину. Так что это, наверное, даже плюс!

Деньги и доверие

Никогда не понимал истории старшего поколения про какие-то заначки от партнера и прочую ерунду. Еще больше удивляют мужчины, которые отдают всю зарплату женам или сваливают деньги в общий котел. Мне кажется, все такие способы ведения бюджета ведут к склокам в паре: кто меньше вложил, кто больше потратил.

Разобраться с конфликтами помог психолог

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Гораздо разумнее отвечать за себя, чем скидывать ответственность на другого. Считаю, замалчивать финансовые трудности или возлагать на партнера расходы нельзя. Насколько же вы тогда не доверяете друг другу, если чужие деньги становятся для вас причиной разборок?

Раньше деньги могли стать источником конфликтов, но сейчас этого почти нет. На удивление помогла семейная психотерапия, хотя до этого я относился к ней скептически. Обращались мы совсем по другому поводу, но попутно решился и вопрос с финансами.

Недавно мы посчитали, сколько стоят развлечения для семьи из четырех человек. В среднем придется выложить 3000 рублей за один поход в цирк, кинотеатр или зоопарк.

А у вас как устроен семейный бюджет?

Делим все поровну
Мужчина за всё платит
Женщина за всё платит
Все деньги на общем счете
Свой вариант напишу в комментариях
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Отношения в семье Семейный бюджет Муж и жена Финансы
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Комментарии
1
Гость
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