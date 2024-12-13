190 тысяч в месяц — такой доход нужен для покупки китайского кроссовера в кредит. Изучаем условия банков

Увеличение ключевой ставки Банка России до 21%, кажется, поставило крест на автокредитах. Или не поставило? Мы обратились в несколько автосалонов и проверили. В качестве объекта покупки выбрали Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Geely Emgrand. Первоначальный взнос во всех случаях определили для себя в 600 тысяч рублей и не использовали скидок за трейд-ин, чтобы не замутнять картину расчетов.
Считаем зарплату «веставода»
Седан Lada Vesta в комплектации Life — это минимальная версия автомобиля с подогревом сидений, у которой также есть круиз-контроль и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. С осени все «Весты» получили улучшенное базовое оснащение, например в него добавлена система стабилизации ESC. Стоит такой автомобиль 1,626 млн рублей в версии с 1,6-литровым мотором (106 л. с.) и механической коробкой передач.
Наш первоначальный взнос составляет 37% от суммы, а тело кредита получается чуть более 1 млн рублей. В одном из дилерских центров Lada нам сделали расчет: при наших условиях ставки колеблются от 9 до 15% годовых, но если брать кредит на срок 5 лет, они составят 13,5–15% в зависимости от индивидуальных условий.
Уточним, что сегодня почти все автосалоны предлагают кредиты под проценты ниже ключевой ставки Банка России, что, строго говоря, невозможно. Однако речь идет о субсидированных ставках. Указанная в договоре величина будет более 21%, но фактическая переплата окажется ниже, поскольку ее частично компенсируют клиенту тем или иным образом. Так, дилеры «Лады» ссылаются на некую госсубсидию, которая актуальна для всех клиентов.
Попутно нам предложили прямую скидку в 100 тысяч рублей, а также зимнюю резину в подарок. Если принять ставку в 15%, ежемесячный платеж при пятилетнем кредите составит 22 тысячи рублей, переплата — 396 тысяч. Обычно считается, что доля кредитов не должна превышать 30% доходов, то есть семье нужно зарабатывать не менее 73 тысяч в месяц.
Нам не уточнили реальную ставку по таким кредитам, но даже если принять ее равной ключевой (21%), то переплата возрастает до 577 тысяч. То есть для получения ставки 15% дилер должен компенсировать клиенту порядка 180 тысяч рублей.
Сколько стоят китайские не «Весты»
Chery Tiggo 7 Pro Max — это результат очередного рестайлинга «семерки». Он предлагается с 1,6-литровым турбомотором (150 л. с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для наших целей мы выбрали переднеприводную версию в базовой комплектации Active ценой 2,78 млн рублей.
В автоцентре нам сходу предложили этот же автомобиль за 2,5 млн рублей, причем цена сразу включала антикоррозийную обработку кузова, сигнализацию, брызговики, защиту картера, тонировку, салонные коврики и даже зимние шины. В тело кредита включалась страховка каско стоимостью примерно 100 тысяч рублей.
Менеджер предупредил, что кредитных условий разных банков много и точный расчет возможен лишь на месте, но по нашей просьбе сделали расчет в Совкомбанке. При пятилетнем кредите ставка составила 19%, а ежемесячный платеж — 56 тысяч рублей. Исходя из «правила 30%», доход семьи должен быть не менее 187 тысяч.
Кстати, если пересчитать цифры с помощью кредитного калькулятора, при таких условиях получается сумма кредита около 2,2 млн рублей, что с учетом первоначального взноса в 600 тысяч дает общую цену в районе 2,8 млн (то есть прайсовую стоимость машины). Вероятно, обозначенная выше сумма в 2,5 млн рублей уже подразумевала скидку, позволяющую снизить ставку по кредиту. Переплата за пять лет составит 1,16 млн рублей.
При семилетнем кредите ежемесячный платеж падает до 47 тысяч рублей. Также нам предложили кредит с отложенным платежом. В этом случае первые пять лет ежемесячная выплата будет 38 тысяч рублей, а в последние три года — 56 тысяч. Обычно кредиты с отложенным платежом менее выгодны и подходят больше для бизнеса, хотя в условиях высокой инфляции могут иметь смысл: есть вероятность, что остаток долга через пять лет «сгорит».
А если посчитать по реальным ставкам?
Приведенные выше ставки менее 21% достигаются разными ухищрениями, и это таит определенные риски: вам могут объявить одни условия с оговоркой, что точный расчет сделают кредитные специалисты уже при подписании договора. И условия могут быть волатильными, и уже перед сделкой ставка может поменяться. Какие времена, такие и скидки.
Поэтому мы попробовали купить автомобиль «в лоб» без учета разных субсидий. Возьмем новый Haval F7 тульского производства, то есть второе поколение модели. Версия с 1,5-литровым мотором (150 л. с.), семиступенчатым роботом, передним приводом в комплектации Elite стоит 2,7 млн рублей. Если не учитывать скидки (например, 200 тысяч рублей за трейд-ин) и прочие посулы, а обратиться, скажем, в «Драйв Клик Банк», ставка составит 27%, ежемесячный платеж — 63,5 тысячи рублей, а переплата превысит 1,7 млн рублей при теле кредита 2,1 млн. То есть если считать без поддавков, за пять лет вы отдадите банку 80% суммы кредита — спасибо заоблачной ключевой ставке.
А есть ли кредиты под 0%?
Удивительно, но есть, правда, они требуют определенного первоначального взноса и урезают срок кредита. Проиллюстрируем на примере покупки Geely Emgrand — сравнительно доступного седана. Базовая версия Standard с 1,5-литровым мотором (122 л. с.) и «механикой» стоит от 2,184 млн рублей.
Вообще дилеры Geely предлагают скидку не менее 200 тысяч кредитным покупателям, что позволяет компенсировать часть переплаты. Например, при первоначальном взносе 600 тысяч (27%) и пятилетнем сроке кредита ставка составит 19,5%. С учетом указанной скидки в 200 тысяч эта ставка снизится примерно до 16%. Ежемесячная выплата составит в районе 48 тысяч рублей. Не забудем при этом о страховке каско, которую можно включить в тело кредита, а можно заплатить наличными.
Что касается рассрочки, то в случае с Geely Росбанк предлагает кредит по ставке 0,01% при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита до трех лет, что позволяет купить наш Emgrand с ежемесячным платежом 44 тысячи рублей. Первоначальный взнос мы брали такой же, 600 тысяч рублей.
У других банков условия, близкие к рассрочке, доступны только покупателям с большим первоначальным взносом. Например, «Драйв Клик Банк» предлагает ставку 0,01% при взносе не менее 70% и сроке кредитования 12 месяцев. В случае с Geely Emgrand это означает взнос 1,529 млн и ежемесячный платеж в 55 тысяч рублей. Это вариант для людей с неплохим доходом (не менее 180 тысяч рублей) и располагающих первоначальным взносом, которого хватило бы на Lada Vesta без всяких кредитов. Близкие условия рассрочки предлагает Совкомбанк, но в его случае есть дополнительные условия, касающиеся минимального уровня покупок, проведенных с помощью карты «Халва».
Автокредиты умирают?
Отчасти да. По данным «Автостата», выдача автокредитов в октябре оказалась на 24% ниже сентябрьских показателей, а в ноябре снизилась еще на 22% от октябрьского уровня. Это объясняется как падением объемов продаж, так и снижением интереса к самим автокредитам. Но даже при ключевой ставке 21% уровень автокредитования в ноябре 2024-го оказался выше, чем в ноябре 2023-го, когда ставка была 15%. То есть о гибели института кредитования говорить рано, но тревожные звонки есть.
Пользовались ли вы автокредитами?
Автокредиты обеспечивали до 70–80% продаж для отдельных брендов, поэтому и производители, и банки, и дилеры стремятся сохранить этот инструмент, по крайней мере, в короткой перспективе. Представители автобизнеса рассказывали нам, что в конце этого и начале следующего года перед импортерами стоит задача распродажи запасов машин, и поэтому они готовы к некоторой щедрости. А вот цены и условия кредитования в 2025 году пока неясны, и дилеры не исключают, что нас ждет ощутимое удорожание как машин, так и автокредитов.
В январе 2025 года в очередной раз вырастет ставка утилизационного сбора.