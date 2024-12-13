190 тысяч в месяц — такой доход нужен для покупки китайского кроссовера в кредит. Изучаем условия банков

Даже покупка Lada в субсидированный кредит потребует дохода не менее 70 тысяч рублей Источник: Артем Краснов











Увеличение ключевой ставки Банка России до 21%, кажется, поставило крест на автокредитах. Или не поставило? Мы обратились в несколько автосалонов и проверили. В качестве объекта покупки выбрали Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Geely Emgrand. Первоначальный взнос во всех случаях определили для себя в 600 тысяч рублей и не использовали скидок за трейд-ин, чтобы не замутнять картину расчетов.

Считаем зарплату «веставода»

Седан Lada Vesta в комплектации Life — это минимальная версия автомобиля с подогревом сидений, у которой также есть круиз-контроль и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. С осени все «Весты» получили улучшенное базовое оснащение, например в него добавлена система стабилизации ESC. Стоит такой автомобиль 1,626 млн рублей в версии с 1,6-литровым мотором (106 л. с.) и механической коробкой передач.

Седан Lada Vesta стоит сегодня от 1,525 млн рублей, но мы выбрали версию с подогревом сидений и мультимедиа, которая на 100 тысяч дороже Источник: Артем Краснов











Наш первоначальный взнос составляет 37% от суммы, а тело кредита получается чуть более 1 млн рублей. В одном из дилерских центров Lada нам сделали расчет: при наших условиях ставки колеблются от 9 до 15% годовых, но если брать кредит на срок 5 лет, они составят 13,5–15% в зависимости от индивидуальных условий.

Уточним, что сегодня почти все автосалоны предлагают кредиты под проценты ниже ключевой ставки Банка России, что, строго говоря, невозможно. Однако речь идет о субсидированных ставках. Указанная в договоре величина будет более 21%, но фактическая переплата окажется ниже, поскольку ее частично компенсируют клиенту тем или иным образом. Так, дилеры «Лады» ссылаются на некую госсубсидию, которая актуальна для всех клиентов.

Попутно нам предложили прямую скидку в 100 тысяч рублей, а также зимнюю резину в подарок. Если принять ставку в 15%, ежемесячный платеж при пятилетнем кредите составит 22 тысячи рублей , переплата — 396 тысяч. Обычно считается, что доля кредитов не должна превышать 30% доходов, то есть семье нужно зарабатывать не менее 73 тысяч в месяц .

Нам не уточнили реальную ставку по таким кредитам, но даже если принять ее равной ключевой (21%), то переплата возрастает до 577 тысяч. То есть для получения ставки 15% дилер должен компенсировать клиенту порядка 180 тысяч рублей.

Сколько стоят китайские не «Весты»

Chery Tiggo 7 Pro Max — это результат очередного рестайлинга «семерки». Он предлагается с 1,6-литровым турбомотором (150 л. с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Для наших целей мы выбрали переднеприводную версию в базовой комплектации Active ценой 2,78 млн рублей.

Chery Tiggo 7 Pro прошел уже второй рестайлинг за два года (первый был весной 2023 года) Источник: reginas-chery.ru











В автоцентре нам сходу предложили этот же автомобиль за 2,5 млн рублей, причем цена сразу включала антикоррозийную обработку кузова, сигнализацию, брызговики, защиту картера, тонировку, салонные коврики и даже зимние шины. В тело кредита включалась страховка каско стоимостью примерно 100 тысяч рублей.

Менеджер предупредил, что кредитных условий разных банков много и точный расчет возможен лишь на месте, но по нашей просьбе сделали расчет в Совкомбанке. При пятилетнем кредите ставка составила 19%, а ежемесячный платеж — 56 тысяч рублей . Исходя из «правила 30%», доход семьи должен быть не менее 187 тысяч .

Кстати, если пересчитать цифры с помощью кредитного калькулятора, при таких условиях получается сумма кредита около 2,2 млн рублей, что с учетом первоначального взноса в 600 тысяч дает общую цену в районе 2,8 млн (то есть прайсовую стоимость машины). Вероятно, обозначенная выше сумма в 2,5 млн рублей уже подразумевала скидку, позволяющую снизить ставку по кредиту. Переплата за пять лет составит 1,16 млн рублей.

Дорестайлинговая версия «Тигго 7» называется сейчас Xcite X-Cross 7 и продается через дилеров Lada по цене от 2,5 млн рублей Источник: Артем Краснов











При семилетнем кредите ежемесячный платеж падает до 47 тысяч рублей. Также нам предложили кредит с отложенным платежом. В этом случае первые пять лет ежемесячная выплата будет 38 тысяч рублей, а в последние три года — 56 тысяч. Обычно кредиты с отложенным платежом менее выгодны и подходят больше для бизнеса, хотя в условиях высокой инфляции могут иметь смысл: есть вероятность, что остаток долга через пять лет «сгорит».

А если посчитать по реальным ставкам?

Приведенные выше ставки менее 21% достигаются разными ухищрениями, и это таит определенные риски: вам могут объявить одни условия с оговоркой, что точный расчет сделают кредитные специалисты уже при подписании договора. И условия могут быть волатильными, и уже перед сделкой ставка может поменяться. Какие времена, такие и скидки.

Второе поколение Haval F7 выпускают в Туле с 2024 года Источник: пресс-служба компании Haval











Поэтому мы попробовали купить автомобиль «в лоб» без учета разных субсидий. Возьмем новый Haval F7 тульского производства, то есть второе поколение модели. Версия с 1,5-литровым мотором (150 л. с.), семиступенчатым роботом, передним приводом в комплектации Elite стоит 2,7 млн рублей. Если не учитывать скидки (например, 200 тысяч рублей за трейд-ин) и прочие посулы, а обратиться, скажем, в «Драйв Клик Банк», ставка составит 27%, ежемесячный платеж — 63,5 тысячи рублей , а переплата превысит 1,7 млн рублей при теле кредита 2,1 млн. То есть если считать без поддавков, за пять лет вы отдадите банку 80% суммы кредита — спасибо заоблачной ключевой ставке.

А есть ли кредиты под 0%?

Удивительно, но есть, правда, они требуют определенного первоначального взноса и урезают срок кредита. Проиллюстрируем на примере покупки Geely Emgrand — сравнительно доступного седана. Базовая версия Standard с 1,5-литровым мотором (122 л. с.) и «механикой» стоит от 2,184 млн рублей.

До повышения утильсборов Geely Emgrand выглядел серьезным конкурентом для Lada Vesta: его цена стартовала от 2 млн рублей Источник: geely-motors.com











Вообще дилеры Geely предлагают скидку не менее 200 тысяч кредитным покупателям, что позволяет компенсировать часть переплаты. Например, при первоначальном взносе 600 тысяч (27%) и пятилетнем сроке кредита ставка составит 19,5%. С учетом указанной скидки в 200 тысяч эта ставка снизится примерно до 16%. Ежемесячная выплата составит в районе 48 тысяч рублей . Не забудем при этом о страховке каско, которую можно включить в тело кредита, а можно заплатить наличными.

Что касается рассрочки, то в случае с Geely Росбанк предлагает кредит по ставке 0,01% при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита до трех лет, что позволяет купить наш Emgrand с ежемесячным платежом 44 тысячи рублей . Первоначальный взнос мы брали такой же, 600 тысяч рублей.

У других банков условия, близкие к рассрочке, доступны только покупателям с большим первоначальным взносом. Например, «Драйв Клик Банк» предлагает ставку 0,01% при взносе не менее 70% и сроке кредитования 12 месяцев. В случае с Geely Emgrand это означает взнос 1,529 млн и ежемесячный платеж в 55 тысяч рублей . Это вариант для людей с неплохим доходом (не менее 180 тысяч рублей) и располагающих первоначальным взносом, которого хватило бы на Lada Vesta без всяких кредитов. Близкие условия рассрочки предлагает Совкомбанк, но в его случае есть дополнительные условия, касающиеся минимального уровня покупок, проведенных с помощью карты «Халва».

Автокредиты умирают?

Отчасти да. По данным «Автостата», выдача автокредитов в октябре оказалась на 24% ниже сентябрьских показателей, а в ноябре снизилась еще на 22% от октябрьского уровня. Это объясняется как падением объемов продаж, так и снижением интереса к самим автокредитам. Но даже при ключевой ставке 21% уровень автокредитования в ноябре 2024-го оказался выше, чем в ноябре 2023-го, когда ставка была 15%. То есть о гибели института кредитования говорить рано, но тревожные звонки есть.

Пользовались ли вы автокредитами? Да, регулярно Брал один раз Планирую использовать Нет, принципиально не пользуюсь

Автокредиты обеспечивали до 70–80% продаж для отдельных брендов, поэтому и производители, и банки, и дилеры стремятся сохранить этот инструмент, по крайней мере, в короткой перспективе. Представители автобизнеса рассказывали нам, что в конце этого и начале следующего года перед импортерами стоит задача распродажи запасов машин, и поэтому они готовы к некоторой щедрости. А вот цены и условия кредитования в 2025 году пока неясны, и дилеры не исключают, что нас ждет ощутимое удорожание как машин, так и автокредитов.