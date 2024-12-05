Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли

На рынке розничной торговли — острый дефицит кадров. И не только в продуктовых сетях Источник: Михаил Стенин, Елена Латыпова / NGS55.RU











Российский ретейл столкнулся с острым кадровым дефицитом, который всерьез угрожает стабильности и развитию отрасли. Несмотря на повышение зарплат и растущий спрос на товары, магазинам всё сложнее искать и удерживать сотрудников.

Ретейл (от английского retail — розница) — это отрасль бизнеса, которая специализируется на розничной продаже товаров конечному потребителю.

Эксперт рынка труда и генеральный директор кадрового маркетплейса Laborplace Владислав Рылеев проанализировал текущую ситуацию и постарался найти причины кризиса и обозначить возможные пути решения проблемы. Публикуем его колонку.

Одно резюме на вакансию: дефицит кадров бьет рекорды

Ретейл является одной из наиболее пострадавших от дефицита кадров отраслей. По данным hh.ru, на одну вакансию в розничной торговле сегодня приходится всего одно резюме при норме в четыре резюме на вакансию. Это свидетельствует о серьезном несоответствии между спросом и предложением на рынке труда.

Ситуация усугубляется тем, что спрос на персонал в розничной торговле ежегодно увеличивается на треть. Так, в 2024 году он вырос на 31% по сравнению с данными 2023 года.

В это же время количество резюме соискателей, напротив, снижается, демонстрируя падение на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.

В исследовании, проведенном SuperJob в ноябре 2023 года, розничная торговля заняла четвертое место по числу вакансий. Количество вакансий в этом секторе увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим годом, что еще больше подчеркивает растущую потребность в рабочих кадрах. Средний срок подбора рабочих увеличился на 68%, а срок подбора линейного персонала — на 30%. Конкурс на вакансию снизился на треть, что означает уменьшение количества претендентов на одно рабочее место.

Дефицит кадров наблюдается на всех уровнях, начиная от складских работников и заканчивая персоналом, занятым в логистических цепочках. Особенно он заметен среди водителей, разнорабочих, сборщиков, продавцов-кассиров, администраторов и курьеров.

Наибольший рост числа вакансий отмечен в продуктовых сетях, тут он составил 62%. В сегментах одежды, обуви и аксессуаров этот показатель достиг 52%, в дрогери — 51%, в интернет-магазинах — 43%, а в нише бытовой техники и электроники — 42%. При этом в мобильном ретейле зафиксирован наименьший темп роста вакансий, составивший всего 9%.

Почему розница проигрывает борьбу за персонал

Кадровый дефицит в розничной торговле усугубился из-за сочетания нескольких факторов, последовательно влияющих друг на друга. Важнейший из них — демографический спад. «Демографическая яма» 1990-х годов в комбинации с последствиями пандемии COVID-19 привела к значительному сокращению числа работников в возрасте до 30 лет: к концу 2022 года их количество уменьшилось на 802 000 человек, а к 2023 году когорта до 35 лет сократилась еще на 524 000.

Другая сторона вопроса — престиж профессии. Традиционно молодые специалисты рассматривали розничный бизнес как старт карьеры, поскольку он давал возможность быстро получить опыт и развить профессиональные навыки в динамичной среде. Но в последнее время эта тенденция значительно изменилась. Сегодня начинающие специалисты выбирают вакансии с более высоким социальным статусом.

Снизилась конкурентоспособность розничного сектора и в отношении размеров вознаграждений. Всё чаще из ретейла люди уходят в логистику и промышленность, так как при схожих требованиях к кандидатам эти сектора предлагают более привлекательные условия труда и заработную плату.

Дополнительно ситуация осложняется оттоком трудовых мигрантов, вызванным ослаблением рубля и геополитической ситуацией. В некоторых регионах в принципе запретили труд мигрантов в розничной торговле, что только усиливает проблему.

При этом наблюдается значительный рост числа самозанятых. С 2021 года их число увеличилось с 3,86 млн до 10,48 млн к июню 2024 года.

Новое поколение всё чаще предпочитает работать на себя, так как это позволяет им устанавливать более гибкий график работы и самостоятельно выбирать проекты, которые соответствуют их интересам и навыкам. Все эти факторы вместе создают серьезные препятствия для удовлетворения кадровых потребностей в ретейле.

Ретейл без продавцов? Есть ли решение дефицита кадров

Решение проблемы требует комплексного подхода, объединяющего несколько стратегий. Во-первых, это может быть автоматизация. Внедрение касс самообслуживания и роботизированных складов существенно сократит зависимость предприятий от человеческого труда, позволяя высвободившемуся персоналу сосредоточиться на более сложных задачах, а также уменьшит операционные расходы в среднем на 10-15%.

Во-вторых, это может быть платформенная занятость. Она предоставляет возможность привлекать сотрудников на гибкий график и частичную занятость. Такой подход помогает оперативно решать проблемы нехватки рабочей силы и открывает доступ к разнопрофильным специалистам. Существующие сегодня платформы позволяют быстро находить работников для выполнения временных и разовых задач, тем самым обеспечивая ретейлу необходимую гибкость бизнес-процессов.

Третье важное направление — улучшение условий труда. Предоставление социальных льгот, например, оплата транспорта, льготное питание и медицинская страховка, могут сделать работу в ретейле более привлекательной для соискателей. Важно также менять общее восприятие работы в рознице через PR-кампании и сотрудничество с учебными заведениями, способствуя привлечению молодежи и повышению статуса профессии в обществе.

И четвертым, но не менее важным способом решения проблемы кадров является развитие программ обучения и повышения квалификации. Инвестиции в обучение и развитие персонала не только повышают их профессионализм, но и создают необходимый кадровый резерв. И в этом смысле значительную роль может сыграть государственная поддержка. Субсидии на обучение и налоговые льготы будут стимулировать компании вкладывать средства в человеческий капитал, чтобы сформировать устойчивую кадровую политику.

Кадровый дефицит в ретейле — проблема, требующая комплексного подхода. Только сочетание технологических инноваций, изменение условий труда и повышение престижа профессии позволит отрасли преодолеть этот кризис и обеспечить устойчивое развитие.