Европа начала готовиться к чемпионату мира по футболу-2026 — кто с кем сыграет за право попасть на турнир

Россия пропустит ЧМ-2026 Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне. Окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций. Расскажем всё, что известно о грядущих соревнованиях.

Команды поделили на 12 групп Источник: Мария Романова / Городские порталы

Отборочный турнир в Европе стартует в марте 2025 года. В ноябре завершится групповой этап, в марте 2026 года пройдут стыковые матчи.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет на территории сразу трех стран: в США, Канаде и Мексике. В Штатах — в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике футболисты сыграют в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее, в Канаде — Торонто и Ванкувере.

Отборочный турнир на чемпионат начался 7 сентября 2023 года и должен завершиться в марте 2026 года. Квалификационные матчи пройдут с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые игры — в марте 2026 года. Завершающая стадия ЧМ-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года. Финал мундиаля запланирован на 19 июля. Участие примут 48 сборных вместо привычных 32.

Логотип предстоящего турнира уже выбрали: на нем изображен трофей чемпионата мира на фоне цветного узора, который состоит из многократного повторения изображения числа 26.

Логотип чемпионата будет очень ярким Источник: Fifa.com











Последний чемпионат мира проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Впервые такой турнир проводили в арабской стране. В финале сразились сборные Аргентины и Франции. Аргентинцы одержали победу со по пенальти (4:2). Основной счет был 3:3. Бронзу завоевала сборная Хорватии.