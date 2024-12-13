С Нового года в Ярославле появится еще один автобусный маршрут. Подробнее

В Ярославле с Нового года запустя новый автобус — № 44. Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 13 декабря, в городе прошел аукцион на определение перевозчика.
Маршрут будет обслуживать компания ООО «Транском-Авто». Согласно контракту, транспорт начнет курсировать с 1 января 2025 года. Автобус частично продублирует путь трамвая № 1, который перестанет ходить на время модернизации трамвайных путей в Ленинском районе.
— По условиям контракта на маршруте № 44 планируется работа шести автобусов большого класса. Они будут следовать в прямом направлении по улице Чкалова, проспекту Октября, улицам Ушинского и Комсомольской. В обратном направлении — по улице Первомайской, проспекту Октября и улице Чкалова, — сообщили в министерстве.
Автобусный маршрут № 44 проходит от «Торгового переулка» до «Улицы Чкалова». К слову, трамвай № 1 ходил от остановки «Улица Чкалова» до «Улицы Свердлова».
Что известно про перевозчика
Компания ООО «Транском-Авто» была образована в июне 2013 года в поселке Ивняки Ярославского района. Директором и учредителем выступает Алексей Смирнов. Основная сфера деятельности фирмы — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
По данным на конец 2023 года, компания заработала 288,1 миллиона рублей. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», за 2024 год у ООО «Транском-Авто» числится задолженность по налогам и сборам на 763,2 тысячи рублей.
Ранее директором компании выступал бизнесмен Александр Баранов. В 2023 году его признали виновным в даче взятки в крупном размере. Правда, тогда удалось отделаться штрафом в 4 миллиона рублей.
До транспортной реформы в 2023 году перевозчик ООО «Транском-Авто» обслуживал 21 маршрут: № 6, 12, 21, 21Б, 21Т, 22, 22С, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 40Л, 43, 44Л, 58, 59, 64, 68, 93Г. На новых торгах в феврале–марте 2023 года компания не выиграла ни одного контракта.
Напомним, что маршрут № 44 уже действовал в Ярославле, но был отменен с 1 апреля 2023 года. Тогда в Минтрансе объяснили такое решение заменой на автобус № 94С.
Что за трамвайная концессия
В 2022 году правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение на замену трамвайных путей в городе с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Ремонт начался в 2024 году, на время работ в городе сократили трамвайные маршруты № 5 и 7. Замену путей в Брагине обещали закончить в 2025 году. После этого компания переключится на участок от трамвайного депо до центра и Пятерки.
Что известно про «Мовисту»
ООО «Группа Мовиста» — это основатель компании «Мовиста Регионы Ярославль», в ее пользование отдали на 20 лет трамваи и всю инфраструктуру. Это обойдется нашему региону примерно в 50 миллиардов рублей.
В октябре 2023 года приостановили работу трамвая № 6, тогда же начался демонтаж контактной сети. В марте 2024 года компания приступила к замене трамвайных линий в городе. А спустя месяц на тот момент министр транспорта Мурат Баснукаев рассказал о решении начать ремонт одновременно на всех направлениях. По его словам, это позволит выполнить работы до установленных контрактом сроков — 2025 года.
Аналогичная модернизация транспорта идет в Перми, там на время ремонта трамвайных линий пустили дополнительные автобусы, подробнее о ходе ремонта рассказывали наши коллеги из 59.RU. Кстати, «Мовиста» также работает в Курске, Екатеринбурге, Самаре и Красноярске.
Отметим, что «Мовисте» принадлежит доля перевозчика ООО «Транспорт Ярославии», обслуживающего 46 маршрутов.
Всего до конца 2025 года подрядчик должен заменить все трамвайные пути в городе, обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать 2 путепровода (у Лакокраски и моторного завода) и трамвайное депо.
Подробнее о трамвайной концессии рассказываем в специальном сюжете.