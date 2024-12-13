С Нового года в Ярославле появится еще один автобусный маршрут. Подробнее

Компания ООО «Транском-Авто» была образована в июне 2013 года в поселке Ивняки Ярославского района. Директором и учредителем выступает Алексей Смирнов. Основная сфера деятельности фирмы — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

По данным на конец 2023 года, компания заработала 288,1 миллиона рублей. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», за 2024 год у ООО «Транском-Авто» числится задолженность по налогам и сборам на 763,2 тысячи рублей.

Ранее директором компании выступал бизнесмен Александр Баранов. В 2023 году его признали виновным в даче взятки в крупном размере. Правда, тогда удалось отделаться штрафом в 4 миллиона рублей.



До транспортной реформы в 2023 году перевозчик ООО «Транском-Авто» обслуживал 21 маршрут: № 6, 12, 21, 21Б, 21Т, 22, 22С, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 40Л, 43, 44Л, 58, 59, 64, 68, 93Г. На новых торгах в феврале–марте 2023 года компания не выиграла ни одного контракта.