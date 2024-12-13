В деле о смерти кота Твикса поставили точку. Она оказалась неожиданной: новости 13 декабря

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Кота Твикса искали сотни волонтеров Источник: Ольга Кудряшова / Vk.com

Дело Твикса

Дело о смерти кота Твикса, которого вышвырнули из поезда на мороз, закрыли. Информацию об этом нашим коллегам из E1.RU подтвердил Владислав Идамжапов — адвокат проводницы, которую обвиняли в том, что она выбросила кота на улицу.

Инцидент произошел в январе 2024 года. Хозяин животного вместе с женой и ребенком переезжал из Башкирии в город Тихвин Ленинградской области. Твикса с собой взять не получилось — он поехал позже, с отчимом Эдгара на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. В Кирове кота высадили, на улице был 30-градусный мороз. Спустя девять дней Твикса нашли мертвым. По словам ветеринара, у бедняжки не было шансов выжить.

— Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено. Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны, — рассказал Владислав Идамжапов. — Было объективно установлено: высадил кота Твикса не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона.

Собрали историю гибели кота в одном видео Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

Уголовное дело после смерти Твикса заводили по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). По ней проводнице могло грозить наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

Как говорит адвокат, в случае с этой статьей у обвиняемого должна быть цель в причинении животному боли или страдания, а такого умысла не было. Высаживая кота, проводница и пассажиры вагона думали, что Твикс вбежал в поезд на станции. К тому же в самом вагоне хозяев кота найти не смогли.

Кремль — о переговорах

Россия открыта к переговорам об окончании боевых действий на территории Украины, но пока предпосылок для их возобновления нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— РФ сохраняет открытость к переговорам. Мы готовы, считаем переговоры возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей, но предпосылок по-прежнему нет, либо от них уклоняется украинская сторона, и мы продолжаем СВО, — сказал Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











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