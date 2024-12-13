НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

с-з.

 747мм 73%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Новый автобусный маршрут
Кто строит новую Россию
Элитная квартира за 75 млн
Скандал со школьным питанием
Застройка у зоопарка
Вырастет МРОТ
Сколько стоят квартиры
В пожаре погиб бизнесмен
Правила благоустройства Ярославля
Продают заброшку
Стиль и красота К Новому году готовы? обзор Новогодний маникюр на короткие ногти: 7 блестящих идей для вашего неотразимого образа

Новогодний маникюр на короткие ногти: 7 блестящих идей для вашего неотразимого образа

Праздничное настроение начинается с ногтей

186
1 комментарий

Пока мастер подготавливает ваши ноготочки, присмотрите идеи новогоднего покрытия в нашем тексте

Источник:

До Нового года остается совсем ничего, и вся прекрасная половина человечества задумывается о праздничном образе. В особенности о том, какой маникюр выбрать для новогодней вечеринки. Обладательницы длинных ногтей в этом деле как будто могут вдоволь пофантазировать, но что делать, если вы предпочитаете покороче? Недолго думая, мы направили этот вопрос мастерам маникюра, а они в ответ предложили нам 7 потрясающих вариантов, которые идеально будут смотреться на коротких ногтях.

Змеиные оттенки

Символ 2025 года — змея, поэтому в праздничном маникюре особенно актуальны различные оттенки зеленого покрытия, а также сам символ года на ногтях.

В Новый год зеленым оттенкам лака — зеленый свет

Источник:

— Обычно зеленый — далеко не самый популярный цвет в маникюре, но не в этом сезоне, — отмечает мастер Оксана Новикова. — На коротких ногтях лучше смотрятся темные оттенки зеленого. А змею очень часто располагают на нескольких ногтях: голова и часть тела на одном ногте, а вторая часть тела и хвостик — на другом, особенно на коротких ногтях.

Оксана Новикова — мастер маникюра, инструктор.

Такой маникюр и в пир, и в мир

Источник:

Роспись гжель

Техника гжель — одна из самых популярных в индустрии маникюра, актуальна она как никогда и этой зимой. А всё потому, что делается довольно легко и смотрится всегда шикарно.

Прямо зимние узоры!

Источник:

— Перед Новым годом такой дизайн смотрится как узор на стеклах. Маникюр гжель украсит руки любой женщины, смотрится оригинально как на коротких, так и на длинных ногтях, — рассказывает мастер ногтевого сервиса Анна Еремина. — В этом дизайне главное — иметь фантазию, потому что это могут быть и цветы, и линии, и различные геометрические фигуры.

Анна Еремина, мастер ногтевого сервиса, трехкратная чемпионка Европы (Франция, Милан), чемпион мира (Сеул).

Побольше блеска

Каждая девушка хочет блистать и быть звездой на новогодней вечеринке. Любительницам быть в центре внимания подойдет яркий, впечатляющий дизайн.

Блеск добавит праздничного настроения

Источник:

— В новогоднюю ночь всегда уместны различные виды блесток и глиттеров — жидкая фольга, различные шестигранники, ромбы и просто мелкие деликатные блестки. Они могут быть частью дизайна или полностью покрывать ноготь, — говорит Оксана Новикова.

Вариант для тех, кто не любит вычурности

Источник:

— Ваши руки будут просить рассмотреть поближе, — улыбается beauty-наставник Светлана Оборина. — Также этот дизайн подойдет всем, кто проявляется в соцсетях и любит удерживать внимание: подписчики и зрители не будут сводить глаз с ваших ногтей. Стильная композиция из страз Сваровски разных форм идеально смотрится на четком коротком квадрате.

Светлана Оборина — мастер, инструктор, спикер.

Блеска в Новый год много не бывает

Источник:

Витражный маникюр и кошачий глаз

Еще одна техника, которая не теряет популярности и как никогда актуальна перед Новым годом. Покрытие «кошачий глаз» делается при помощи магнитов и идеально смотрится на коротких ногтях.

— Можно выводить различными линиями, кругами, френчем, — делится секретами Анна Еремина. — В данном варианте напоминает северное сияние, по-моему, здоровская имитация Нового года. В данной технике используется темная подложка и два цвета «кошки».

Отличный вариант для овальных ногтей

Источник:

Оксана Новикова добавляет, что вернулся тренд на витражный маникюр — в соцсетях ролики набирают миллионные просмотры, а клиенты всё чаще приносят скриншоты именно с таким дизайном.

— Актуально покрывать витражным гель-лаком кошачий глаз, блестки, светоотражающий гель-лак, — отмечает нейл-эксперт. — Короткие ногти с витражным покрытием очень сильно напоминают драгоценные камни, особенно если используется красный, синий или зеленый витраж.

Красный прекрасный

Оттенки красного всегда смотрятся празднично. Добавляем современные покрытия — и получаем красоту на короткие ногти.

Такому красному место точно только в свете софитов

Источник:

— Этой зимой снова стали актуальны различные оттенки бордового и красного цветов, — отмечает Оксана Новикова.

Нестареющий нюд

А вот идея для тех, кто не очень любит дизайн на ногтях, но перед новогодней ночью хочет как-то выделиться. Нейл-мастера отмечают, что в таких случаях всегда прекрасно смотрится нюдовый цвет.

— Он делает руку нежной и женственной, а пара тонких линий придадут свою изюминку. И самое главное — такой маникюр подойдет абсолютно под любой наряд, — подсказывает Анна Еремина.

Вариант для квадратной формы ногтей

Источник:

— Нюд в сочетании с блестками разного размера популярен в любое время года, но в этом сезоне актуален нюд не такой плотный, как раньше, а немного полупрозрачный, что подчеркивает натуральность коротких ногтей, — отмечает мастер Оксана Новикова.

Изысканный френч

Френч уже многие десятилетия не теряет своей актуальности и пользуется популярностью среди женщин даже в Новый год.

— Французский маникюр — вечная классика, ассоциируется он с ухоженностью и естественностью. По сей день французский маникюр остается номером один в нейл-дизайне, — считает Анна Еремина.

Добавьте немного блеска в классический френч — и вот вам праздничные ноготочки

Источник:

— Френч и идеальный красивый миндаль правильной формы — для леди, которые любят сдержанность, а вариативность образов достигается одеждой, — предлагает Светлана Оборина. — Леди, которым важно управлять вниманием, но при этом они позиционируют себя как эксперты, деловые, серьезные, — подойдет блестящий френч и лаконичный короткий квадрат.

А вы делаете маникюр к Новому году?

Обязательно, как без этого?
Потом готовить с этим маникюром, чтобы он стерся?
Просто крашу ногти дома, как придется
Столько дел — совсем не до этого
У меня идеальные ногти, им не нужен маникюр
ПО ТЕМЕ
Маникюр Новогодний маникюр Стиль Тренды Короткие ногти
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
57 минут
Посмотрите на маникюр Табрического и длину холёных ногтей эти руки не для скуки!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление