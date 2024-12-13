Бывшую гостиницу в центре Ярославля продают за полмиллиарда

В Ярославле продают гостиницу в центре Источник: Российский аукционный дом











В центре Ярославля продают трехзвездочную гостиницу Yarhotel Centre более чем за полмиллиарда рублей. Многим она знакома по старом названию — «Медвежий угол». Объявление о продаже на разных площадках выставило в начале декабря областное Министерство имущественных отношений.

— Отель рассчитан на 53 номера категорий люкс, студия, полулюкс и стандарт. Номерной фонд полностью обеспечен мебелью, мини-барами, телефонной связью, кондиционерами и выходом в Интернет. Инфраструктура отеля включает ресторан, банкетные залы, конференц-зал, сауны с мини-бассейном и камеру хранения, — говорится в объявлении Русского аукционного дома.

В лот входит пакет акций АО «Яротель Центр» — более 88 тысяч акций номинальной стоимостью по тысяче рублей за каждую. Кроме того, под продажу попадет земельный участок и здание на улице Свердлова, 16.

Общая площадь здания — 3539,8 квадратных метров, а участка, на котором оно размещается — 0,4206 гектара.

Начальная цена отеля — 543,5 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах можно подавать до 9 января 2025-го. Шаг аукциона — 27,2 миллиона рублей. Торги пройдут в открытом формате 14 января.

— Yаrhоtеl Сеntrе 3* расположен в буферной зоне исторического центра Ярославля, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в пешеходной доступности от него находятся практически все основные достопримечательности города, — отмечается в объявлении РАД.

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