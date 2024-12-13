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Криминал Пожар в костромском клубе «Полигон» подробности Выпустили из-под ареста: фигурантам дела о пожаре в клубе «Полигон» отменили меру пресечения

Выпустили из-под ареста: фигурантам дела о пожаре в клубе «Полигон» отменили меру пресечения

Под следствием находятся хозяин сгоревшего здания и руководитель заведения в Костроме

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При пожаре в ночном клубе в Костроме погибли 13 человек

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Двумя фигурантам дела о пожаре в костромском ночном клубе «Полигон», где в ноябре 2022 года погибли 13 человек и пострадали еще 6, отменили меру пресечения. Владельца здания Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя», занимавшейся организацией работы в заведении Наталью Беленогову, отпустили из-под домашнего ареста. Об этом порталу 76.RU сообщили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

— Постановление Московского городского суда от 1 ноября 2024 года отменено. Ранее им была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. Мы отменили это постановление, — пояснили в суде.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения прошло 10 декабря 2024 года. Как уточнили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, другую меру пресечения для Ихтиярова и Беленоговой не избирали.

Напомним, фигуранты проходят по делам об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении пожарной безопасности, повлекших гибель людей. Ранее Мирзоев и Беленогова находились в СИЗО, но в октябре 2023 года их перевели под домашний арест, смягчив меру пресечения.

Напомним, «Полигон» в соседней от Ярославля Костроме горел в ночь на 5 ноября 2022 года. По версии следствия, пожар устроил 24-летний контрактник Станислав Ионкин. Он приехал в отпуск по ранению из зоны СВО, поругался с другими посетителями заведения и запустил в помещении патрон пускового устройства «Сигнал охотника». От него и произошло возгорание.

В марте 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам заключения в колонии строгого режима и еще к одному году ограничения свободы. Также его лишили воинского звания гвардии сержанта и медали «За Отвагу». Но позже адвокат военного сообщил, что суд изменил приговор и Станиславу вернули специальное воинское звание. Как и полученные ранее государственные награды. Помимо этого было отменено дополнительное наказание в виде года ограничения свободы. Защитник осужденного также подтвердил, что Ионкин снова собирается отправиться в зону СВО.

Про самого Станислава Ионкина известно, что родом он из города Асбеста Свердловской области. У него есть жена и двое детей. Дома его также ждала мама. Весной 2022 года мужчина заключил контракт с Минобороны и стал военнослужащим. В Костромской области находилась его часть.

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Пожар Клуб Полигон Уголовное дело Суд Мера пресечения
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