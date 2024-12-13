Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Пробки в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В пятницу, 13 декабря, Ярославль погряз в многокилометровых пробках. В районе 17:30 дорожная ситуация достигла отметки в 9 баллов, после снизилась до 8. Стоят центральные улицы, Московский проспект и выезд с проспекта Фрунзе.

На «Яндекс Картах» бордовым цветом отмечены Советская улица, улицы Республиканская, Победы, Свободы, Собинова, Некрасова, Большая Октябрьская, Первомайская и Комсомольская.

Судя по картам, в центре Ярославля произошло два ДТП: на Богоявленской площади и пересечении проспекта Толбухина с улицей Свободы.

Около 17:40 вечера обстановка в городе доставляла 8 баллов Источник: «Яндекс Карты»











Также затруднено движение на Красноборской улице, проспекте Машиностроителей и проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. Еще одно ДТП зарегистрировано на проспекте Машиностроителей.

Дорожная обстановка за Волгой Источник: «Яндекс Карты»











В Дзержинском районе пробка образовалась на участке Ленинградского проспекта от ТЦ «Космос» до сквера «Россиянка». Небольшой затор наблюдается на улице Панина. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», в левом ряду Ленинградского проспекта, недалеко от АЗС, произошло ДТП.

Ситуация на дорогах в Брагине Источник: «Яндекс Карты»









