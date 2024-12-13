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Дороги и транспорт Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Ярославль сковали 9-балльные пробки. В чем причина

Показываем на карте заторы в городе

678
6 комментариев

Пробки в Ярославле

Источник:

В пятницу, 13 декабря, Ярославль погряз в многокилометровых пробках. В районе 17:30 дорожная ситуация достигла отметки в 9 баллов, после снизилась до 8. Стоят центральные улицы, Московский проспект и выезд с проспекта Фрунзе.

На «Яндекс Картах» бордовым цветом отмечены Советская улица, улицы Республиканская, Победы, Свободы, Собинова, Некрасова, Большая Октябрьская, Первомайская и Комсомольская.

Судя по картам, в центре Ярославля произошло два ДТП: на Богоявленской площади и пересечении проспекта Толбухина с улицей Свободы.

Около 17:40 вечера обстановка в городе доставляла 8 баллов

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Также затруднено движение на Красноборской улице, проспекте Машиностроителей и проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. Еще одно ДТП зарегистрировано на проспекте Машиностроителей.

Дорожная обстановка за Волгой

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В Дзержинском районе пробка образовалась на участке Ленинградского проспекта от ТЦ «Космос» до сквера «Россиянка». Небольшой затор наблюдается на улице Панина. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», в левом ряду Ленинградского проспекта, недалеко от АЗС, произошло ДТП.

Ситуация на дорогах в Брагине

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А вы как добираетесь до дома?

Уже дома, проскочил все пробки
На своем авто, застрял по дороге
На автобусе, в пробке
Расскажу в комментариях
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Комментарии
6
Гость
13 минут
И это ещё нормальная зима не наступила. Что же будет дальше
Гость
56 минут
Хоккея нет, а можно было бы на него свалить.
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