«Его чуть не лишили жизни»: в Ярославской области студенты устроили драку с ножом в общежитии. Видео

Мама одного из парней опубликовала обращение в социальных сетях Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram.org











В Борисоглебском районе Ярославской области мать парня-студента бьет тревогу. По ее словам, 12 декабря сын стал участником драки в стенах общежития одного из местных колледжей. Не обошлось без оружия.

— Мой сын пошел учиться, а его сегодня чуть не лишили жизни. С начала учебного года уже второй случай с поножовщиной. Причем этих учеников, которые угрожают ножом, руководство колледжа не исключает. И эти товарищи продолжают находиться среди учащихся, и проживать в общежитии, — написала женщина в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Свой рассказ она проиллюстрировала видео с камер наблюдения. На записях видно, что в коридоре начинается потасовка между двумя парнями. Они машут кулаками и толкаются. Затем один из них отбегает к открытому кабинету. Второй следует за ним, его пытаются остановить девушки, но парень вырывается. В дверях его попыталась успокоить женщина. Однако парень не угомонился. Он отошел, затем вернулся и направился за своим противником с каким-то предметом в руках.

Очевидцы драки пытались прекратить разборки, но один из парней не успокаивался Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram.org

В полиции подтвердили, что драка была. Правоохранители пояснили, что двум парням — 16 и 17 лет. У одного из них изъяли нож.

— Сотрудники Отд МВД России по Борисоглебскому району устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на территории общежития одного из учебных заведений. Личности всех участников конфликта установлены, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.