«Морозы окрепнут»: синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России в декабре

Синоптики дали прогноз на выходные Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В ближайшие дни в Центральной России изменится погода. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», к 20 декабря ожидается похолодание.

— В Центральной России морозы достигнут апогея тоже в конце рабочей недели. <…> В пятницу-субботу в полуденные часы только −6…−7°, так обычно бывает в столице в середине января. Впрочем, холодная погода не задержится надолго, и уже в воскресенье в мегаполис прорвётся тёплый фронт, — предупреждают специалисты.

С 11 декабря на погоде России скажется влияние двух циклонов, на их фоне не исключено образование гололеда.

В Ярославле в ближайшие дни ожидается похолодание до -2 градусов, а ближе к выходным подморозит до -12 градусов. До конца недели сохранится переменная облачность.

Погода по дням:

днем 11 декабря температура воздуха опустится до 0…-2 °C, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой снег;

в ночь на 12 декабря возможен небольшой снег и туман, температура -2… -4 °C. Атмосферное давление в пределах нормы;

в четверг, 12 декабря, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -2… -4 °C, ветер северо-западный, умеренный;

в пятницу, 13 декабря, местами может появиться дымка; ночью и днем -7… -9 °C, ветер северо-западный, умеренный;

в субботу, 14 декабря, прогнозируется небольшой снег, сильный туман; ночью -10…12 °C, днем -6…-8 °C, ветер юго-западный, умеренный;

в воскресенье, 15 декабря, ожидается сильный снег, сильный туман; ночью и днем -4…-6 °C, ветер южный, умеренный.