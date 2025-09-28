Чужие здесь не ходят. Сколько Россия зарабатывает на здоровых мигрантах

Работники стране нужны здоровые Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России предлагают ужесточить правила доступа иностранных работников к бесплатной медицине. Если сейчас право на полис ОМС у них возникает после трех лет легальных отчислений, то Минздрав хочет увеличить этот срок до пяти лет. Пока же, по оценкам депутатов, россияне ежегодно платят за лечение «чужаков» 12 миллиардов рублей. Законодатели, в свою очередь, готовят ответный удар: за отсутствие полиса — будь то ОМС или ДМС — непрошеных гостей предлагают выдворять из страны. «Фонтанка» изучила, кто и сколько платит за здоровье трудовой армии и во что обходится ее спасение в российских больницах.

Мед, труд, страх

Чтобы понять, какую выгоду получает система обязательного медицинского страхования (ОМС) от трудящихся в России мигрантов, стоит начать с простой арифметики.

Фонд ОМС наполняется за счет страховых взносов, которые работодатель ежемесячно перечисляет из каждой зарплаты сотрудника. Тариф для всех един — 5,1%. Никаких скидок для легально работающих иностранцев не предусмотрено. Однако право на получение полиса ОМС и, как следствие, на бесплатную медицину у временно пребывающего мигранта возникает только спустя три года таких отчислений. Исключение — зарубежные высококвалифицированные специалисты, для них правила мягче.

В медицинском ведомстве посчитали, что трехлетнего срока недостаточно. Чиновники Минздрава предложили поднять планку до пяти лет трудового стажа. В пояснительной записке они не отрицают, что документ подготовлен в ходе разработки проектов бюджетов фонда ОМС на 2026–2028 годы.

Финансирование медицины работает по принципу подушевого норматива. В этом году на каждого «среднего» россиянина из ОМС выделяется по 22,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — почти 28 тысяч рублей. Эти цифры рассчитаны под конкретный план: предполагается, что каждый петербуржец в год 0,027 раза вызовет скорую помощь, 0,8 раза обратится в поликлинику и 0,092 дня проведет в стационаре.

Теперь главный расчет: за пять лет, что мигрант не будет иметь права на бесплатную медпомощь, но из его зарплаты будут исправно удерживать взносы, фонд ОМС будет получать чистый доход. За три обязательных года и два дополнительных, которые предлагает Минздрав, на каждом таком работнике система заработает не менее 120 тысяч рублей.

А два «лишних» года, которые хотят добавить чиновники, принесут фонду дополнительную прибыль — еще 46 тысяч рублей с человека (из расчета норматива на 2027 год).

По данным МВД России, за первую половину года иностранцы получили 1,4 миллиона патентов и 114 тысяч разрешений на работу. Подробная миграционная статистика не публикуется с 2022 года. В Санкт-Петербурге ежегодно оформляется более 200 тысяч патентов.

Есть права, а есть нюансы

Принято считать, что бесплатная медицина в России держится на плечах ОМС, однако значительную часть нагрузки несут на себе региональные бюджеты. И здесь Санкт-Петербург, что называется, в особом статусе.

Федеральный стандарт финансирования здравоохранения на душу населения скромно колеблется у отметки в 5,1 тысячи рублей. Важный нюанс: в расчет принимаются все проживающие в регионе, включая иностранцев. По факту за счет этих средств трудовые мигранты получают экстренную помощь: вызов скорой, срочную госпитализацию и минимальное лечение. Спасение жизни гарантировано всем, в том числе «неидентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам».

Особой статьей проходят трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Формально у них есть право на полис ОМС. Но российский бюджет оплачивает лишь экстренный случай.

«В случае продолжения лечения пациента <…> после устранения непосредственной угрозы жизни оплата фактической стоимости оказанных услуг осуществляется непосредственно пациентом или из иных источников по тарифам или договорным ценам», — отмечается в астанинском договоре о создании ЕАЭС. А если заболевшего гражданина союза нужно эвакуировать на родину, то счет за его транспортировку ляжет на страну, выдавшую ему паспорт.

Прожиточный минимум

Действующее законодательство обязывает всех приезжающих в Россию иностранцев иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Кроме того, для получения разрешения на работу или патента (для граждан стран СНГ) требует пройти освидетельствование на ВИЧ, наркозависимость и ряд иных опасных заболеваний.

В «РЕСО-Гарантия» базовый полис «ДМС-Трудовой» для взрослого средних лет стоит от 2 до 5 тысяч рублей на год, в Санкт-Петербурге — от 2,2 тысячи. «Он имеет небольшие лимиты ответственности и узкую программу, направленную на получение медицинской помощи исключительно в неотложной форме. С этой задачей полис вполне справляется. В среднем по одному обращению взрослого пациента для амбулаторного лечения выплаты составляют около 3 тысяч рублей, по стационарному — более 36 тысяч», — пояснила «Фонтанке» управляющий продуктами ДМС Елена Рудых.

«Росгосстрах» продает полисы для трудовых мигрантов за 1,2–6 тысяч рублей. «Страховая сумма составляет не менее 100 тысяч рублей. Программа включает оказание строго неотложной первичной амбулаторно-поликлинической, стоматологической, стационарной помощи при острых состояниях и травмах, а также и репатриацию. Однако предусмотрен и перечень исключений и ограничений — заболеваний и медуслуг, которые не покрываются страховкой», — предупреждает директор Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Надежда Минина.

В страховой компании «Согласие» стоимость полиса «Мигрант» варьируется от одной до пяти тысяч рублей. «Тариф зависит от страховой суммы и региона получения трудового патента. Полис должен обеспечить фиксированный объем медицинской помощи на время действия патента», — пояснили в пресс-службе компании.

Yankee go home

В Госдуме решили решать вопрос радикально. Пока Минздрав хочет усложнить им доступ к полисам ОМС, группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила и вовсе объявить всех иностранцев без медицинского полиса «контролируемыми лицами». Проще говоря, если страховки нет, готовься к выдворению.

По мнению авторов документа, такие меры позволят пресечь порочную практику лечения мигрантов за счет российских налогоплательщиков. «Приезжать на работу должны не только законопослушные, но и здоровые мигранты. Мы не вправе перегружать систему здравоохранения заботой о чужаках в то время, когда наши больницы и поликлиники еле справляются с обслуживанием коренного населения. Задумайтесь, за последние пять лет на лечение приезжих „гостей“ госбюджет уже потратил 60 миллиардов рублей!» — заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Напомним, что открывая осеннюю сессию федерального парламента, ее спикер Вячеслав Володин предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи. По закону дети и супруги работающего в нашей стране иностранца не вправе рассчитывать на получение полиса ОМС, но обязаны иметь ДМС и получают экстренную медицинскую помощь на общих условиях.